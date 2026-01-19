Макинтош Кристофер - Астрологи и их вероучение
Книга Кристофера Макинтоша «Астрологи и их вероучение» представляет собой панорамный исторический обзор одной из самых древних и противоречивых систем человеческого познания. Автор исследует путь астрологии от ее истоков в Месопотамии через расцвет в эллинистическом и римском мирах до сложной трансформации в эпоху Возрождения и Просвещения. Макинтош рассматривает астрологию не просто как набор предсказательных техник, а как глубокое философское и религиозное мировоззрение, которое на протяжении тысячелетий определяло отношения человека с космосом.
Особое внимание в книге уделяется конфликту между астрологическим искусством и официальными институтами власти и религии. Автор анализирует, почему великие правители прошлого, от средневековых королей до диктаторов XX века, одновременно боялись астрологов и тайно прибегали к их услугам. Книга также проводит четкую грань между отношением к астрологии на Западе, где она часто воспринимается как псевдонаука, и на Востоке, где вера в небесные предзнаменования остается органичной частью повседневной жизни даже для самых образованных слоев общества.
В заключительных главах Макинтош обращается к современной оккультной традиции и техническим аспектам работы гороскопа, пытаясь ответить на вопрос: в чем секрет поразительной живучести астрологии в век научно-технического прогресса? Этот очерк — не апология и не опровержение, а увлекательное интеллектуальное путешествие, которое заставляет читателя по-новому взглянуть на «звездную грамоту» и ее место в истории человеческой мысли.
Кристофер Макинтош — Астрологи и их вероучение
Исторический очерк. — М.: Касталия, 2026. — 218 с.
ISBN 978-5-908110-15-0
Кристофер Макинтош — Астрологи и их вероучение — Содержание
Введение и истоки: Формирование первых представлений о влиянии небесных тел.
Древний мир:
Глава 2-3. Эллинистический и Римский миры: Золотой век классической астрологии.
Глава 4. Восточная астрология: Индия, Пакистан и Южная Азия.
Средневековье и Новое время:
Глава 5. Противостояние с ранним христианством и расцвет арабской науки.
Глава 6. Ренессанс: Путь от королевских дворов к эпохе Просвещения.
Современная эпоха:
Глава 7-9. XIX век и массовое распространение астрологии в наши дни.
Глава 10. Взаимосвязь астрологии с оккультной традицией.
Практика и итоги:
Глава 11. Как работает гороскоп: Теория и механизмы.
Глава 12. Наш вердикт об астрологии.
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