Лексикон - Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики

Лексикон - Дискуссионные темы в сфере семьи, жизни и этики
Папский Совет по делам семьи
В этом Лексиконе, как явствует из его полного названия, рассматривается многообразие возможностей. Предлагая реальное содержание и ту истину, которой следует руководствоваться для его использования, авторы статей стремятся просветить людей относительно некоторых неоднозначных или вводящих в заблуждение терминов и разговорных выражений, истинный смысл которых трудно оценить.
В этой сфере существует определенная культурная тенденция, затрудняющая правильную интерпретацию.
Чтобы справиться с этой задачей, необходимо проследить историю появления, развития и распространения этих терминов. Зачастую можно заметить, что данные термины не полностью скрывают истинный смысл, но «смягчают выражения», чтобы не вызывать потрясения и инстинктивного отторжения. Именно так обстоит дело с «хитроумными» терминами «добровольное прерывание беременности» и «право на выбор».
Истинный смысл и содержание многих выражений, используемых в парламентах и на мировых форумах, остаются скрытыми даже от политиков и парламентариев, не обладающих необходимыми знаниями в области философии, богословия, юриспруденции, антропологии и т.п. В этом состоит главное препятствие на пути к правильному пониманию определенных терминов. Задача Лексикона — помочь в таких ситуациях, пробудить интерес к серьезной и объективной информации, стимулировать стремление к углубленному образованию в этой области, объединяющей несколько отраслей науки и важных дисциплин.
Правовой позитивизм усугубляет данную проблему, поскольку качество закона теперь определяется не целостно воспринимаемой человеческой личностью, а принятой процедурой формулирования закона в соответствии с волей большинства. Это ведет нас к концепции «политической истины» и такому типу демократии, при котором закон по-прежнему диктует сильнейший.
Существует множество замутненных концепций, понять которые весьма трудно, поскольку их содержание требует спокойного и терпеливого изучения. Эта задача, конечно, еще больше затрудняется теми, кто отказывается принимать естественный закон и основывать закон на этических принципах. В этой ситуации становится очевидно, что мы не можем пренебрегать сокровищами веры, подтверждающими и углубляющими то, что осознает разум.
Здесь уместно вспомнить Катехизис Католической Церкви: «Глубокая общность супружеской жизни и любви, которую установил Творец и которой Он даровал ее собственные законы, основывается брачным союзом. [...] Сам Бог является основателем брака (см. II Ватиканский Собор, Пастырская конституция о Церкви в современном мире Gaudium etspes, 48). Призвание к супружеству заложено в самой природе мужчины и женщины, какими они вышли из рук Создателя. Брак является не чисто человеческим институтом, несмотря на многочисленные изменения, которым он подвергался в течение веков в разных культурах, социальных структурах и духовных укладах. Это разнообразие не должно заставлять нас забыть о его общих и постоянных чертах. Хотя достоинство института брака не везде проявляется с одинаковой ясностью, тем не менее, во всех культурах существует некое сознание величия брачного союза. «Ибо благосостояние личности, человеческого и христианского общества тесно связано с благополучными условиями супружеского и семейного союза» (ККЦ, п. 1603; Gaudium etspes, 47).
Здесь мы не намерены бороться с различными организациями или людьми, не собираемся возражать им; еще меньше мы хотим навязывать кому бы то ни было свое мнение. Скорее, мы стремимся предлагать и убеждать в духе любви, с уважением направляя людей в сторону истины с надеждой на начало и продолжение плодотворного диалога. Мы не можем отказать человеку в праве на познание истины, необходимом для достижения подлинной свободы.
Некоторые выражения существуют за счет неинформированности использующих их людей; поскольку эти люди обмануты двусмысленностью этих выражений, они не подозревают об обмане. Таким образом пытаются манипулировать общественным мнением, скрывая неприятные или шокирующие стороны правды. Специально изобретенные термины на деле отнюдь не невинны: их авторы стремятся пропагандировать свои методы как способ достижения целей, подменяя смысл понятий. Делают они это, чтобы не быть отвергнутыми, а возможность этого для них вполне очевидна.
