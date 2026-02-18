МакГрегор - 1001 удивительный факт, который следует знать о христианстве

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Исследуем Писание (10 books)

Христианство — это не только догматы и литургии, это живая история, сформировавшая облик современной цивилизации. Как группа преследуемых рыбаков превратилась в мировую силу? Кто на самом деле изобрел университеты, современную нотную грамоту и систему больниц?

Авторы собрали 1001 свидетельство того, как вера во Христа меняла науку, искусство, право и повседневную жизнь. В книге вы найдете истории о великих святых и грешниках, о судьбоносных соборах и незаметных героях,чьи поступки навсегда изменили мир.

МакГрегор Дж., Прайс М. - 1001 удивительный факт, который следует знать о христианстве

Пер. с англ. - Александрия: Ездра, 2007.— 248 с.—(Исследуем Писания).

ISBN 966-8182-33-2

МакГрегор Дж., Прайс М. - 1001 удивительный факт, который следует знать о христианстве - Содержание

Введение

  • 1. Гонители и гонения

  • 2. Монахи и монахини

  • 3. Соборы

  • 4. Доктрины

  • 5. История

  • 6. Крестовые походы

  • 7. Битвы

  • 8. Папы

  • 9. Раскол

  • 10. Реформация

  • 11. Церковь против своих

  • 12. Библия

  • 13. Документы, указы, предписания и собрания

  • 14. Титулы

  • 15. Искусство и музыка

  • 16. Церковь в Англии

  • 17. Движения

  • 18. Христианское общество и культура

  • 19. Америка

  • 20. Пробуждения и возрождения

  • 21. Церкви

  • 22. Символы

  • 23. Праздники

  • 24. Еретики и ереси

  • 25. Миссии

  • 26. Люди

  • 27. Двадцатый век

  • 28. Цитаты

  • 29. Книги

  • 30. Прочее

Именной указатель

Предметный указатель

Related Books

All Books