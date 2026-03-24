Уэлч - Гонимые страхом

Эдвард Т. Уэлч является автором бестселлеров «Депрессия. Видеть сквозь непроглядную тьму», «Зависимости. Банкет в могиле», «Виноват ли в этом мозг?» и «Когда люди большие, а Бог маленький». Университет штата Юта присудил ему докторскую степень в области психологии консультирования (нейропсихология) , а Библейская теологическая семинария г. Хатфилд, штат Пенсильвания - степень магистра богословия. Уэлч - дипломированный психолог, служит душепопечителем, является преподавателем и руководителем Школы библейского душепопече-ния при Фонде христианского душепопечения и образования в г. Гленсайд, штат Пенсильвания. Его все публикации и выступления, основанные на библейском учении, сочетаются с его активным практическим применением, что очень востребовано в современной церкви. У Эда и его жены Шери две замечательные дочери. Эд Уэлч - увлеченный коллекционер гитар, неоднократный участник спортивных заплывов Master's swim, в которых занял четвертое место.

Мне давно хотелось написать о страхе. Вплотную я приблизился к этой теме в своей книге «Когда люди большие, а Бог маленький», но тогда мне удалось лишь наметить ее содержание и предположить ее востребованность. Потом я слегка затронул ее в книге «Депрессия. Видеть сквозь непроглядную тьму», но, поскольку не всякий, кто борется с депрессией, испытывает страхи, я ограничился тем, что упомянул о том, что боязливых людей ожидают впереди прекрасные слова утешения.

И вот теперь я могу вволю попастись на этом чудесном пастбище.

Писание повело меня в новые пределы. Я не ожидал, что оно научит меня молиться или объяснит, почему деятельное миротворчество является верным путем к душевному миру. Я также не предполагал, что чтение Библии, молитва и христианское общение - эти «чтение, письмо и арифметика» христианской жизни, - оказывается, лежат в основе нашей борьбы со страхом и тревогой. Памятуя об этом, пожалуйста, не думайте, что отрывки из Писания, которыми перемежаются мои размышления на данную тему, призваны всею лишь заполнять пустое пространство. Это духовная пища, без которой нам никак не обойтись. Большинство из них, скорее всего, вам хорошо знакомы, но не стоит пользоваться данным знакомством, чтобы ускорить процесс чтения.

Страх и тревога коренятся глубоко внутри нас.

Страх и тревога не бессмысленны. Они кое о чем говорят. ^ Страх и тревога говорят о том, что наш мир небезопасен.

Страх и тревога обнаруживают нашу сущность. Они выявляют то, что мы любим и ценим.

Пер. с англ.

Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2020. - 300 с.

ISBN-13: 978-0978556754

ISBN: 978-966-2110-36-4

Эдвард Т. Уэлч - Гонимые страхом - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. Предварительные наблюдения

Глава 1.Мир страха

Глава 2.Ваш страх

Глава 3.Страх говорит

Глава 4.Когда тревога и беспокойство вторгаются в нашу жизнь

ЧАСТЬ 2. Бог говорит

Глава 5.Не бойтесь

Глава 6.Принцип манны

Глава 7.Бог напряженного ожидания

Глава 8.Страшитесь самого страха

A. О деньгах и собственности

Глава 9."Не заботьтесь"

Глава 10.Послание о Царстве

Глава 11.Когда Царства бывает недостаточно

Глава 12.Благодать завтрашнего дня

Глава 13."Ищите лица Моего"

Глава 14.Где мое сокровище? Чье это царство?

Б. О людях и людских судах

Глава 15. Не надейтесь на сынов человеческих

Глава 16. Любовь больше нужды

Глава 17. Побеждать страх страхом

B. О смерти, боли и наказании

Глава 18. Страх смерти

Глава 19. Страх перед судом

Глава 20.Проблеск небес

Глава 21.Мы уже умерли

Г. Мир да будет с вами

Глава 22."Я буду с тобой"

Глава 23."Я обещаю"

Глава 24."Молитесь"

Глава 25.И пусть случится самое худшее

Глава 26."Мир вам!"

Глава 27.Мир для миротворцев

Глава 28.Вчера и сегодня

Глава 29.Завтра

Глава 30.Несколько слов в заключение

Примечания