Лексикон - Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики
Издательство Францисканцев Москва 2009 г. - 1066 с.
ISBN 978-5-89208-078-1
Название оригинала: Lexicon: Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche. 1-е издание: март 2003 г.; 2-е издание: октябрь 2006 г.
Лексикон - Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики - Содержание
Предисловие. Кардинал Альфонсо Лопес Трухильо
Предисловие ко второму итальянскому изданию. Кардинал Камилло Руини
Представление русского издания Лексикона. Кардинал Энио Антонелли
Предисловие к русскому изданию. Архиепископ Павел Пецци
Об авторах
- 1. Безопасное материнство (перевод М. Пенерской)
- 2. Безопасный секс (перевод Т. Никитинской)
- 3. Биологические завещания (перевод И. Журавлевой)
- 4. Биотехнология: государство и фундаменталистские взгляды (перевод О. Карповой)
- 5. Брак единственный и окончательный (перевод В. Наседкиной)
- 6. Брак с различием религий (перевод В. Тимофеевой)
- 7. Брак, раздельное проживание супругов, развод и совесть (перевод О. Карповой)
- 8. Восстановленная семья (перевод В. Тимофеевой)
- 9. Вспомогательные репродуктивные технологии и ЭКО-ПЭ (перевод Е. Июльской)
- 10. Тендер (перевод В. Тимофеевой)
- 11. Тендерная идеология: опасности и цели (перевод В. Тимофеевой)
- 12. Геном и семья (перевод О. Якобсоне)
- 13. «Гомородительство» и «однополые родители»: есть ли смысл у этих терминов? (перевод О. Якобсоне)
- 14. Гомосексуальность и гомофобия (перевод И. Березиной)
- 15. Демографическая имплозия в Европе? (перевод М. Пенерской)
- 16. Демография, демографический переход и демографическая политика (перевод О. Карповой)
- 17. Дети и труд (перевод О. Карповой)
- 18. Дипломатическая деятельность Святого Престола по защите семьи в международных организациях (перевод О. Карповой)
- 19. Дискриминация женщин и CEDAW (перевод В. Тимофеевой)
- 20. Добровольное прерывание беременности (перевод В. Тимофеевой)
- 21. Домашняя экономика (перевод М. Пенерской)
- 22. Достоинство ребенка (перевод О. Карповой)
- 23. Достоинство человеческого эмбриона (перевод В. Тимофеевой)
- 24. Жестокосердие: возможная перспектива? (перевод О. Карповой)
- 25. Жизнь и свободный выбор: «рго choice» (перевод В. Тимофеевой)
- 26. Институты по вопросам семьи (перевод О. Карповой)
- 27. Информированное согласие (перевод В. Тимофеевой)
- 28. Исследования и этика (перевод В. Тимофеевой)
- 29. Какой должна быть биоэтика? (перевод В. Тимофеевой)
- 30. Качество жизни (перевод М. Пенерской)
- 31. Клонирование: исчезновение отцовства и отрицание семьи (перевод Т. Никитинской)
- 32. Комитеты по биоэтике (перевод Т. Никитинской)
- 33. Консультации для беременных женщин в Германии (перевод О. Карповой)..
