Мартин Ллойд-Джонс - Кризисы и депрессии у христиан - Причины и преодоление

Основное значение и суть Книги Псалмов - в том, что они являлись образцами молитв и песен сынов Израильских. В них истина открывается не абстрактно, но в конкретном понимании человеческого жизненного опыта. Открытая в них истина сплетается с чувствами, желаниями и трудностями народа Божьего, со всем тем, что происходило в его жизни.

Именно потому, что псалмы так близки движениям души человека, они проходят через столетия, как источник утешения и ободрения для народа Божьего, - как для Израиля, так и для христианской церкви.

В них мы имеем возможность видеть, как люди борются со своими проблемами и с самими собой. Они говорят сами с собой и со своей душой, обнажая всю глубину своего сердца, расчленяют свои проблемы, сами себя порицают и ободряют. Иногда они полны оптимизма, иногда подавлены, но всегда правдивы. По этой причине они так значимыдля нас, если, конечно, мы сами правдивы. В псалме 42, о котором мы хотим поразмышлять, псалмопевец - в беде, и он несчастен. Отсюда весь драматизм этих слов: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего».

Эти же слова мы находим и в следующем псалме. Многие считают псалом 42 не самостоятельным, но продолжением псалма 41. Утверждать этого нельзя, да это и не существенно. Но в обоих псалмах эти слова повторяются, мы находим их и в последнем стихе псалма 42.

Псалмопевец говорит о бедственном положении, в котором находился. Он называет причину своей беды. Очевидно, в тот момент он был лишён возможности участвовать в публичных богослужениях в Храме. Но не только это; очевидно и то, что он подвергался нападкам врагов. Это были те, кто прилагал все силы к тому, чтобы лишить его мужества, и он говорит об этом открыто. Для нас же важнее то, каким образом он проявляет себя в этой ситуации.

Мы занимаемся темой «духовной депрессии», с её причинами и следствием. Примечательно, как часто Священное Писание касается этой темы, и единственный вывод тот, что депрессия - явление не новое. Похоже, что эта проблема существовала среди народа Божьего от начала, ибо о ней говорят и Ветхий, и Новый Завет. Этого было бы достаточно, чтобы нам заняться рассмотрением вопроса, но я делаю это ещё и потому, что здесь кроется беда многих верующих, здесь возникают многие проблемы сегодняшнего дня.