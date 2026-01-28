Эта книга основывается на достаточности Божьего Слова для веры и практической жизни, соответствующей Божьим требованиям, а также для руководства и душепопечения. Она написана для мужчин и женщин, которые готовятся к браку или уже состоят в браке и решают вопросы совместной жизни, для душепопечи-телей и пасторов, служащих таким парам. Для восполнения этих нужд были избраны характерные темы.

Контекст и принципы

Мы приложили все усилия, чтобы наши тезисы соответствовали библейскому контексту. В тех случаях, если эти утверждения не вполне соответствует библейскому контексту, то, по нашему убеждению, вполне применимы библейские принципы (вечные и универсальные истины), находящиеся в том или ином отрывке Писания. Многие ветхозаветные отрывки относятся, исходя из контекста, к Израилю. И всё же в них можно ясно увидеть принципы, отражающие Божью заботу о Своём народе и Его заинтересованность в их благополучии.

Мы использовали отрывки из закона Моисея, поскольку убеждены в том, что традиционные моральные, гражданские и церемониальные особенности этого кодекса верны. Божий моральный закон, кратко изложенный в десяти заповедях, применим ко всем людям во все времена. Хотя гражданские и церемониальные законы не являются нашим правилом жизни в нынешний период благодати, они отражают мысли Бога в вопросах добра и зла. Таким образом, мы извлекли из них принципы для раскрытия тем данной книги.

Кит Р. Миллер, Патриция А. Миллер - Краткий библейский справочник для консультирования семейных пар и желающих вступить в брак

Издательство «Левит», 2021. — 360 с.

ISBN 978-617-7662-27-2

Кит Р. Миллер, Патриция А. Миллер - Краткий библейский справочник для консультирования семейных пар и желающих вступить в брак - Содержание

Алфавитный тематический указатель

Введение

Евангелие

Часть первая. Подготовка к браку

Библейское основание брака

Я дивно устроен

Как сделать правильный выбор супруга

Как справиться с прошлым

В ожидании интимных отношений

Сожительство

Часть вторая. Жизнь в браке

Духовная дисциплина

Жизнь в общении с Христом

Основополагающая дисциплина

Вопросы личного духовного роста

Эгоизм

Самообладание

Гордость

О чём мы думаем

Непорочность

Довольство

Развлечения

Признание вины

Прощение от Бога

Потребности, свойственные отношениям

Роли в браке

Общение

Конфликт

Правдивость

Как любить друг друга

Как проявлять терпение друг к другу

Как созидать друг друга

Как прощать друг друга

Интимные отношения

Сердечная близость

Приобретённые родственники .

Неверующие супруги

Смешанная семья

Верность друг другу

Искушение

Игры воображения

Чистота

Флирт

Прелюбодеяние

Цели и мечты

Приоритеты

Карьера

Как принимать решения

Финансы

Материализм

Эмоциональные нужды

Гнев

Беспокойство

Депрессия

Разочарование

Скорбь

Доверие Богу

Самооценка

Жестокое обращение

Жизненные трудности

Бесплодие

Контрацепция

Аборт

Если аборт произошёл

Воспитание детей

Блудные дети

Здоровье

Инвалидность

Испытания

Смерть

Неудачи

Потеря работы

Развод

Старение

Опустевшее гнездо