- 34. Контрацептивный менталитет (перевод М. Пенерской)
- 35. Контроль над влечениями, благополучие индивида и цивилизация (перевод О. Карповой)
- 36. Контроль рождаемости и демографическая имплозия (перевод О. Карповой)
- 37. Личность и целостное продолжение рода (перевод Е. Июльской)
- 38. Материнство и феминизм (перевод М. Пенерской)
- 39. Молодежь перед лицом нравственного закона (перевод О. Карповой)
- 40. Мораль или этика? (перевод О. Якобсоне)
- 41. Нейтральная генетическая консультация (перевод И. Журавлевой)
- 42. Неполная семья (перевод И. Березиной)
- 43. Нерасторжимость брака (перевод О. Карповой)
- 44. Несовершенные и несправедливые законы (перевод В. Наседкиной)
- 45. Новая модель «государства благосостояния» (перевод О. Карповой)
- 46. Новая парадигма здоровья (перевод В. Тимофеевой)
- 47. Новое осмысление воспитательных отношений (перевод В. Тимофеевой)
- 48. Новые модели семьи (перевод М. Пенерской)
- 49. Новые определения тендера (перевод В. Наседкиной)
- 50. Новые права человека (перевод Е. Июльской)
- 51. Однополый «брак» (перевод Е. Июльской)
- 52. Ответственное родительство (перевод М. Пенерской)
- 53. Отказ по убеждениям в политике (перевод В. Тимофеевой)
- 54. Пастырская опека разведенных, вступивших в повторный брак (перевод Т. Никитинской)
- 55. Патриархат и матриархат (перевод В. Тимофеевой)
- 56. Перенаселение (перевод В. Тимофеевой)
- 57. Плодность и воздержание (перевод М. Устюжаниновой)
- 58. Права ребенка (перевод О. Карповой)
- 59. Права ребенка, сексуальное насилие и эксплуатация (перевод Т. Никитинской)
- 60. Права человека: их основание (перевод В. Тимофеевой)
- 61. Право на аборт (перевод В. Тимофеевой)
- 62. Предотвращение беременности (перевод М. Пенерской)
- 63. Прерывание беременности по медицинским показаниям (перевод В. Тимофеевой)
- 64. Принцип и аргумент меньшего зла (перевод В. Тимофеевой)
- 65. Равные права мужчин и женщин (перевод Е. Июльской)
- 66. Расширенная семья (перевод В. Тимофеевой)
- 67. Репродуктивное здоровье (перевод М. Пенерской)
- 68. Родительство (перевод М. Устюжаниновой)
- 69. Свободный выбор (перевод Е. Июльской)
- 70. Сексуальная идентичность и сексуальные различия (перевод И. Березиной)....
- 71. Сексуальное воспитание (перевод М. Пенерской)
- 72. Сексуальные и репродуктивные права (перевод Е. Карповой)
- 73. Селекция и редукция эмбрионов (перевод М. Устюжаниновой)
- 74. Семейные консультации (перевод О. Карповой)
- 75. Семья и демократия (перевод И. Березиной)
- 76. Семья и персонализм (перевод В. Тимофеевой)
- 77. Семья и права несовершеннолетних (перевод О. Карповой)
- 78. Семья и «приватизация» (перевод Е. Карповой)
- 79. Семья и принцип субсидиарности (перевод В. Тимофеевой)
- 80. Семья и устойчивое развитие (перевод Т. Прохоровой)
- 81. Семья и философия (перевод Е. Июльской)
- 82. Семья, природа и личность (перевод О. Карповой)
- 83. Семья, экономика и бедность (перевод В. Тимофеевой)
- 84. Смешанный брак и дискриминация (перевод О. Карповой)
- 85. Стволовые клетки (перевод Е. Прокоповин)
- 86. Супружеская любовь (перевод О. Карповой)
- 87. Терапевтическая настойчивость и паллиативное лечение (перевод М. Пенерской)
- 88. Технологии вербальной манипуляции (перевод Я. Вольфковина)
- 89. Толерантность и светская инквизиция (перевод И. Березиной)
- 90. Традиционная семья (перевод Е. Карповой)
- 91. Фактические союзы (перевод В. Тимофеевой)
- 92. Формирование личности (перевод Е. Июльской)
- 93. Христианская семья в период культурных перемен (перевод О. Карповой)
- 94. Человеческая жизнь и манипуляция словом (без перевода)
- 95. Человеческий капитал и бедность (перевод О. Карповой)
- 96. Эвтаназия (перевод М. Пенерской)
- 97. «Экстренная» и преимплантационная контрацепция (перевод И. Муравьевой)
- 98. Эмоциональные и идеологические искушения, с которыми сталкивается современная пара (перевод М. Пенерской)
- 99. Этика и средства коммуникации (перевод М. Пенерской)
- 100. Юридический статус человеческого эмбриона (перевод М. Пенерской)
- 101. Юридическое признание гомосексуальных союзов (перевод Т. Никитинской)
- 102. Языковая манипуляция (перевод В. Наседкиной)
- 103. «Partial birth abortion» (перевод Е. Июльской)
Лексикон - Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики - Новые определения гендера
Слово «gender» происходит от латинского слова genus, generis, которое имеет много разных значений, от классификации вида или класса до обозначения семьи, династии или народа с отдельной идентичностью, то есть нации. Сравнительно недавно в некоторых языках, особенно в английском, слово гендер приобрело грамматическое значение — в контексте того, что имена существительные, прилагательные, местоимения и глаголы согласуются в числе и роде. Точнее, утверждается, что эти слова должны согласовываться не только во множественном и единственном числе, но также и в других грамматических формах, среди которых - мужской и женский род.
