В своем программном труде Аласдер Макинтайр выдвигает шокирующий тезис: современный мир утратил понимание подлинной морали. Автор утверждает, что язык нравственности сегодня — это лишь разрозненные фрагменты прошлых эпох, которые мы используем, не понимая их сути. Проводя блестящую генеалогию морального тупика, Макинтайр критикует проект Просвещения и предлагает радикальный выход — возвращение к аристотелевской традиции «добродетелей», укорененных в живых сообществах и личных историях.

Это книга о том, как восстановить смысл человеческого существования в эпоху тотального ценностного релятивизма.

Аласдер Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали

(Библиотека аналитической философии)

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. - 368 с., ил.

ISBN 978-5-88373-700-7

Аласдер Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали - Содержание

(Библиотека аналитической философии)

Из предисловия

Глава I. Неприятное предложение

Глава II. Природа нынешних моральных разногласий и тезисы эмотивизма

Глава III. Эмотивизм: социальное содержание и социальный контекст

Глава IV. Предшествующая культура и проект основания морали в Просвещении

Глава V. Почему проект Просвещения обоснования морали был обречен?

Глава VI. Некоторые следствия неудачи проекта Просвещения

Глава VII. «Факт», объяснение и экспертиза

Глава VIII. Характер обобщений в социальной науке и отсутствие в них предсказательной силы

Глава IX. Ницше или Аристотель?

Глава X. Добродетели в героических обществах

Глава XI. Добродетель в Афинах

Глава XII. Аристотелевское объяснение добродетелей

Глава XIII. Средневековые аспекты и случаи

Глава XIV. Природа добродетелей

Глава XV. Добродетель, единство человеческой жизни и концепция традиции

Глава XVI. От добродетели к добродетели и после добродетели

Глава XVII. Справедливость как добродетель: изменение концепций

Глава XVIII. После добродетели: Ницше или Аристотель, Троцкий и Св. Бенедикт

Глава XIX. Послесловие ко второму изданию

Именной указатель

Тематический указатель

Библиография

Список иллюстраций