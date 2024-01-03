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Жибрик - Бог под арестом

Жибрик Александр - Бог под арестом
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Выйдите на улицу. Разбегитесь и разбейте коленку об асфальт. Вернитесь домой и посыпьте рану солью. Тщательно вотрите соль в рану. Что вы чувствуете? Примерно то же самое вы будете испытывать при чтении этой книги. Эта книга — о свободе. Более того, сама книга — упражнение в свободе, в явлении нам незнакомом, непривычном, а потому пугающем и болезненном.

Свобода ограничена традициями. Чем они сильнее, чем меньше мы осознаем те традиции, по которым живем, тем менее мы свободны. Кто-то из вас подумал: «Я уже столько обычаев поломал, что давно от них освободился». Однако мы живем по традициям на более глубоком уровне, чем принято считать, так что мы их даже не замечаем.

Порядки и обычаи определяют не только то, как мы одеваемся и какие песни поем — с этим разобраться не сложно. Они руководят также и нашей духовной, нравственной и интеллектуальной жизнью.

Жибрик Александр - Бог под арестом

Киев, Книгоноша, 2012. - 240 с.

ISBN 978-966-2615-06-7

Александр Жибрик - Бог под арестом - Содержание

БЛАГОДАРНОСТЬ
СВОБОДА И РИСК
ВВЕДЕНИЕ

  • глава первая БОГ КАК ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА

  • глава вторая ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА РЕЛИГИОЗНОЙ РИТОРИКОЙ?

  • глава третья УЗУРПАЦИЯ ОТКРОВЕНИЯ

  • глава четвертая КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖЕН ХРАМ?

  • глава пятая ВЛАСТЬ, ПОСТРОЕННАЯ НА МИФЕ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ

  • глава шестая ИЗНАСИЛОВАННЫЕ «ВЕРОЙ»

  • глава седьмая О СТРАШНОМ И ТРАГИЧНОМ

  • глава восьмая СТАРЫЕ ДОГМЫ НЕ ВСЕГДА РАБОТАЮТ, или ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РЕЛИГИОЗНОЙ РИТОРИКЕ

  • глава девятая ЦАРСТВЕННОЕ СВЯЩЕНСТВО, или ОБОЛЬЩЕНИЕ, ВЕДУЩЕЕ К ДЕПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

  • глава десятая ЦАРСТВО БОЖЬЕ vs. ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ

  • глава одиннадцатая ЕГИПЕТ

  • глава двенадцатая КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

  • глава тринадцатая УТРАЧЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

  • глава четырнадцатая ИИСУС — РАЗРУШЕННЫЙ И ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ХРАМ

  • глава пятнадцатая ИИСУС — ПУТЬ ПОЗНАНИЯ ОТЦА

  • глава шестнадцатая ИИСУС — БОЖЕСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

  • глава семнадцатая ИИСУС — ИСТОЧНИК НАШЕЙ ВЕРЫ

  • глава восемнадцатая ВЛАСТЬ ХРИСТА И ЕГО ДОСТОИНСТВО

  • глава девятнадцатая ИИСУС — ИСТИНА, ЗНАНИЕ КОТОРОЙ ОСВОБОЖДАЕТ

  • глава двадцатая СТРАХ ПЕРЕД ОДИНОЧЕСТВОМ

  • глава двадцать первая БОЯЗНЬ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ

