Серия - Новый человек

Умение слушать — первое умение, приобретаемое нами в жизни. Еще не родившийся ребенок в утробе матери прислушивается к голосам родителей. Через несколько месяцев после рождения он внемлет словам, которые ему шепчут и напевают отец и мать, а потом, подражая им, сам начинает лепетать. Изучая иностранный язык, мы слушаем, как говорят на нем другие, после чего стараемся повторить звуки, которые они произносят. Музыканты-виртуозы в детстве увлеченно слушали музыку, запоминая аккорды и мелодии, чтобы потом воспроизводить их на музыкальных инструментах. Годы, когда формируется личность, человек проводит в школьном классе, слушая учителей, дома, слушая родителей, и в церкви, слушая проповедников. Встречаясь в Книге Бытие с первозданной вселенной, мы узнаём, что она пуста и хаотична, но каким-то образом способна к восприятию, потому что услышала пронзивший темноту голос. Господь приказал: «Да будет свет» (Быт. 1 :3), и вселенная услышала Его и повиновалась Ему, после чего на месте водной бездны образовались порядок и гармония. В шестой день сотворения мира Бог создал мужчину и женщину, которые первым делом услышали Его наказ плодиться и размножаться, чтобы населить землю богобоязненными потомками. Умение слушать — неотъемлемое человеческое качество. В Библии много раз говорится о том, что верующие обязаны слушать Бога. Они собираются вместе и, повинуясь Его голосу, учатся. Их объединяет Его Слово. Они слышат Его суждения и обещания, указания и предупреждения, утешения и призывы. Главный литургический текст иудеев, «Шема», начинается со слова «слушай»: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть...» (Втор. 6:4). Слово «шема» на древнееврейском означает «слушай». Еврейские дети повторяют слова «Шемы» утром после пробуждения и вечером перед сном. От рассвета и до заката их жизнь зиждется на умении слушать. Мы учимся, когда слушаем. Рыбаки бросили сети и последовали за Иисусом, потому что они Его услышали. Они впитывали новое знание, внимая Иисусу на пути из Галилеи в Иерусалим. Апостол Павел говорил, что слушание предшествует вере, то есть вера проистекает из слушания. Он отмечал, что люди неспособны поверить в того, о ком не слышали. «Итак, вера — от слышания, а слышание — от слова Божия» (Рим. 10 : 17). Апостол Иаков поощрял учеников быть скорыми на слушание, медленными на слова (см.: Иак. 1: 19). Древняя мудрость гласит: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Притч. 18: 14). Это важное жизненное правило. Выслушайте, прежде чем говорить. Овладейте знаниями, прежде чем учить. Последуйте призыву, прежде чем вести за собой. Мы же порой нарушаем естественный ход вещей. Нам хочется не слушать, а высказывать собственное мнение и таким образом самоутверждаться. Мы перебиваем собеседника, думая, что нам известно наперед, что он хочет сказать. Мы узурпируем место, которое стоило бы отвести кому-то другому. Мы считаем себя экспертами по всем вопросам и думаем, что учиться нам незачем. Мы указываем Богу, что хотим от Него получить, а не спрашиваем, что Он хочет нам дать. Мы не слушаем, а говорим: делимся воспоминаниями, громогласно отстаиваем свои права. Мы выкрикиваем лозунги, не задумываясь о том, кто наши слушатели и в чем они нуждаются. Мы видим в окружающих собственные проекции, а не людей с уникальными историями жизни, которые они могли бы нам рассказать. Мы полагаем, что призвание истинного христианина — проповедовать, а не стоять в позе покорного слуги. Мы много говорим и почти совсем не слушаем. Не в силах осознать свою ошибку, мы строим жизнь так, чтобы нам никого не пришлось слушать. Мы посещаем церкви или собрания людей, которые придерживаются того же мнения, что и мы. Мы конструируем социальные и теологические эхокамеры.

Адам Макхью - Искусство слушать - Как стать внимательнее в нашем беспокойном мире

Перевод с английского — СПб.: ЛКС. — 304 с.

Издательство «Виссон»,

Санкт-Петербург — 2017

ISBN 978-0-8308-4412-8

Адам Макхью - Искусство слушать - Как стать внимательнее в нашем беспокойном мире - Оглавление

Пролог

Глава 1 Умение слушать

Глава 2 Царь-Слушатель

Глава З Слушая Бога

Глава 4 Слушая Священное Писание

Глава 5 Слушая мироздание

Глава 6 Слушая людей

Глава 7 Слушая страдающих

Глава 8 Слушая свою жизнь

Глава 9 Общество взаимного слушания

Эпилог

Примечания

Адам Макхью - Искусство слушать - Как стать внимательнее в нашем беспокойном мире - Слушая Бога

Действие этой истории разворачивается на двух горах. Пророк Илия выходит на сцену в Третьей книге Царств. Он смел и уверен в себе, он непрерывно говорит о Господе и неукоснительно выполняет Его указания, даже самые странные и неаппетитные, вроде «ешь то, что принесут тебе вороны». Он слушает Господа, а Господь слушает его. Узнав от Господа, что Израилю грозит голод, Илия молится о том, чтобы прекратилась засуха, и по его просьбе Господь посылает маленькое облачко, из которого тем не менее идет проливной дождь. Первая часть истории Илии разворачивается на горе Кармил, на которой непокорные израильтяне поклоняются богу плодородия Ваалу.

