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Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали

Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Series Библиотека аналитической философии (10 books)

В своем программном труде Аласдер Макинтайр выдвигает шокирующий тезис: современный мир утратил понимание подлинной морали. Автор утверждает, что язык нравственности сегодня — это лишь разрозненные фрагменты прошлых эпох, которые мы используем, не понимая их сути. Проводя блестящую генеалогию морального тупика, Макинтайр критикует проект Просвещения и предлагает радикальный выход — возвращение к аристотелевской традиции «добродетелей», укорененных в живых сообществах и личных историях.

Это книга о том, как восстановить смысл человеческого существования в эпоху тотального ценностного релятивизма.

Аласдер Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали

(Библиотека аналитической философии)

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. - 368 с., ил.

ISBN 978-5-88373-700-7

Аласдер Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали - Содержание

(Библиотека аналитической философии)

Из предисловия

  • Глава I. Неприятное предложение

  • Глава II. Природа нынешних моральных разногласий и тезисы эмотивизма

  • Глава III. Эмотивизм: социальное содержание и социальный контекст

  • Глава IV. Предшествующая культура и проект основания морали в Просвещении

  • Глава V. Почему проект Просвещения обоснования морали был обречен?

  • Глава VI. Некоторые следствия неудачи проекта Просвещения

  • Глава VII. «Факт», объяснение и экспертиза

  • Глава VIII. Характер обобщений в социальной науке и отсутствие в них предсказательной силы

  • Глава IX. Ницше или Аристотель?

  • Глава X. Добродетели в героических обществах

  • Глава XI. Добродетель в Афинах

  • Глава XII. Аристотелевское объяснение добродетелей

  • Глава XIII. Средневековые аспекты и случаи

  • Глава XIV. Природа добродетелей

  • Глава XV. Добродетель, единство человеческой жизни и концепция традиции

  • Глава XVI. От добродетели к добродетели и после добродетели

  • Глава XVII. Справедливость как добродетель: изменение концепций

  • Глава XVIII. После добродетели: Ницше или Аристотель, Троцкий и Св. Бенедикт

  • Глава XIX. Послесловие ко второму изданию

Именной указатель

Тематический указатель

Библиография

Список иллюстраций

Views 362
Rating 5.0 / 5
Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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