  • глава двадцать вторая СТРАХ ПЕРЕД НЕИЗВЕСТНЫМ

  • глава двадцать третья СИЛА ВОСКРЕСЕНИЯ

Александр Жибрик - Бог под арестом - Царственное священство

В конце девяностых из-за кризисной ситуации в экономике, общей неразберихи в странах бывшего СССР, с одной стороны, и открывшихся возможностей для евангелизации и насаждения новых церквей — с другой, в евангельских церквях на постсоветском пространстве появилась целая армия новых служителей. Большинство из них сами недавно пришли в церковь, но теперь, вдохновленные горячими проповедями согласились выйти на ниву служения. Церкви появлялись, как грибы осенью после теплого дождя. Только в союзе ХВЕ РБ за несколько лет количество церквей удвоилось, а вскоре даже утроилось. Было «правильное» время, время возможностей. Люди теряли работы, закрывались государственные предприятия; то, что раньше ни у кого не вызывало сомнения, ставилось под вопрос, от старых идеалов не осталось и следа, а значит, у людей появилась и возможность, и необходимость обратиться к духовному. Люди искали духовное везде: от гадалок до Рерихов, от кришнаитов до пятидесятников, казалось, что люди, долго отрицавшие свой духовной голод, наконец-то согласились его признать и теперь начали жадно насыщаться.

Однако со временем, по мере насыщения, пришел кризис, он пришел как время стагнации, пессимизма и усталости, он пришел не так резко как пробуждение, скорее, даже незаметно. Экономический кризис девяностых миновал, в жизни людей наступила стабильность и уверенность в дне завтрашнем, поэтому о Вечном стали думать все меньше. В какой-то мере церкви перестали расти еще и вследствие разочарования тех, кто пришел туда с надеждами и вопросами, оставшимися без ответа. Но с выравниванием экономической ситуации и с появлением возможности заработать, причем заработать гораздо больше, чем могла себе позволить церковь, оплачивая пасторскую работу, скажем, где-нибудь в селе, мы можем наблюдать также и отток желающих посвятить свою жизнь пасторскому служению.

Берусь судить об этом, исходя из своих наблюдений за развитием ситуации в сфере библейского образования. В конце 90-х — начале 2000-х годов при поступлении в Теологический Институт ОЦ ХВЕ (тогда еще Союз ХВЕ) проводились серьезные вступительные экзамены и основательное собеседование — так администрация проводила жесткий отсев, дабы избежать попадения в Институт людей случайных. В первые годы существования института был даже конкурс при поступлении. Но уже к 2005 году мы стали принимать на учебу всех подряд. А когда я перешел работать в Библейский колледж ХВЕ, там брали на учебу откровенно слабых кандидатов — некоторые из них имели желание учиться, но были явно не способны к учебе. В общем, тема служения перестала быть актуальной — церкви не росли, люди «наелись» фразами «Бог вас любит, приходите в церковь», зарплаты у служителей в новых, только открывшихся церквях были настолько маленькими, что теперь вряд ли этим можно было кого-то заинтересовать.

Но это было еще полбеды. Настоящая беда состояла в том, что те служители, которые выразили желание служить Богу в 90-х, отказались от служения в середине первого десятилетия нового тысячелетия. Отсюда и массовая иммиграция евангельских верующих на Запад, в том числе и служителей. Почему так произошло? Мне кажется, ответ отчасти кроется в банальной материальной заинтересованности. Небольшие сельские церкви были неспособны оплачивать труд своих служителей, сами же служители, в большинстве своем — городские жители, оказались неспособны (или не захотели) прокормиться в селе собственным трудом.

В результате у руководства религиозных объединений появилась новая головная боль — купленные и никому ненужные здания церквей в небольших селах и деревнях, куда теперь сложно «заманить» новых служителей и чьи регистрации сохранялись списками, похожими на Гоголевские «Мертвые души»: «огонь» 90-х давно погас, а новых смельчаков в наш материальный век уже довольно сложно найти. Люди, выражающие готовность идти на служение, смотрели на это дело достаточно трезво, интересовались вопросами заработка и карьерного роста. В общем, все было уже по-другому.

