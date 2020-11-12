Рабочая тетрадь «Возрождение сердца», которую вы сейчас держите в руках, содержит шесть уроков по изучению Библии. Каждый урок состоит из пяти занятий, по одному на каждый день недели. Эти уроки предназначены для индивидуального изучения. Для вашего удобства в книге уже приведены стихи из Библии, но все же рекомендуется пользоваться непосредственно Библией. В начале каждого урока приводится молитва, затем следует история Левия и Руфи и сам урок по изучению Библии.

Каждое занятие рассчитано примерно на полчаса. Можно изучать курс самостоятельно, но, как показывает практика, эффективнее проводить занятия в группе. Вместе с другими женщинами вы сможете посмотреть уроки на видеокассетах, помолиться друг за друга и обсудить интересные моменты.

Дениз Гленн - Возрождение сердца. Курс изучения Библии для женщин на тему пламенной любви Христа к Своей Невесте

Луцьк, Miciйнa книжкова фабрика «Християнське життя», 2009 - 184 с.

ISBN 978-966-2979-94-7

Дениз Гленн - Возрождение сердца. Курс изучения Библии для женщин на тему пламенной любви Христа к Своей Невесте - Содержание

1. Он избрал вас

2. Он принял вас

3. Он обновляет вас

4. Он утешает вас

5. Он благоволит к вам

6. Он украшает вас

Дениз Гленн - Возрождение сердца. Курс изучения Библии для женщин на тему пламенной любви Христа к Своей Невесте - Он избрал вас

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МОЛИТВА

Я приглашаю вас предстать пред Всевышним в полнейшей тишине.

«Господи! рано услышь голос мой, - рано предстану пред Тобою, и буду ожидать» (Пс. 5:4).

Господь Иисус, мне очень хочется узнать о Твоей великой любви ко мне. Посей Слово Твое в глубине моего сердца, искорени все начатки лжи и замени их истиной Твоею. Наполни глаза моего сердца Твоим святым светом. Я хочу принять Твою любовь ко мне всем моим существом и хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Господь мой, начни Твою работу во мне прямо сейчас. Я прошу во имя Иисуса. Аминь.

Так же, как и большинство невест в новозаветные времена, Невеста Христа была избрана для Него Отцом. Еще до сотворения мира мы были избраны Богом, чтобы пребывать во Христе. И Иисус согласился с этим выбором. Он избрал вас, Свою возлюбленную Невесту, чтобы жить с вами в любви. И, в отличие от земных браков, этот союз будет длиться вечно. Двое станут одним целым навеки. Господь неустанно добивается того, чтобы мы с вами узнали о Его любви. И Его любви будет достаточно для каждой. Я приглашаю вас послушать историю Левия и Руфи - еврейской пары, которая жила во времена Иисуса. Эта история выдуманная, но все обычаи и традиции совершения браков в те времена описаны достоверно.

История Левия и Руфи

Землетрясение пришло и ушло. Никто опомниться не успел, как стихия унесла жизни многих жителей той прекрасной земли - детей и взрослых, женщин и мужчин. И было на земле той великое горе. Но не бывает худа без добра, и в тяжких испытаниях познает человек милость Божью.

Руфь и ее младшие брат и сестра чудом уцелели под обломками дома, но осиротели. Лучший друг их отца, Вениамин, и его жена, Иоанна приютили детей у себя.

У Вениамина и Иоанны уже было шестеро детей. Их первенец был высоким, сильным, красивым юношей. Особенно примечательны были его глаза синевато-стального цвета - мудрые, добрые, серьезные и одновременно насмешливые. Левий уже успел прочно встать на ноги, заслужив всеобщее признание. Любое дело спорилось в его руках. В синагоге он удостоился весомого положения, потому что считался одним из лучших знатоков Торы в стране.

Другими «стрелами в колчане» Вениамина были Нафан, Иисус, Мария, Иона и Анна. Это была счастливая, шумная семья, в которой умели любить и прощать, трудиться и отдыхать.

В то утро, когда Руфь вместе с братом и сестрой появились в их доме, семья готовилась встречать шаббат. Знакомая атмосфера праздничного ужина помогла еще не до конца оправившимся от горя и потрясения сиротам ощутить себя в знакомой обстановке. Ведь они частенько сидели за этим столом и свет свечи, вкус халы и благословения Вениамина приглушили боль потери. Время шло, и душевные раны стали потихоньку заживать.

Руфь прекрасно понимала, что бедствие расстроило планы отца и он ушел из жизни, не расплатившись с долгами. Эта мысль тяжким бременем лежала на сердце девушки. Она стала помогать Иоанне на кухне, а Вениамину - в саду. Всю ночь она выглядывала из-под покрывала в ожидании утренней зари, и как только видны были первые полоски просвета, вставала, заправляла свою постель и бежала на кухню разводить огонь, ставить тесто, перебирать чечевицу... Едва перемыв посуду после завтрака, бежала на виноградник: и в дождь, и под палящим зноем всегда находила куда применить свои старания, всеми силами пытаясь угодить своим благодетелям. Ей казалось, что всех ее усилий недостаточно для того, чтобы заслужить их одобрение.