Никольская - Русский протестантизм
Книга Т.К. Никольской — первое масштабное исследование об истории русского протестантизма как самостоятельного и самобытного явления. На протяжении почти всей своей истории русские протестанты (евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня) оставались в России нежелательным и гонимым меньшинством, хотя формально и получили легализацию в 1905 г.
Претерпев все формы государственных гонений, дискриминацию, общественное неприятие, они не только отстояли право на законное существование, но и вынудили примириться с этим своих противников, став неотъемлемой частью религиозной и общественной жизни России. В работе использованы материалы 11 государственных и церковных архивов, правовые документы, воспоминания, публикации дореволюционной и советской периодической печати, религиозного самиздата.
Книга будет интересна как для специалистов по истории религии и религиозно-государственных отношений, религиоведов, так и для всех, кто интересуется историей христианства в России.
Татьяна Никольская - Русский протестантизм и государственная власть в 1905 - 1991 годах
СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. — 356 с. [ 16 с] ил. — (Территории истории; Вып. 2).
ISBN 978-5-94380-081-8
ISBN 978-5-94380-081-8
Татьяна Никольская - Русский протестантизм и государственная власть в 1905 - 1991 годах - Содержание
Глава I. Развитие русского протестантизма после легализации (1905-1917 годы)
- Русский протестантизм на раннем этапе развития
- Легализация русского протестантизма
- Русский протестантизм в 1905-1914 годах
- Отношение общества к протестантам
- Русские протестанты в годы Первой мировой войны
- 1917 год в судьбах русских протестантов
Глава II Русские протестанты в 1918-1929 годах
- Советская религиозная политика в 1917-1922 годах
- Положение русских протестантов в первые годы советской власти
- Начало тотального наступления на религию
Глава III. Русские протестанты в 1929-1945 годах
- Борьба против религиозных организаций
- Репрессии
- Антирелигиозная пропаганда в 1930-е годы
- Русские протестанты в 1930-е годы
- Изменение курса религиозной политики в годы Великой Отечественной войны
- Совет по делам религиозных культов: его создание и функции
Глава IV. Русские протестанты в 1945-1960 годах
- Организация работы местных уполномоченных
- Создание протестантских объединений
- Внутренняя жизнь русских протестантов в 1940-1950-е годы
- Формирование субкультуры
Глава V. Антирелигиозная кампания конца 1950-начала 1960-х годов
- Активизация антирелигиозной пропаганды
- Борьба с религиозными организациями
- Борьба с тунеядством
- Уголовные преследования верующих
- Дети
- Реакция общества
- Раскол церкви ЕХБ
- Итоги кампании
Глава VI. Корректировка религиозной политики
- После кампании
- Атеистическая пропаганда в 1960-1970-е годы
- Баптисты-инициативники во второй половине 1960-х годов
- Процесс легализации пятидесятников
- Последствия децентрализации церкви АСД
Глава VII. Русские протестанты на «закате социализма»
- Лояльные протестанты во второй половине 1960-х-1980-е годы
- Борьба с протестантским подпольем
- Движение пятидесятников за выезд из СССР
- Протестантский самиздат
- Продолжение процесса легализации
- Перестройка
Заключение
Список наиболее значимых литературных источников
Словарь терминов и понятий
Именной указатель
Указатель понятий, терминов и организаций
Указатель географических названий
Список сокращений
Именной указатель
Указатель понятий, терминов и организаций
Указатель географических названий
Список сокращений
Татьяна Никольская - Русский протестантизм и государственная власть в 1905 - 1991 годах - Введение
Историческую базу данного исследования составил комплекс документов, среди которых законодательные акты, документы органов государственного управления, ВКП(б)—КПСС, конфессиональных структур, делопроизводственная документация, периодические издания (в том числе религиозный самиздат), дневники, переписка, письменные и устные воспоминания. Большинство этих материалов не опубликовано и хранится в фондах различных архивов: Архива регионального объединения евангельских и баптистских церквей Новгородской области ( АРОЕБЦНО), Архива церкви евангельских христиан—баптистов Санкт-Петербурга ( АЦЕХБ СПб), Архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственного архива Костромской области (ГАКО),
Государственного архива Новгородской области (ГАНО), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного архива Тверской области (ΓΑΤΟ), Российского государственного исторического архива (РГИА), Центрального государственного
архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центра документации новейшей истории Костромской области (ЦДНИКО).
Важнейшими источниками по истории формирования политики государства в отношении русских протестантов, равно как и по истории проведения в жизнь этой политики, являются документы высших и центральных учреждений Российской империи и Советского государства, а также документы КПСС. Однако при подготовке монографии возникла проблема недоступности целого ряда документов, например оперативных и следственных материалов архивов ФСБ (за исключением некоторых следственных дел,
касающихся известных деятелей русского протестантизма, осужденных в 1930— 1950-е гг.), секретных документов ЦК КПСС и правительства СССР, прямо или косвенно определявших советскую религиозную политику.
Многие документы этой категории, особенно периода 1960— 1980-х гг., остаются засекреченными до сих пор. Поэтому были использованы только доступные источники, что, к сожалению, делает невозможным освещение многих «белых пятен». Остается надеяться, что будущие исследователи окажутся в лучшем положении и смогут продолжить изучение религиозной политики советского государства на основе более широкого круга источников.
В изучении дореволюционного периода истории русского протестантизма важным источником являются дела Святейшего Синода (РГИА, ф. 796), Канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода (РГИА, ф. 797), Главного управления по делам печати МВД(РГИА, ф. 776) и Департамента духовных дел иностранных исповеданий (РГИА, ф. 821 ).
Большое спасибо!
Спасибо! Очень полезная книга.
Спасибо! :)
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Если знаете, где есть эл формат, подскажите пожалуйста. Автор книги, тоже хотела бы его иметь. Мне она нужна для сессии. Купить нигде невозможно. Старая партия закончилась. Переиздания не было.
Есть в закрытом доступе для членов клуба.