Для тех же, кто запрыгнул в эту «лодку» в 90-х, а сейчас начал подумывать, как бы из нее выбраться, самая большая проблема состояла в том, что они попросту отвыкли работать своими руками. За время служения они полностью депрофессионизировались, с одной стороны, а с другой — многим казалось, что переход от работы в костюме и с галстуком на работу в рабочей спецовке — нечто унизительное. Что-то похожее отмечает и Рабейну Моше-Хаим Луцато в книге «Месилат Йешарим. Путь праведных»:

Сколько людей, боясь уронить свое достоинство, мучают себя голодом и унижаются, живя на подаяние, но не берутся за работу, которая кажется им недостаточно почетной! Есть ли на свете еще больший вздор, чем этот? Они предпочитают безделье, приводящее к скуке, разврату, воровству и всем преступлениям на свете, лишь бы не уронить свое достоинство и не унизить, как им кажется, свою честь. Нужно отдать должное тому, что иудейские мудрецы обращают столь пристальное внимание на этот вопрос, отмечая вздорность и надуманность подобного мышления и развращенность подобного образа жизни: Наши мудрецы, которые учат нас и постоянно направляют на путь истины, сказали (Авот 1:10): «Люби ремесло и презирай власть [над другими]». И еще сказали (Псахим 113а): «Разделывай падаль на улице и не говори: «Я — большой человек, Я — священнослужитель»». И еще сказали (Баба батра 110а): «Лучше человеку исполнять чуждую ему работу, но не нуждаться в [милости] других.

Проблема многих из нас состоит в том, что, встав на определенный путь, мы считаем ниже своего достоинства заняться чем-то другим, даже если при этом мы проводим жизнь в абсолютном бездействии. Никто не говорит о том, что мы должны отказаться от мечты, но если обстоятельства не позволяют нам приблизиться к ней, то зачем проводить свою жизнь в праздности? «Лучше человеку исполнять чуждую ему работу, но не нуждаться в [милости] других». Говорю об этой проблеме, прежде всего, исходя из своего опыта. Когда меня уволили с должности проректора биБлейского колледжа ХВЕ, я был абсолютно не готов к чему-то другому. Поэтому одним из самых больших вызовов стал вопрос, а смогу ли я теперь делать работу, скажем прямо, не совсем соответствующую прошлому статусу? Мои друзья, зная, что я могу выполнять кое-какую работу по стройке (в студенческие годы у меня была большая практика на разных подработках), стали предлагать заказы по укладке плитки. Когда я согласился на свой первый заказ, внутри и в самом деле была борьба — как я, обладатель магистерской степени по богословию, человек, работавший на должности проректора библейского колледжа, директора благотворительной организации, знающий два иностранных языка, буду укладывать плитку?!

Потеряв работу в колледже, я вскоре также отказался и от должности директора в основанном мной Культурно-просветительском учреждении «АСЕТ». Жизнь пришлось начинать с нуля, но сделать это было очень непросто. Ситуация была даже несколько курьезная. Во всех анкетах я писал, что работаю директором издательства, которого также являюсь и соучредителем, но эта работа никак меня не обеспечивала, поэтому нужно было делать что-то еще. В это время я также начал изучать в Лингвистическом университете французский, где все меня знали как директора издательства. И вот теперь я представлял себе, как прихожу на заказ по строительным работам и встречаю кого-то из своих сокурсников, или что еще хуже — кого-то из своих одноклассников. Того, кто выбился в жизни и мог себе позволить нанять плиточника с магистерской степенью по богословию, полжизни проучившегося за границей, а теперь годного только для того, чтобы выполнять тяжелый физический труд. Одним словом, мое «славное» прошлое очень мешало мне жить моим «бесславным» настоящим.

Но потом я подумал: а почему бы и нет? И даже не потому, что мой Бог унизился до того, чтобы работать плотником, а величайший христианский мыслитель апостол Павел шил палатки. А потому что передо мной стал вопрос: а кто вообще сказал, что это унизительно? Кто сказал, что укладка плитки — это не такая духовная работа, как работа преподавателя богословия?

