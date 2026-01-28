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Библейские справочники для консультирования - 4

Кит Р. Миллер, Патриция А. Миллер - Краткий библейский справочник для консультирования семейных пар и желающих вступить в брак
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Эта книга основывается на достаточности Божьего Слова для веры и практической жизни, соответствующей Божьим требованиям, а также для руководства и душепопечения. Она написана для мужчин и женщин, которые готовятся к браку или уже состоят в браке и решают вопросы совместной жизни, для душепопечи-телей и пасторов, служащих таким парам. Для восполнения этих нужд были избраны характерные темы.
Контекст и принципы
Мы приложили все усилия, чтобы наши тезисы соответствовали библейскому контексту. В тех случаях, если эти утверждения не вполне соответствует библейскому контексту, то, по нашему убеждению, вполне применимы библейские принципы (вечные и универсальные истины), находящиеся в том или ином отрывке Писания. Многие ветхозаветные отрывки относятся, исходя из контекста, к Израилю. И всё же в них можно ясно увидеть принципы, отражающие Божью заботу о Своём народе и Его заинтересованность в их благополучии.
Мы использовали отрывки из закона Моисея, поскольку убеждены в том, что традиционные моральные, гражданские и церемониальные особенности этого кодекса верны. Божий моральный закон, кратко изложенный в десяти заповедях, применим ко всем людям во все времена. Хотя гражданские и церемониальные законы не являются нашим правилом жизни в нынешний период благодати, они отражают мысли Бога в вопросах добра и зла. Таким образом, мы извлекли из них принципы для раскрытия тем данной книги.

Кит Р. Миллер, Патриция А. Миллер - Краткий библейский справочник для консультирования семейных пар и желающих вступить в брак

Издательство «Левит», 2021. — 360 с.
ISBN 978-617-7662-27-2

Кит Р. Миллер, Патриция А. Миллер - Краткий библейский справочник для консультирования семейных пар и желающих вступить в брак - Содержание

  • Алфавитный тематический указатель
  • Введение
  • Евангелие
Часть первая. Подготовка к браку
  • Библейское основание брака
  • Я дивно устроен
  • Как сделать правильный выбор супруга
  • Как справиться с прошлым
  • В ожидании интимных отношений
  • Сожительство
Часть вторая. Жизнь в браке
  • Духовная дисциплина
  • Жизнь в общении с Христом
  • Основополагающая дисциплина
  • Вопросы личного духовного роста
  • Эгоизм
  • Самообладание
  • Гордость
  • О чём мы думаем
  • Непорочность
  • Довольство
  • Развлечения
  • Признание вины
  • Прощение от Бога
  • Потребности, свойственные отношениям
  • Роли в браке
  • Общение
  • Конфликт
  • Правдивость
  • Как любить друг друга
  • Как проявлять терпение друг к другу
  • Как созидать друг друга
  • Как прощать друг друга
  • Интимные отношения
  • Сердечная близость
  • Приобретённые родственники .
  • Неверующие супруги
  • Смешанная семья
  • Верность друг другу
  • Искушение
  • Игры воображения
  • Чистота
  • Флирт
  • Прелюбодеяние
  • Цели и мечты
  • Приоритеты
  • Карьера
  • Как принимать решения
  • Финансы
  • Материализм
  • Эмоциональные нужды
  • Гнев
  • Беспокойство
  • Депрессия
  • Разочарование
  • Скорбь
  • Доверие Богу
  • Самооценка
  • Жестокое обращение
  • Жизненные трудности
  • Бесплодие
  • Контрацепция
  • Аборт
  • Если аборт произошёл
  • Воспитание детей
  • Блудные дети
  • Здоровье
  • Инвалидность
  • Испытания
  • Смерть
  • Неудачи
  • Потеря работы
  • Развод
  • Старение
  • Опустевшее гнездо

Миллер Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования женщинМиллер Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования женщин

Патриция А. Миллер; перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023.- 384 с.
ISBN 978-617-8232-05-4

Миллер Патриция - Краткий библейский справочник для консультирования женщин - Содержание

Алфавитный тематический указатель
  • Благодарность
  • Введение
  • Евангелие
  • Аборт
  • Если аборт произошёл
  • Жестокое обращение
  • Усыновление
  • Прелюбодеяние
  • Старение/Менопауза
  • Гнев
  • Беспокойство
  • Контрацепция
  • Обида
  • Уход за пожилыми людьми
  • Одежда
  • Взаимозависимость
  • Общение/Речь
  • Признание вины/Раскаяние
  • Довольство
  • Свидания
  • Смерть
  • Как принимать решения/Божья воля
  • Депрессия
  • Разочарование
  • Ученичество
  • Развод
  • Переедание
  • Опустевшее гнездо (родительский дом)
  • Развлечения
  • Страх
  • Финансы
  • Флирт
  • Божье прощение
  • Как прощать других
  • Дружба
  • Сплетни
  • Скорбь
  • Чувство вины
  • Здоровье/Болезнь
  • Гомосексуализм
  • Надежда
  • Гостеприимство
  • Бесплодие
  • Лень
  • Одиночество
  • Похоть
  • Ложь
  • Манипулирование
  • Брак и семья
  • Мастурбация
  • Материализм
  • Выкидыш
  • Материнство
  • Управление временем
  • Сиротство
  • Воспоминания о прошлом
  • ПМС
  • Порнография
  • Гордость
  • Блудные дети
  • Проституция
  • Цель жизни
  • Изнасилование
  • Самоповреждение
  • Эгоизм
  • Самооценка
  • Интимная жизнь
  • Чистота в интимных отношениях
  • Одинокая мать
  • Безбрачие
  • Проблемы со сном
  • Социальные сети
  • Духовные дисциплины
  • Духовные дары
  • Духовная война
  • Употребление алкоголя или наркотиков
  • Испытания/Страдания
  • Самоубийство
  • Искушение
  • Игры воображения
  • Воспитание детей
  • Доверие Богу
  • Неверующий супруг
  • Вдовство
  • Карьера/Работа

