Макграт - Кто изобрел Вселенную?
Для некоторых это ощущение чуда, которое Альберт Эйнштейн называл «восторженным изумлением»[1], и есть конечная цель. Такой точки зрения придерживались многие романтические поэты. Великий немецкий романист и поэт Гете на склоне лет заявил, что удивление и восхищение для него – главное в жизни: достигнув ощущения чуда, не нужно больше ничего искать, не нужно идти ни дальше, ни глубже, надо наслаждаться самим этим чувством как оно есть[2]. Но для многих из нас это не главное, не конец пути, каким бы приятным ни было подобное чувство – это лишь отправная точка, начало пути исследований и открытий.
Это ощущение чуда было знакомо и великому греческому философу Аристотелю. Для него это был призыв к исследованию, к изучению нового, чувство, которое расширяет горизонты, углубляет понимание и открывает глаза[3]. Как сказал когда-то великий средневековый философ Фома Аквинский[4], это удивление порождает desiderium sciendi – «страстное желание узнать», а исполнение этого страстного желания приносит не только понимание, но и радость.
Алистер Макграт - Кто изобрел Вселенную? - Страсти по божественной частице в адронном коллайдере и другие истории о науке, вере и сотворении мира
Москва : Издательство ACT, 2016. — 349, [1] с. — (Золотой фонд науки).
ISBN 978-5-17-098307-0
Алистер Макграт - Кто изобрел Вселенную? - Страсти по божественной частице в адронном коллайдере и другие истории о науке, вере и сотворении мира - Содержание
От удивления к пониманию Начало пути Восторженное изумление – путь к пониманию - Почему нам не уйти от последних вопросов бытия - Обогащенное понимание реальности - Вера и величие природы - Великий миф. Извечное «противостояние» науки и религии
Истории, картины, карты Поиски смысла Смысл и главные вопросы - Наука не имеет отношения ни к теизму, ни к атеизму. Это просто наука - В поисках понятности и логичности - Истории о науке и религии - Критика нарратива противостояния - Различные карты реальности - Различные уровни реальности - Различные нарративы о реальности
Теория, данные, доказательства Откуда мы знаем, что правда, а что нет?
Человеческое стремление к уверенности - Теории в науке. Видеть все как есть - Частный случай. Модели Солнечной системы - Данные, доказательства и вера в науке - Частица веры. Бозон Хиггса - Теории в религии. Найти смысл жизни - Вера как изменение образа мысли - Возвращение к вере. Г. К. Честертон и К. С. Льюис - Наука и религия. Можем ли мы доказывать теории
Изобретение Вселенной Наш странный мир Начало времен - Странная рациональность космоса - Почему так странно, что во Вселенной есть жизнь - Критики креационизма. Стивен Хокинг и Лоуренс Краусс - Что есть вечность?
Дарвин и эволюция Новые вопросы о вере и науке Контекст дарвиновской теории эволюции - Теория эволюции Дарвина. Основные темы - Религиозное значение идей Дарвина - Легенда о конференции Британской ассоциации в Оксфорде в 1860 году - Социальный дарвинизм. Проблема евгеники - Трения между дарвинизмом и христианством
Душа Что значит быть человеком Упрощенно-физический подход. Люди как атомы и молекулы - Упрощенно-генетический подход. Пляски под дудку ДНК? - Существует ли душа? - Почему мы не можем перестать говорить о Боге - Почему движению гуманистов стоит сменить название - Темная сторона человеческой натуры - Когда наука служит злу - Когда религия служит злу - Выйти за пределы? Изменить свою природу?
Поиски смысла и границы науки Всесильна ли наука? - Главные вопросы бытия. Зачем нам ответы? - Зачем нам нужен смысл - Неудачная альтернатива. Сциентизм и смысл жизни - Смысл и натурализм
Эмпирическая этика Наука и мораль Может ли наука быть основой морали? - Сэм Харрис об этике и науке - Эволюционная психология и этика - Рациональная этика? Пределы разума
Наука и вера осмысление Вселенной осмысление жизни
Переплетение историй о реальности - Не изобретаем ли мы Вселенную? Что это – ясное понимание или игры фантазии? - Рациональная религия. Где же тайна? - Неоправданный синтез? Почему я не смешиваю науку с религией - Как религия обогащает научный нарратив - Проблема «сейчас». Наука и субъективность - Ночная тишь. О созерцании небес