Все дело в стереотипах, которые нам навязаны жизнью. На нескольких стройках я видел молодых ребят, которые выполняли работу электриков, но по тому, как культурно они обращались с незнакомыми людьми, да и вообще, по их виду и поведению в целом, я понимал, что у этих ребят явно есть высшее образование. На одном объекте перед плиточником была поставлена такая серьезная задача, что я понял: здесь мне с моим дилетантизмом делать нечего, чтобы решить поставленную задачу — нужно быть настоящим Мастером. Я понял, что по большому счету любой настоящий труд требует напряжения человеческого духа. В любом деле от человека требуется профессионализм, призвание и помазание.

Точно так же и в церкви: ей нужны не только люди призванные, но и люди, постоянно совершенствующиеся в своем призвании. Если этого не происходит, служитель постепенно перестает делать свою работу качественно. Но есть и другая проблема – люди, взявшиеся за труд служителя церкви, но не имеющие к этому призвания. Возможно, им просто понравилась эта роль, возможно, были другие мотивы – неизвестно. Но я знаю, что непрофессиональные служители, дилетанты, назвавшие себя «пасторами», не имея на это призвания и дара, разрушили свою жизнь, жизнь того, чье место они заняли, и жизни тех людей, которым они предлагали свои неквалифицированные услуги.

Views 3 292
Rating 4.8 / 5
Added 03.01.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (26)

Comments (10 comments)