Джон Г. Круис - Краткий библейский справочник для душепопечителейДжон Г. Круис - Краткий библейский справочник для душепопечителей

Перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2022. - 296 с.
ISBN 978-617-7662-65-4

Джон Г. Круис - Краткий библейский справочник для душепопечителей - Содержание

  • Алфавитный тематический указатель
  • Введение
  • Прелюбодеяние - Страдания, Наказание, Взыскание, Испытания - Алкогольная и наркотическая зависимости - Гнев, Вспыльчивость - Уверенность (в спасении) - Раздражение, Обида, Ненависть - Перекладывание вины
  • Дети - Церковь, Общение святых - Церковная дисциплина - Утешение - Общение, Сплетни, Ложь - Совесть - Удовлетворённость, Желания, Приоритеты - Смерть, Вечная жизнь
  • Принятие решений - Депрессия - Развод - Пример (положительный или отрицательный) - Лжепророки, лжеучителя - Страх - Прощение грехов (Божье прощение) - Прощение других людей - Дружба - Даяние
  • Гомосексуализм - Надежда - Скромность, Гордость - Подражание Христу - Любовь к другим людям и служение им - Любовь к Богу - Похоть, Греховные вожделения - Брак и семья, Супружеские отношения - Смешанные браки
  • Послушание, Соблюдение заповедей - Победа над злом - Победа над грехом, Изменение (ради угождения Богу) - Мир (в сердце), Покой - Миротворцы, хранители мира - Гонения - Молитва, Ожидание Господа - Освящение (как процесс) - Провидение Божье - Покаяние - Спасение (Как вести человека ко Христу)
  • Эгоизм - Воздержание, самодисциплина - Жалость к себе, Беспокойство - Сексуальная жизнь - Сексуальная нечистота - Искушение - Воспитание детей - Упование, Вера в Бога - Предостережения, Призывы к покаянию - и послушанию - Труд, Лень - Заботы, Отчаяние - Молодёжь
Миллер, Р. Кит - Краткий библейский справочник для консультирования мужчинДля кого эта книга может быть полезной:
  • Прежде всего, предназначение этой книги - содействовать душепопечителям, пасторам и всем, кто имеет желание оказывать помощь мужчинам в их жизненных трудностях и проблемах.
  • Пасторы могут использовать эту книгу, например, для попечения о членах церковного совета, чтобы содействовать их личностному росту, а также для изучения различных тем в ходе регулярных братских встреч.
  • Мужчины, которые хотят жить под властью и благословением Божьего Слова, могут использовать эту книгу для личного изучения и практического применения написанного в ней.
  • Эту книгу можно использовать также в качестве кратких библейских размышлений на каждый день. Несмотря на то, что справочник предназначен для тех, кто борется с трудностями, он может быть также инструментом, используемым мужчиной ежедневно во время личного общения с Богом. Уделяя два дня в неделю на чтение и исследование каждой темы, вы проведёте более шести месяцев в планомерном изучении Писания.
  • Учителя могут использовать приведённые в книге темы для занятий воскресной школы. Если будет необходимо, схожие темы можно объединять, чтобы исследовать их полностью, например, за квартал.

Миллер, Р. Кит - Краткий библейский справочник для консультирования мужчин

Кит Р. Миллер; перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит), 2023. - 440 с.
ISBN 978-617-7662-63-0

Миллер, Р. Кит - Краткий библейский справочник для консультирования мужчин - Содержание

Алфавитный тематический указатель
Благодарность
Введение
Евангелие
Аборт
Если аборт произошёл
Жестокое обращение
Прелюбодеяние
Старение/Пенсионный возраст
Гнев/Злоба
Беспокойство
Образ мышления
Отношение к власти/Бунт
Контрацепция
Горечь
Установленные границы
Эмоциональное выгорание/Отдых
Карьера/Трудоустройство
Участие в жизни церкви
Общение/Речь
Сострадание/Доброта
Признание вины/Раскаяние
Конфликт
Довольство
Ропот/Критиканство
Смерть
Как принимать решения/Божья воля
Депрессия
Разочарование
Развод
Развлечения
Неудачи/Успех
Верность/Обязательства
Отцовство
Страх
Финансы/Деньги
Флирт
Божье прощение
Как прощать других
Дружба
Азартные игры
Скорбь
Чувство вины/Стыд
Здоровье/Болезнь
Гомосексуализм
Надежда
Непорочность/Характер
Интернет/Социальные сети
Зависть/Ревность
Лень
Лидерство/Влияние
Одиночество
Похоть
Ложь
Брак
Мастурбация
Материализм
Зрелость
Стихийные бедствия
Воспоминания о прошлом
Давление сверстников
Порнография
Гордость/Смирение
Приоритеты
Блудные дети
Сквернословие
Проституция
Цель жизни
Репутация
Самообладание/Дисциплина
Эгоизм
Самооценка
Интимная жизнь
Чистота в интимных отношениях
Отец-одиночка
Безбрачие
Трудности со сном
Духовные дисциплины
Духовные дары
Духовная война
Употребление алкоголя и наркотиков
Испытания/Страдания
Самоубийство
Искушение
Игры воображения
Управление временем
Доверие Богу
Неверующая супруга
Вдовство
Мудрость
Слова, причиняющие боль (Сплетни и слухи)
Место работы/Трудовая этика
Views 1 608
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (10)

Comments (2 comments)

B
brat Vital 3 years ago
Дякую
O
OlegN 4 years ago

Спасибо за важную книгу !

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