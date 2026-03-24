Великое Поручение дает каждому христианину привилегию и ответственность проповедовать Благую Весть до конца времен: «Идите, научите все народы» (Матфея 28: 18-20). С этим поворотным моментом все христиане сегодня связаны сложной цепью исторических событий. У каждого из нас есть генеалогическое дерево веры, уходящее корнями в мглу веков. На протяжении столетий кто-то передавал эту Благую Весть из поколения в поколение подобно бегунам в великой эстафете истории, и вот, эстафетную палочку вручили нам. Настала наша очередь. Нам поручено передать Благую Весть окружающим и потомкам.

Впечатляющее понимание! Прежде всего, оно помогает нам увидеть наше место в общей исторической картине, но также бросает вызов многим людям. Это требование кажется слишком сложным. Действительно ли мы способны исполнить его? Как нам справиться с такой огромной ответственностью? Важно понимать, что христиане всегда испытывали трудности с тем, чтобы передавать свою веру дальше. Нам кажется, что мы для этого недостаточно мудры, проницательны и сильны, и это действительно так. Но не будем забывать, что Бог в совершенстве знает нас (Псалом 138). Ему известны наши глубочайшие тайны, достоинства и недостатки, и Он силен действовать в нас и через нас, чтобы достигать этот мир, за который умер Христос.

Алистер МакГрат – Просто апологетика – Как помочь ищущим и скептикам обрести веру

«Християнський науково-апологетичний центр» (перевод, оформление), 2022. - К.: «Книгоноша», 2023. – 234 с.

ISBN 978-617-7930-22-7

Алистер МакГрат – Просто апологетика – Содержание

Введение

1. Знакомство. Что такое апологетика? - Определение апологетики - Основные темы христианской апологетики - Апологетика и евангелизация - Ограничения апологетики - Что дальше? - Дополнительная литература

2. Апологетика и современная культура. От модерна к постмодерну - Апологетика и модернизм - Подъем постмодерна - Апологетика и постмодернизм - Подход, используемый в этой книге - Что дальше? - Дополнительная литература

3. Богословские основы апологетики - Контекст разговора - Апологетика и богословский взгляд на реальность - Рабочий пример: богословский анализ креста Христова - Что дальше? - Дополнительная литература

4. Значение аудитории. Возможности и трудности Апологетика для иудеев - речь Петра на Пятидесятницу (Деяния 2) - Апологетика для греков - речь Павла в Афинах (Деяния 17) - Апологетика для римлян - речи Павла на судебных заседаниях - Апологетика и типы аудитории. Общие принципы - Апологетика и типы аудитории. Специфические трудности - Что дальше? - Дополнительная литература

5. Рациональность христианской веры - Понимание природы веры - Почему обоснованность христианства имеет значение? - Философия науки как ресурс для апологетики - Объяснение сути вещей. Практический анализ - Что дальше? - Дополнительная литература

6. Указатели на веру. Подходы к апологетическому воздействию - Ключи, указатели и доказательства - Ключ 1: Творение. Происхождение вселенной - Ключ 2: Тонкая настройка. Вселенная, задуманная для жизни? - Ключ 3: Упорядоченность. Структура физического мира - Ключ 4: Нравственность. Стремление к справедливости - Ключ 5: Желание. Инстинктивный поиск Бога - Ключ 6: Красота. Великолепие природного мира - Ключ 7: Потребность в отношениях. Бог как личность - Ключ 8: Вечность. Интуитивная надежда - Собираем ключи воедино. Поиск структуры - Что дальше? - Дополнительная литература

7. Пути для апологетики. Открывая дверь, ведущую к вере - Пути и апологетика. Некоторые размышления - Путь 1. Объяснение - Путь 2. Аргументация - Путь 3. Истории - Путь 4. Образы - Что дальше? - Дополнительная литература

8. Вопросы о вере. Формирование подходов - Вопросы и опасения. Некоторые базовые аспекты - Пример № 1. Почему Бог допускает страдания? - Пример № 2. Бог как костыль - Выводы, вытекающие из рассмотренных примеров - Дополнительная литература

9. Заключение. Формируйте свой собственный апологетический подход - Анализируйте самих себя - Учитесь у других - Практикуйтесь - И наконец...

Примечания

Об авторе