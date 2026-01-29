Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали
В своем программном труде Аласдер Макинтайр выдвигает шокирующий тезис: современный мир утратил понимание подлинной морали. Автор утверждает, что язык нравственности сегодня — это лишь разрозненные фрагменты прошлых эпох, которые мы используем, не понимая их сути. Проводя блестящую генеалогию морального тупика, Макинтайр критикует проект Просвещения и предлагает радикальный выход — возвращение к аристотелевской традиции «добродетелей», укорененных в живых сообществах и личных историях.
Это книга о том, как восстановить смысл человеческого существования в эпоху тотального ценностного релятивизма.
Аласдер Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали
(Библиотека аналитической философии)
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. - 368 с., ил.
ISBN 978-5-88373-700-7
Аласдер Макинтайр - После добродетели: исследования теории морали - Содержание
(Библиотека аналитической философии)
Из предисловия
Глава I. Неприятное предложение
Глава II. Природа нынешних моральных разногласий и тезисы эмотивизма
Глава III. Эмотивизм: социальное содержание и социальный контекст
Глава IV. Предшествующая культура и проект основания морали в Просвещении
Глава V. Почему проект Просвещения обоснования морали был обречен?
Глава VI. Некоторые следствия неудачи проекта Просвещения
Глава VII. «Факт», объяснение и экспертиза
Глава VIII. Характер обобщений в социальной науке и отсутствие в них предсказательной силы
Глава IX. Ницше или Аристотель?
Глава X. Добродетели в героических обществах
Глава XI. Добродетель в Афинах
Глава XII. Аристотелевское объяснение добродетелей
Глава XIII. Средневековые аспекты и случаи
Глава XIV. Природа добродетелей
Глава XV. Добродетель, единство человеческой жизни и концепция традиции
Глава XVI. От добродетели к добродетели и после добродетели
Глава XVII. Справедливость как добродетель: изменение концепций
Глава XVIII. После добродетели: Ницше или Аристотель, Троцкий и Св. Бенедикт
Глава XIX. Послесловие ко второму изданию
Именной указатель
Тематический указатель
Библиография
Список иллюстраций
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