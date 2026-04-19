Эта небольшая, но емкая книга представляет собой классический образец христианской апологетики — защиты веры с помощью логических и исторических аргументов. Евангелист Флойд К. МакЭлвин обращается к читателю, который, возможно, еще не знаком с библейским учением или сомневается в его истинности. Автор ставит перед собой амбициозную задачу: доказать, что Библия — это не просто сборник древних мифов, а «богодухновенное» и непогрешимое Слово Божье, а личность Иисуса Христа является центральным и неоспоримым фактом истории.

Повествование строится на убеждении, что вера не слепа, а опирается на «неоспоримые свидетельства». МакЭлвин ведет читателя от сомнений в собственных субъективных истинах к признанию объективного Божьего плана. Он анализирует феноменальную целостность Библии, написанной десятками авторов на протяжении полутора тысяч лет, и ссылается на тысячи археологических находок, подтверждающих точность Писания. Книга служит своего рода путеводителем по пути спасения, объясняя, почему человечество нуждается в искуплении и как жертва Христа на кресте решает проблему духовного отчуждения человека от Творца.

Это искреннее и прямолинейное приглашение к личному духовному поиску, написанное доступным языком и призванное помочь каждому сознательно решить вопрос о принятии христианской веры.

Флойд К. МакЭлвин — Неотразимый Христос: Почему мы можем верить в Библию, Христа и спасение

Ред. В. Молодый. — Гранд Рапидс, Мичиган: Институт религиозных исследований, 1992. — 66 с.

ISBN 0-9620963-3-4.

