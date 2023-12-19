Христианство, как религия в собственном смысле слова, не заключало в себе ничего, что должно было бы казаться недопустимым для Римского государства. Напротив, после того как государство выработало себе известный образ жизни по отношению к иудейской религии, представлялось, по-видимому, нетрудным найти таковой же по отношению к религии христианской, так как последней не были присущи многие из элементов, по преимуществу восстановлявших государство против иудейства.

Исключительность христианской религии и ее организация в форме церкви не являлись сами по себе чем-либо недопустимым. Они сделались недопустимы вследствие того, что христианство предъявило свои права на все население римского мира и соответственно этому стремилось охватить всю империю своею церковною организациею. Лишь когда к этой организации и к исключительности присоединился универсализм, христиане представились и с точки зрения римской государственности действительно сделались врагами государства.

Мирное соглашение на почве античного и национального государства было невозможно; т. е. это государство не могло, оставаясь самим собою, признать церковь. Но в III столетии с ним, совершенно независимо от разрушительной работы церкви, совершилось превращение: оно утратило последние остававшиеся в нем национальные элементы и на деле перестало быть Римским государством. Церковь же в течение III века выработала действительно универсальную организацию. Однако в этом не было еще прочного залога ее успеха, так как церковь не может существовать без поддержки. Она может держаться во враждебном ей государстве, но не в государстве распавшемся.

Даже враждебное государство дает ей необходимую поддержку; упадок государства влечет за собою ее падение, потому что главным образом из государства черпает она силы для своей универсальной организации.

Адольф Гарнак - Церковь и государство вплоть до установления государственной Церкви - Монашество, его идеалы и его история

Перевод с немецкого яз.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2016. — 320 с.

ISBN 978-5-903525-87-4

Адольф Гарнак - Церковь и государство вплоть до установления государственной Церкви - Монашество, его идеалы и его история - Содержание

Адольф Гарнак. Церковь и государство вплоть до установления государственной Церкви

I. Возникновение правового развития церкви

II. Отношение церкви в первом веке (30—130) к государству и культуре

III. Отношение церкви во втором веке (около 130—230) к государству и культуре

IV. Отношение церкви в третьем веке (прибл. 230—311) к государству и культуре

V. Развитие государства в сторону сближения с церковью

VI. Заключительный обзор: от Константина до Грациана и Феодосия (306—395).

Завершение развития государственной церкви

Адольф Гарнак. Монашество, его идеалы и его история

Введение

I. Эпоха апостолов

И. II столетие (гностицизм и монтанизм)

III. III и IV столетия (происхождение монашества)

IV. Восточное монашество

V. Начало западного монашества: Августин

VI. Бенедикт Нурсийский и его орден до X столетия

VII. Клюнийская реформа; XI и XII столетия

VIII. Франциск; монашествующие ордена;от XIII до XV столетия

IX. Орден иезуитов и Новое время

Заключение

В. А. Керенский. Школа ричлианского богословия в лютеранстве

Также доступен перевод труда

Адольф Гарнак - Церковь и государство вплоть до установления государственной Церкви

Из сборника "Раннее христианство", В 2 тт: Т. 1, Издатель: Фолио, АСТ, 2001 г.

Худож.-офор. Б. Ф. Бублик. — М: ООО «Издательство ACT»; Харьков: «Фолио», 2001. —656 с.

(Б-ка «Р. X. 2000». Серия «Религиозная философия»).

ISBN 5-17-003288-9 (ООО «Издательство ACT»)

ISBN 966-03-1012-9 («Фолио»)