Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

МакГрегор - 1001 удивительный факт, который следует знать о Боге

МакГрегор - 1001 удивительный факт, который следует знать о Боге
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Исследуем Писание (10 books)

Кто такой Бог? Как Его называли разные народы и почему Его характер описывается такими разными качествами — от милосердного отца до грозного судьи? Эта книга предлагает читателю 1001 фрагмент мозаики, из которых складывается величественный образ Творца.

Авторы собрали информацию о божественных именах, теологических спорах древности, научных взглядах на существование Бога и о том, как понимание Божественного меняло ход истории. Это книга не для чтения «за один присест»,

МакГрегор Дж., Прайс М. - 1001 удивительный факт, который следует знать о Боге

Пер. с англ. - Александрия: Ездра, 2007.—224с. — (Исследуем Писания).

ISBN 966-8182-32-4

МакГрегор Дж., Прайс М. - 1001 удивительный факт, который следует знать о Боге – Содержание

Введение

Часть I. Кто такой Бог?

  • 1. Все о Боге

  • 2. Каков Бог?

  • 3. Его имена

  • 4. Его атрибуты

  • 5. Его природа

  • 6. Что в действительности сказал Бог

  • 7. Удивительные символы

  • 8. Знаменитые высказывания

  • 9. Молитвы и прошения

Часть II. Божественная история

  • 10. Творец

  • 11. Его народ

  • 12. Битва принадлежит Господу

  • 13. Читая поэзию, песни и плач

  • 14. Его слова

  • 15. Указания на Христа

  • 16. Новые времена

  • 17. Божья Церковь

  • 18. Финал-Откровение

Часть III. Соединение воедино

  • 19. Треугольник Троицы

  • 20. Имена личностей Троицы

  • 21. Небесный Отец

  • 22. Сын и Спаситель

  • 23. Дух сошел

  • 24. Слово

  • 25. Еретики и ереси

  • 26. Концепции и доктрины

  • 27. Вечная цель

  • 28. Как мы можем найти Его?

Именной указатель

Предметный указатель

Views 96
Rating
Added 18.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

