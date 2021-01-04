Конгрегация вероучения - Donum vitae - Инструкция об уважении к зарождающейся человеческой жизни и о достоинстве деторождения

Бог — Творец и Отец — вверил человеку дар жизни, и человек призван осознать великую ценность этого дара и взять на себя ответственность за него. Мы должны поставить этот фундаментальный принцип в центр наших размышлений, чтобы прояснить и разрешить моральные проблемы, сопряжённые с искусственным воздействием на начинающуюся жизнь и на репродуктивные процессы. Прогресс биологических и медицинских наук предоставляет человеку всё более эффективные терапевтические ресурсы, но также и новую власть с непредсказуемыми последствиями — власть над человеческой жизнью в самом её начале и на первых этапах. Сегодня различные приёмы дают врачу возможность не только оказывать помощь, но и господствовать над репродуктивными процессами. Технологии позволяют человеку «взять судьбу в собственные руки», но и вводят «в искушение выйти за пределы разумного господства над природой». Они могут служить человеку, но и чреваты серьёзными опасностями. Поэтому многие выступают с настоятельным требованием: при вмешательстве в репродуктивные процессы должны быть защищены ценности и права человеческой личности. Просьбы о разъяснениях и ориентирах исходят не только от верующих, но и от тех, кто признаёт, что у Церкви, «хорошо знающей человеческую природу», есть миссия — служить «цивилизации любви» жизни. Учительство Церкви не претендует на особую компетентность в сфере экспериментальных наук, но, осмыслив сведения об исследованиях и технологиях, предлагает — в силу своей евангельской миссии и своего апостольского долга — нравственное учение, соответствующее достоинству личности и её целостному призванию. Церковь излагает критерии нравственного суждения о применении научно- технических достижений — в особенности если речь идёт о человеческой жизни и её зарождении. Вот эти критерии: уважение к человеку, защита человека и содействие его благу, его «первостепенное и основополагающее право» на жизнь, достоинство человека как личности, которая наделена духовной душой и моральной ответственностью и призвана к блаженному единству с Богом. Вмешательство Церкви в эту область вдохновлено её любовью к человеку: Церковь помогает ему осознать свои права и обязанности. Эта любовь питается из источника любви Христовой: созерцая тайну Воплощённого Слова, Церковь постигает и «тайну человека». Возвещая Евангелие спасения, она показывает человеку его достоинство и призывает его обнаружить всю истину о себе самом. Тем самым Церковь вновь провозглашает закон Божий ради истины и освобождения. Ведь именно по доброте — чтобы указать путь жизни — Бог даёт людям Свои заповеди и благодать исполнять их. И опять-таки по доброте — чтобы помочь им удержаться на этом пути — Бог всегда и всем дарует Своё прощение. Христос сочувствует нашей хрупкости: Он наш Творец и наш Искупитель. Да откроет Его Дух человеческие сердца дару мира Божия и пониманию мудрости Его.

Бог сотворил человека по Своему образу и подобию: «мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1,27) и дал им задание владычествовать над землёю (ср. Быт 1, 28). Фундаментальные и прикладные научные исследования представляют собой знаменательное выражение господства человека над сотворенным миром. Наука и техника — ценные ресурсы, когда они служат человеку и содействуют его целостному развитию, благу всех людей. Но сами по себе они не могут указать человеку смысл жизни и прогресса. Они подчинены человеку, положившему им начало и развивающему их, в личности и её нравственных ценностях они черпают свои цели и представления о своих границах. Поэтому, с одной стороны, наивно утверждать, что научные исследования и технологии этически нейтральны; с другой стороны, нельзя провозглашать ориентиром техническую эффективность, пользу для одних — в ущерб другим, или, хуже того, выводить критерии из господствующих идеологий. Поэтому наука и техника, ради своего собственного внутреннего смысла, должны безусловно подчиняться основным критериям морального закона, то есть служить человеческой личности, её неотчуждаемым правам, её подлинному и целостному благу, согласно замыслу и воле Бога. Стремительное развитие технологий делает ещё более неотложным требование следовать вышеназванным критериям: наука без совести приведёт человека только к гибели. «Наша же эпоха ещё больше, чем прошедшие века, нуждается в такой мудрости, чтобы всё новое, открываемое человеком, становилось более человечным. Ведь будущая судьба мира находится в опасности, если не придут более мудрые люди».

