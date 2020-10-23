Ллойд-Джонс - Кризисы и депрессии у христиан - Причины и преодоление
Приведённые здесь проповеди последовательно произносились по воскресеньям в Вестминстер Чепел (евангелической церкви в центре Лондона), и остаются практически без изменений. Их необходимость исходит из моих душе-попечительских опытов, издаются они по многочисленным запросам моих слушателей.
Поскольку я верю, что сегодня нам очень нужна радостная и деятельная церковь, тема, которая составляет смысл этих проповедей, имеет для меня большое значение. Несчастные христиане - это, мягко говоря, плохие свидетели для христианской веры; нет сомнения в том, что радость первых христиан была основной причиной быстрого и широкого распространения христианства.
Обсуждение этой темы ни в коем случае не является исчерпывающим. Я попытался установить, что, по моему опыту, является основной причиной возникновения проблемы. Во многих аспектах (к примеру, во взаимоотношениях духа, души и тела) я охотно разработал бы тему более подробно, но в рамках проповеди это невозможно. Проповеди эти не рассчитаны ни на узких специалистов, ни на экспертов, они рассчитаны на рядового слушателя, и на тех, кто нуждается в помощи.
Мартин Ллойд-Джонс - Кризисы и депрессии у христиан - Причины и преодолениеАнглийский оригинал:
«Spiritual Depression" bei Pickering & Inglis, London - Glasgow
1965 by D. Martyn Lloyd-Jones Aus dem Englischen von Johannes W. Volkert
Published by arrangement with The Zondervan Corporation, a subsidiary of Harper Collins Christian Publishing, Inc.
Русское издание 2019: Samenkorn e.V. Christlicher Schriften und Liederverlag Liebigstrafie 8
33803 Steinhagen, Germany
Перевод с немецкого: Г. Рогальская
1. издание на русском, 2019 г. - 286 с.
ISBN: 978-3-86203-219-8
Верстка: Яков Пеннер
Типография: Finidr, Чехия
Мартин Ллойд-Джонс - Кризисы и депрессии у христиан - Причины и преодоление - Содержание
- Предисловие
- Общий взгляд
- Твёрдое основание
- Вижу проходящих людей, как деревья
- Разум, сердце и воля
- Определённый грех
- Напрасные сожаления
- Страх перед будущим
- Эмоции
- Работники в винограднике
- Где вера ваша?
- Смотреть на волны
- Дух рабства
- Ложное учение
- Не иметь силы делать доброе
- Упорядоченность в христианской жизни
- Испытания и искушения
- Наказания
- В Божьей школе
- Мир Божий
- Быть довольным
- Завершающее средство исцеления
Мартин Ллойд-Джонс - Кризисы и депрессии у христиан - Причины и преодоление -Предисловие
Основное значение и суть Книги Псалмов - в том, что они являлись образцами молитв и песен сынов Израильских. В них истина открывается не абстрактно, но в конкретном понимании человеческого жизненного опыта. Открытая в них истина сплетается с чувствами, желаниями и трудностями народа Божьего, со всем тем, что происходило в его жизни.
Именно потому, что псалмы так близки движениям души человека, они проходят через столетия, как источник утешения и ободрения для народа Божьего, - как для Израиля, так и для христианской церкви.
В них мы имеем возможность видеть, как люди борются со своими проблемами и с самими собой. Они говорят сами с собой и со своей душой, обнажая всю глубину своего сердца, расчленяют свои проблемы, сами себя порицают и ободряют. Иногда они полны оптимизма, иногда подавлены, но всегда правдивы. По этой причине они так значимыдля нас, если, конечно, мы сами правдивы. В псалме 42, о котором мы хотим поразмышлять, псалмопевец - в беде, и он несчастен. Отсюда весь драматизм этих слов: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего».
Эти же слова мы находим и в следующем псалме. Многие считают псалом 42 не самостоятельным, но продолжением псалма 41. Утверждать этого нельзя, да это и не существенно. Но в обоих псалмах эти слова повторяются, мы находим их и в последнем стихе псалма 42.
Псалмопевец говорит о бедственном положении, в котором находился. Он называет причину своей беды. Очевидно, в тот момент он был лишён возможности участвовать в публичных богослужениях в Храме. Но не только это; очевидно и то, что он подвергался нападкам врагов. Это были те, кто прилагал все силы к тому, чтобы лишить его мужества, и он говорит об этом открыто. Для нас же важнее то, каким образом он проявляет себя в этой ситуации.
Мы занимаемся темой «духовной депрессии», с её причинами и следствием. Примечательно, как часто Священное Писание касается этой темы, и единственный вывод тот, что депрессия - явление не новое. Похоже, что эта проблема существовала среди народа Божьего от начала, ибо о ней говорят и Ветхий, и Новый Завет. Этого было бы достаточно, чтобы нам заняться рассмотрением вопроса, но я делаю это ещё и потому, что здесь кроется беда многих верующих, здесь возникают многие проблемы сегодняшнего дня.
Большое спасибо!
Много параллелей с другой книгой Л.-Джонса о духовной депрессии.