Во второй половине XX века в повседневном использовании значение слова гендер изменилось в сторону обозначения сексуальной идентичности индивида. В высказываниях феминисток утверждалось, что не вся человеческая сексуальность заключается в теле; понятие гендер использовалось ими, чтобы указать на нематериальные аспекты сексуальности, хотя высказывалось это в резко атеистической форме. Также говорилось о том, что патриархальная система отделила женский пол в результате общественных требований и давления, таким образом представляя гендер как общественную конструкцию, которая может быть изменена.
Проводя разделение между полом и гендером, феминистки допустили большую ошибку в том, что весьма радикально разграничивали эти два понятия, делая их независимыми одно от другого, а значит, подвергая опасности единство тела и души человека. Программе феминисток было необходимо это разделение для достижения некоторых своих освободительных целей.
Тендерные феминистки получили свое название из-за того, что сделали слово «гендер» феминистским термином, обозначающим сексуальную идентичность индивида как плод общественного давления. Их намерения заключались в помощи женщинам покинуть место, отведенное им природой и обществом, и они формально отделили пол от тендера ради своих политических целей. Кроме того, ими была выдвинута идея о том, что различия между полами придуманы обществом. Физические различия, согласно их утверждениям, социально и политически нейтральные, оставляют полную свободу в выборе партнера. По мнению тендерных феминисток, гомосексуальная, гетеросексуальная и бисексуальная ориентации имеют одинаковое значение и зависят от предпочтений индивида. Они утверждают, что различия между мужчиной и женщиной не имеют никакой связи с естественными или биологическими причинами, а навязаны социальными установками.
Идеи поздних структуралистов марксистской ориентации — таких, как Дерри-да, Лакан и Фуко — стали философской предпосылкой для современных тендерных феминисток, перенявших определение «деконструкции философии» Деррида и начавших движение по «деконструкции тендера» в попытке разрушить то, что они называют патриархатом, социальными ролями, религией, традицией, воспитанием, политикой и так далее. Таким образом, сейчас основная цель феминистской программы — это деконструкция тендера для достижения общества без гендера.
Большой инновацией феминисток стало радикальное разделение между полом и тендером в человеческой личности: если пол — это маловажная биологическая реальность, а гендер — социальная конструкция, то так называемое подчиненное положение женщин происходит из-за несовершенства общества, то есть патриархальных отношений. Соответственно, возможная эмансипация женщины, согласно феминисткам, нуждается в том, чтобы освободить общество от этой социальной конструкции, и тогда мужчина и женщина станут одинаковыми. Тендерные феминистки заинтересованы в том числе в деконструкции языка, семейных отношений, репродуктивной сферы, сексуальности, работы, религии, правительства и культуры в целом. Различий нужно избегать, а еще лучше — их исключать. Если тендерная идентичность и конструируется, то она должна быть гибкой и способной к изменениям.
Тендерным феминисткам принадлежит изобретение слова, указывающего на аспект сексуальности, выходящий за пределы тела. Под их давлением это неприкосновенное измерение было включено в терминологию человеческой сексуальности. В этом смысле их вклад в термин «гендер» был значительным, но, на мой взгляд, неполным, а разделение между тендером и полом, подготовленное феминистками, — это новая форма дуализма, которая, как известно, угрожает человеческому достоинству. Если тело (вместе с определенным полом) становится более важным, чем душа (вместе с определенным тендером), или наоборот - тогда следующая из этого полярность приводит к ограниченному пониманию человека.
Очень хорошая книга, актуальна сегодня как никогда раньше...