Какие моральные критерии нужно применить, чтобы разобраться в проблемах, возникших сегодня в области биомедицины? Ответ на этот вопрос предполагает правильное представление о природе человеческой личности в её телесном измерении. Ведь именно в согласии со своей истинной природой человеческая личность может реализоваться как «единая целостность», а природа эта — одновременно телесная и духовная. Поскольку человеческое тело сущно- стно связано с духовной душой, его нельзя рассматривать лишь как комплекс тканей, органов и функций, нельзя ставить его на один уровень с телом животного. Человеческое тело — основополагающая часть личности, которая себя через него проявляет и выражает. Естественный нравственный закон формулирует и предписывает цели, права и обязанности, основанные на телесной и духовной природе человеческой личности. Поэтому его следует воспринимать не как ряд норм на биологическом уровне человека, а как разумный порядок, в соответствии с которым человек призван Богом направлять и регулировать свою жизнь и свои действия и, в частности, пользоваться и распоряжаться собственным телом. Вот первое следствие, выводимое из этих принципов: воздействие на человеческое тело затрагивает не только ткани, органы и их функции, но — на разных уровнях — саму личность; следовательно, такое воздействие сопряжено с нравственным смыслом и нравственной ответственностью — возможно, косвенно, но вполне реально. Иоанн Павел II убедительно подтвердил этот принцип, обращаясь ко Всемирной медицинской ассоциации: «Каждая человеческая личность, единственная и неповторимая, состоит не только из духа, но и из тела. В теле и через тело мы прикасаемся к самой личности в её конкретной реальности. А потому уважение к достоинству человека влечёт за собой необходимость оберегать эту идентичность человека, corpore et anima unus (единого телом и душою), как утверждает II Ватиканский Собор (Gaudium et spes, 14, 1). Именно на основе этих антропологических представлений следует искать фундаментальные критерии для принятия решений, когда речь идёт о воздействиях, не строго терапевтических — например, нацеленных на улучшение биологического состояния человека». Прикладная биология и медицина содействуют целостному благу человеческой жизни, когда приходят на помощь больному с уважением к его достоинству Божия творения. Никакой биолог или врач не имеет разумных оснований распоряжаться, в силу своей научной компетентности, происхождением и судьбой людей. В особенности этот принцип относится к сфере сексуальности и деторождения, где мужчина и женщина реализуют фундаментальные ценности любви и жизни. Бог, Который есть любовь и жизнь, вложил в мужчину и женщину призвание к особому участию в Его тайне личностного общения и в Его деле Творца и Отца. Поэтому брак заключает в себе особые блага и ценности: единство и деторождение — несопоставимые с теми, что существуют в низших формах жизни. Это — ценности и смыслы организации личности, которые определяют, с нравственной точки зрения, смысл и границы искусственных воздействий на репродуктивные процессы и на истоки человеческой жизни. Такие воздействия не следует отвергать на том основании, что они искусственные. В этом качестве они свидетельствуют о возможностях врачебного искусства. Но им нужно давать моральную оценку в соотнесении с достоинством человеческой личности, которую Бог призывает даровать любовь и даровать жизнь.

Вот две основные ценности, связанные с технологиями искусственного оплодотворения: жизнь человеческого существа, призываемого к существованию, и особый характер передачи жизни в браке. Итак, вынося моральное суждение о методах искусственного оплодотворения, следует ориентироваться на эти ценности. Физическая жизнь, с которой начинается бытие человека в мире, отнюдь не исчерпывает сама по себе всю ценность личности и не является высшим благом для человека, призванного к вечности. Тем не менее, физическая жизнь в какой-то мере представляет собой «фундаментальную» ценность — именно потому, что на неё опираются и на её основе развиваются все остальные личностные ценности.

Конгрегация вероучения - Donum vitae - Инструкция об уважении к зарождающейся человеческой жизни и о достоинстве деторождения Москва, Издательство Францисканцев, 2009г. - 89с. ISBN: 978-5-89208-080-4

Конгрегация вероучения - Donum vitae - Инструкция об уважении к зарождающейся человеческой жизни и о достоинстве деторождения - Содержание