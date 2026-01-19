Макинтош Кристофер - Астрологи и их вероучение

Книга Кристофера Макинтоша «Астрологи и их вероучение» представляет собой панорамный исторический обзор одной из самых древних и противоречивых систем человеческого познания. Автор исследует путь астрологии от ее истоков в Месопотамии через расцвет в эллинистическом и римском мирах до сложной трансформации в эпоху Возрождения и Просвещения. Макинтош рассматривает астрологию не просто как набор предсказательных техник, а как глубокое философское и религиозное мировоззрение, которое на протяжении тысячелетий определяло отношения человека с космосом.

Особое внимание в книге уделяется конфликту между астрологическим искусством и официальными институтами власти и религии. Автор анализирует, почему великие правители прошлого, от средневековых королей до диктаторов XX века, одновременно боялись астрологов и тайно прибегали к их услугам. Книга также проводит четкую грань между отношением к астрологии на Западе, где она часто воспринимается как псевдонаука, и на Востоке, где вера в небесные предзнаменования остается органичной частью повседневной жизни даже для самых образованных слоев общества.

В заключительных главах Макинтош обращается к современной оккультной традиции и техническим аспектам работы гороскопа, пытаясь ответить на вопрос: в чем секрет поразительной живучести астрологии в век научно-технического прогресса? Этот очерк — не апология и не опровержение, а увлекательное интеллектуальное путешествие, которое заставляет читателя по-новому взглянуть на «звездную грамоту» и ее место в истории человеческой мысли.

Кристофер Макинтош — Астрологи и их вероучение

Исторический очерк. — М.: Касталия, 2026. — 218 с.

ISBN 978-5-908110-15-0

Кристофер Макинтош — Астрологи и их вероучение — Содержание