G
gios76 7 years ago

Спасибо
E
esxatos 7 years ago

Сегодня книга и в точном формате PDF! 
D
DikBSD 13 years ago
Вы правы.Более того, часто замечаю, что то, что считается богословием или богословской культурой в Церквах , на деле оказывается всего лишь культурной традицией либо народа страны. либо отдельной общины, либо - калькой с мирской модели управления и отношений. Просто подо все это подведена "богословская" база из раздела "применение Писания" (это больше гомилетика даже, а не богословие).  И верующие, не понимающие, что богословие - это в первую очередь экзегеза, а не то, как мы сегодня понимаем Писание (эйзегеза). искренне считают, что именно этому и учит Писание.Пример - запрет на  украшения у женщин. Экзегеза показывает, что на Востоке в древности придавали украшениям значения благосостояния, заботы Бога и мужа о жене... В наше время на украшения смотрят, как на желание женщины обольстить или признак ее гордыни и тщеславия. И в консервативных общинах вкладывают это современное понятие в "уста" Писания, оправдывая любые запреты на украшения. (Я не сторонник повального ношения украшений, но и не сторонник запретов). И эта современная культурная традиция воспринимается уже, как богословие.  
Вячеслав Кузьменко 13 years ago
Поэтому с вами согласен, культырных преданий у нас море, а вот самого богословия культуры - это навес золота, К примеру вспомнить хоть одну тройку книг на русском языке которые работают в этой области, и то не найдется, на память приходит  Р. Нибур "Христос и общество" и то, работа строго в описательном жанре, автор не дает своей рефлексии на протяжении все своей книги.   Ну и отрывки работ по богословию культуры П. Тиллиха, тяжело вспомнить хоть одну  книгу русского автора в данной области. Все это говорит о том, что к большому сожалению, данная сфера богословия для нас не проторена, по сравнению как   в Православии  (Данилевский к примеру) или Католичестве. Поэтому прошло уже столько лет, а те  вопросы с которыми мы (неопротестанты) должны были б уже давно разобраться, до сих пор мусолятся, и причина та же, Богословие культуры на нуле.
Вячеслав Кузьменко 13 years ago
Да, что касается Америки тут все ясно, а вот что касается постсоветского пространства, тут ситуация другая. Как мне кажется "Культурные предания" и "богословие культуры" это разные вещи с точки зрения методологии. Культурные предания это то что передается, (фактическая сторона) а болгословие культуры это совсем другая плоскось, плоскость - осмысления, вырабатывание отношений к культыре как таковой. Культырные предания это часть  материал, с которым работает   богословие культуры. Один из замечательных богослово который работал  в данной области П. Тиллих, прекрассно описывает данную сторону.   
D
DikBSD 13 years ago
На мой взгляд, в разных конфессиях как раз имеется "богословие культуры" - в смысле культурные предания: американские псалмы, одежда, чины богослужений и т.д. А это и есть ПРЕДАНИЯ. Культурные.0, а не Библейские.Если все это свободно можно изменять и прис посабливать к МЕСТНЫМ культурным аспектам - то в таьких традициях беды нет. Если же все это становится АБСОЛЮТНОЙ ИСТИННОЙ ДУХОВНОСТИ, и  нарушение таких культурных традиций расценивается как грех - то это уже беда.Традиции нужны, но они должны быть очень гибкими и меняющимися с изменением культуры окружающего мира - контекстутализация. Только воля Божия остается неизменной.Для консервативного мышления традиции - наравне со Словом Божьим - это все оттуда и вытекает (в действительности - просто буквальное понимание культурных аспектов Писания, как вечный универсальный принцип на все века, что неверно). Таким людям сложно представить, что культурные особенности одного народа (библейские времена, современные времена...) не должны быть обязательными для всех людей. ... Если же говорить про небиблейские культурные традиции, то тут кще сложнее - все основывается только на толковании той или иной Церкви.Повторюсь: традиции нужны, но они должны быть гибкими и меняющимися...
Вячеслав Кузьменко 13 years ago
Заканчиваю читать эту книгу "Бог под арестом", замечательная книга, приятно что автор работает (цитирует) с Бонхеффером, Бартом.....а не с кустарными и посредственными  представителями "старой школы". От книги веет свежим потоком ветра. Более того критический подход к своей "традиции" - конфесии, распологает читателя. На мой взгляд автор ратует не против традиции как таковой, а наоборот против ее отсутствия, я поясню. В неопротестантизме кактегория "традиции"  связана больше с поверхностной обрядовостью, юбки, касынки, покрывала, и весь тот ажиотаж вокруг этого как раз и говорит, что как таковой традиции (богословской платформы) просто нет. У нас нет одного из важных элементов это - богословие культуры, на базе которой мы можем решать что можно, и как... а если нет предания как верификационной богословской платформы, то конечно свойственный протестантизму и неопротестантизму персонализм, спускается до дешевого субъективизма где каждый пускается в свое плавание, и со своим компасом, ПОЧЕМУ? Потому что нет предания...не обрядовости, ее то у нас хоть трактором греби, а предания! 
D
DikBSD 13 years ago
Спасибо, почитаю...С одной стороны традиции нужны - они объединяют людей. С другой - когдаи традиции становятся выше Слова Божьего и обязательным критерием духовности - это уже беда.Мне нравится подход: каждый может жить по своим традициям (конечно, если они не идут в разрез с Писанием), но не навязывать их другим , не считать, что те, кто отвергает эти традиции - бездуховен... Это и есть свобода - уважение чужих традиций.К сожалению, сегодня в Церквах идут войны именно по вопросам традиций, которых нет в Писании (длина юбки, галстуки, методы евангелизации и тд.). Сколько людей "разбили себе колени" и веру обо все это ! Как часто верующим хочется взять Бога не только "под арест", но и сделать Его по своему образу и подобию. Бога нельзя загнать ни в один шаблон человеческого понимания Его воли.Когда человек начинает это понимать, он становится на путь зрелости.
P
pikalov 13 years ago
Очень хорошая книга!Мы часто говорим, что живем по благодати, а сами на себя навешиваем такое бремя закона, что думаешь: а кто мы?...
T
Tov 13 years ago
Купил книгу и буду разбивать колени об асфальт !
А если серьезно, то традиции это бич нашего времени.
Будучи связаным ими по рукам и ногам, задаешься вопросом:
где же в этом всем Бог?

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