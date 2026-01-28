Библейские справочники для консультирования - 4
Эта книга основывается на достаточности Божьего Слова для веры и практической жизни, соответствующей Божьим требованиям, а также для руководства и душепопечения. Она написана для мужчин и женщин, которые готовятся к браку или уже состоят в браке и решают вопросы совместной жизни, для душепопечи-телей и пасторов, служащих таким парам. Для восполнения этих нужд были избраны характерные темы.
Контекст и принципы
Мы приложили все усилия, чтобы наши тезисы соответствовали библейскому контексту. В тех случаях, если эти утверждения не вполне соответствует библейскому контексту, то, по нашему убеждению, вполне применимы библейские принципы (вечные и универсальные истины), находящиеся в том или ином отрывке Писания. Многие ветхозаветные отрывки относятся, исходя из контекста, к Израилю. И всё же в них можно ясно увидеть принципы, отражающие Божью заботу о Своём народе и Его заинтересованность в их благополучии.
Мы использовали отрывки из закона Моисея, поскольку убеждены в том, что традиционные моральные, гражданские и церемониальные особенности этого кодекса верны. Божий моральный закон, кратко изложенный в десяти заповедях, применим ко всем людям во все времена. Хотя гражданские и церемониальные законы не являются нашим правилом жизни в нынешний период благодати, они отражают мысли Бога в вопросах добра и зла. Таким образом, мы извлекли из них принципы для раскрытия тем данной книги.
Кит Р. Миллер, Патриция А. Миллер - Краткий библейский справочник для консультирования семейных пар и желающих вступить в брак
Издательство «Левит», 2021. — 360 с.
ISBN 978-617-7662-27-2
Кит Р. Миллер, Патриция А. Миллер - Краткий библейский справочник для консультирования семейных пар и желающих вступить в брак - Содержание
- Алфавитный тематический указатель
- Введение
- Евангелие
Часть первая. Подготовка к браку
- Библейское основание брака
- Я дивно устроен
- Как сделать правильный выбор супруга
- Как справиться с прошлым
- В ожидании интимных отношений
- Сожительство
Часть вторая. Жизнь в браке
- Духовная дисциплина
- Жизнь в общении с Христом
- Основополагающая дисциплина
- Вопросы личного духовного роста
- Эгоизм
- Самообладание
- Гордость
- О чём мы думаем
- Непорочность
- Довольство
- Развлечения
- Признание вины
- Прощение от Бога
- Потребности, свойственные отношениям
- Роли в браке
- Общение
- Конфликт
- Правдивость
- Как любить друг друга
- Как проявлять терпение друг к другу
- Как созидать друг друга
- Как прощать друг друга
- Интимные отношения
- Сердечная близость
- Приобретённые родственники .
- Неверующие супруги
- Смешанная семья
- Верность друг другу
- Искушение
- Игры воображения
- Чистота
- Флирт
- Прелюбодеяние
- Цели и мечты
- Приоритеты
- Карьера
- Как принимать решения
- Финансы
- Материализм
- Эмоциональные нужды
- Гнев
- Беспокойство
- Депрессия
- Разочарование
- Скорбь
- Доверие Богу
- Самооценка
- Жестокое обращение
- Жизненные трудности
- Бесплодие
- Контрацепция
- Аборт
- Если аборт произошёл
- Воспитание детей
- Блудные дети
- Здоровье
- Инвалидность
- Испытания
- Смерть
- Неудачи
- Потеря работы
- Развод
- Старение
- Опустевшее гнездо
Миллер Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования женщин
Патриция А. Миллер; перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023.- 384 с.
ISBN 978-617-8232-05-4
Миллер Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования женщин - Содержание
Алфавитный тематический указатель
- Благодарность
- Введение
- Евангелие
- Аборт
- Если аборт произошёл
- Жестокое обращение
- Усыновление
- Прелюбодеяние
- Старение/Менопауза
- Гнев
- Беспокойство
- Контрацепция
- Обида
- Уход за пожилыми людьми
- Одежда
- Взаимозависимость
- Общение/Речь
- Признание вины/Раскаяние
- Довольство
- Свидания
- Смерть
- Как принимать решения/Божья воля
- Депрессия
- Разочарование
- Ученичество
- Развод
- Переедание
- Опустевшее гнездо (родительский дом)
- Развлечения
- Страх
- Финансы
- Флирт
- Божье прощение
- Как прощать других
- Дружба
- Сплетни
- Скорбь
- Чувство вины
- Здоровье/Болезнь
- Гомосексуализм
- Надежда
- Гостеприимство
- Бесплодие
- Лень
- Одиночество
- Похоть
- Ложь
- Манипулирование
- Брак и семья
- Мастурбация
- Материализм
- Выкидыш
- Материнство
- Управление временем
- Сиротство
- Воспоминания о прошлом
- ПМС
- Порнография
- Гордость
- Блудные дети
- Проституция
- Цель жизни
- Изнасилование
- Самоповреждение
- Эгоизм
- Самооценка
- Интимная жизнь
- Чистота в интимных отношениях
- Одинокая мать
- Безбрачие
- Проблемы со сном
- Социальные сети
- Духовные дисциплины
- Духовные дары
- Духовная война
- Употребление алкоголя или наркотиков
- Испытания/Страдания
- Самоубийство
- Искушение
- Игры воображения
- Воспитание детей
- Доверие Богу
- Неверующий супруг
- Вдовство
- Карьера/Работа
Джон Г. Круис - Краткий библейский справочник для душепопечителей
Перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2022. - 296 с.