Смелый пророк предлагает устроить состязание между божествами и их последователями. Илия говорит: «Давайте я сделаю алтарь для своего бога, а вы для своего, и посмотрим, кто сможет зажечь в нем огонь. Истинный Бог — Тот, Кто ниспошлет пламя, которое поглотит жертву. Ну, что, вперед, пророки Ваала?» Если бы об этом случае снимали художественный фильм, гору Кармил показали бы крупным планом, а фоном звучала бы героическая музыка. По этой горе расхаживал бы Илия, посмеиваясь над соперниками и призывая небо послать ему огонь. Потом способом замедленной съемки было бы показано, как языки пламени поглощают жертву,

а жрецы Ваала спасаются бегством. Для Илии соревнование на горе Кармил становится триумфом, кульминацией божественной истины и справедливости, высшей точкой служения, потоком адреналина, вызванного пророческим призванием. Перелистав одну главу, мы видим Илию на другой горе, и сам он тоже стал другим — слабым, ранимым, уязвимым, меньше похожим на супергероя и больше — на обычного человека. Он находится на вершине горы, но кажется, будто он катится вниз, утрачивая способности пророка. После скандального разоблачения жрецов Ваала на горе Кармил жена царя Иезавель поклялась убить Илию.

Оробевший пророк прячется в пещере и дрожит от страха за свою жизнь. В этот момент в кинозале зазвучала бы меланхоличная музыка, и нам крупным планом показали бы, как Илия мрачно смотрит в одну точку и вздыхает с тоской. Это не просто гора в пустыне. Илия трепещет на той самой горе, на которой несколько веков назад трепетали недавно получившие свободу евреи, когда на каменных скрижалях Господь начертал Свой закон. Пророк спасается бегством от Иезавели и укрывается на горе Хорив (так в древности называли гору Синай). Параллели очевидны. Илия шел из Израиля в пустыню сорок дней и сорок ночей.

В обратном порядке он повторил маршрут израильтян, которые сорок лет блуждали по пустыне, прежде чем перейти реку Иордан. Он словно пытается вернуться в прошлое, когда люди ясно слышали Божий голос, не сомневались в своем предназначении и точно знали, какому Богу следует поклоняться. В первом акте появление Бога на святой горе сопровождается громовыми раскатами, огнем и дымом. Люди трепещут от ужаса и умоляют своего предводителя Моисея вступиться за них. Он встречается с Господом на святой горе, и разворачивается драматичная сцена:

Бог является Моисею во всем величии и велит ему спрятаться в расселине скалы, чтобы смертный человек остался в живых после увиденного. Во втором акте голос велит Илии покинуть убежище: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь пройдет ...» (3 Цар. 19: 11) . Ему не нужно заглядывать в Библию, чтобы догадаться о том, что его ждет. Господь милосерден и терпелив, но тем не менее Его появление может дорого стоить человеку. Вот что происходит далее:

...Большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илия?

Автор Третьей книги Царств смешал мощный коктейль с эффектом дежавю. Перед взором пророка пугающей вереницей проносятся все спецэффекты горы Синай — ревущий ветер, сокрушительное землетрясение, огонь, — но на этот раз Господа здесь нет. Рут Хейли Бартон полагает, что происходящие у пещеры природные катаклизмы отражают душевные терзания Илии. Но потом он ощущает «веяние тихого ветра», слышит тишину и понимает, что это Господь. В атмосфере словно не осталось воздуха — не осталось ничего, кроме Божьего присутствия. Это не робкое молчание — эта тишина потрясает, как пощечина.

Господь избавляет Илию от хаоса и возвращает ему покой. Повествовательная канва этих библейских глав и их образы напоминают об исходе, но в тексте также есть намеки на историю сотворения мира. За пределами пещеры первобытные силы и стихии словно присмирели, и пророк почувствовал умиротворение. Бог понимает, что посреди хаоса Илия вряд ли расслышит Его голос, и потому подходит к нему молча. Как только душа Илии успокоилась, он услышал голос Господа, Чье чудесное появление на горе Хорив не изменило обстоятельств жизни Илии — гонимый пророк по-прежнему вынужден скрываться от кровожадной царицы,

но тем не менее после этой встречи все стало по-другому. Гора, на которой Илия предавался горестным размышлениям и отчаянию, превратилась в то место, где он ощутил вдохновение и вновь услышал призыв Господа. Бог говорит с нами, когда мы счастливы и когда мы несчастны. Он поднимался с Илией на гору, когда тот кричал от восторга, и спускался с ним в долину, утешая его в минуты отчаяния. Господь говорит, когда разгорается ревущее пламя. Кода звенит тишина,

Он шепчет и громыхает. Он задает вопросы и возвещает Свою волю. Голос Господа звучит и во враждебной толпе, и в полной пустоте. Голос Господа, Который толпе слушателей говорит устами красноречивых пророков, слышится и в тихой задумчивости. По выражению Далласа Уилларда, Илия жил в «коммуникативном космосе». Это касается и нас с вами. Вселенная создана специально для нас, потому что за ней стоит Бог, Который желает говорить с нами.