ISBN 978-617-7662-65-4
Джон Г. Круис - Краткий библейский справочник для душепопечителей - Содержание
- Алфавитный тематический указатель
- Введение
- Прелюбодеяние - Страдания, Наказание, Взыскание, Испытания - Алкогольная и наркотическая зависимости - Гнев, Вспыльчивость - Уверенность (в спасении) - Раздражение, Обида, Ненависть - Перекладывание вины
- Дети - Церковь, Общение святых - Церковная дисциплина - Утешение - Общение, Сплетни, Ложь - Совесть - Удовлетворённость, Желания, Приоритеты - Смерть, Вечная жизнь
- Принятие решений - Депрессия - Развод - Пример (положительный или отрицательный) - Лжепророки, лжеучителя - Страх - Прощение грехов (Божье прощение) - Прощение других людей - Дружба - Даяние
- Гомосексуализм - Надежда - Скромность, Гордость - Подражание Христу - Любовь к другим людям и служение им - Любовь к Богу - Похоть, Греховные вожделения - Брак и семья, Супружеские отношения - Смешанные браки
- Послушание, Соблюдение заповедей - Победа над злом - Победа над грехом, Изменение (ради угождения Богу) - Мир (в сердце), Покой - Миротворцы, хранители мира - Гонения - Молитва, Ожидание Господа - Освящение (как процесс) - Провидение Божье - Покаяние - Спасение (Как вести человека ко Христу)
- Эгоизм - Воздержание, самодисциплина - Жалость к себе, Беспокойство - Сексуальная жизнь - Сексуальная нечистота - Искушение - Воспитание детей - Упование, Вера в Бога - Предостережения, Призывы к покаянию - и послушанию - Труд, Лень - Заботы, Отчаяние - Молодёжь
Для кого эта книга может быть полезной:
- Прежде всего, предназначение этой книги - содействовать душепопечителям, пасторам и всем, кто имеет желание оказывать помощь мужчинам в их жизненных трудностях и проблемах.
- Пасторы могут использовать эту книгу, например, для попечения о членах церковного совета, чтобы содействовать их личностному росту, а также для изучения различных тем в ходе регулярных братских встреч.
- Мужчины, которые хотят жить под властью и благословением Божьего Слова, могут использовать эту книгу для личного изучения и практического применения написанного в ней.
- Эту книгу можно использовать также в качестве кратких библейских размышлений на каждый день. Несмотря на то, что справочник предназначен для тех, кто борется с трудностями, он может быть также инструментом, используемым мужчиной ежедневно во время личного общения с Богом. Уделяя два дня в неделю на чтение и исследование каждой темы, вы проведёте более шести месяцев в планомерном изучении Писания.
- Учителя могут использовать приведённые в книге темы для занятий воскресной школы. Если будет необходимо, схожие темы можно объединять, чтобы исследовать их полностью, например, за квартал.
Миллер, Р. Кит - Краткий библейский справочник для консультирования мужчин
Кит Р. Миллер; перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит), 2023. - 440 с.
ISBN 978-617-7662-63-0
Миллер, Р. Кит - Краткий библейский справочник для консультирования мужчин - Содержание
Алфавитный тематический указатель
Благодарность
Введение
Евангелие
Аборт
Если аборт произошёл
Жестокое обращение
Прелюбодеяние
Старение/Пенсионный возраст
Гнев/Злоба
Беспокойство
Образ мышления
Отношение к власти/Бунт
Контрацепция
Горечь
Установленные границы
Эмоциональное выгорание/Отдых
Карьера/Трудоустройство
Участие в жизни церкви
Общение/Речь
Сострадание/Доброта
Признание вины/Раскаяние
Конфликт
Довольство
Ропот/Критиканство
Смерть
Как принимать решения/Божья воля
Депрессия
Разочарование
Развод
Развлечения
Неудачи/Успех
Верность/Обязательства
Отцовство
Страх
Финансы/Деньги
Флирт
Божье прощение
Как прощать других
Дружба
Азартные игры
Скорбь
Чувство вины/Стыд
Здоровье/Болезнь
Гомосексуализм
Надежда
Непорочность/Характер
Интернет/Социальные сети
Зависть/Ревность
Лень
Лидерство/Влияние
Одиночество
Похоть
Ложь
Брак
Мастурбация
Материализм
Зрелость
Стихийные бедствия
Воспоминания о прошлом
Давление сверстников
Порнография
Гордость/Смирение
Приоритеты
Блудные дети
Сквернословие
Проституция
Цель жизни
Репутация
Самообладание/Дисциплина
Эгоизм
Самооценка
Интимная жизнь
Чистота в интимных отношениях
Отец-одиночка
Безбрачие
Трудности со сном
Духовные дисциплины
Духовные дары
Духовная война
Употребление алкоголя и наркотиков
Испытания/Страдания
Самоубийство
Искушение
Игры воображения
Управление временем
Доверие Богу
Неверующая супруга
Вдовство
Мудрость
Слова, причиняющие боль (Сплетни и слухи)
Место работы/Трудовая этика
Спасибо за важную книгу !