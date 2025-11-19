Макинтош - Письма евангелисту
Мы уверены в том, что будет уместным предложить слово совета и ободрения всем, кто занят благословенным трудом проповеди Евангелия. В какой-то мере нам известны те трудности и разочарования, с которыми встречается каждый евангелист, независимо от сферы его деятельности и степени одаренности. Наше сердечное желание — поддержать руки и ободрить сердца тех, кому угрожает опасность прийти в отчаяние от этих трудностей. Чувствуя огромную важность повсеместного, ревностного, пламенного евангельского свидетельства, мы болеем душой из-за любой неудачи в этом деле. Мы имеем властное повеление: «совершай дело благовестника» (2 Тим. 4,5) и не должны оставлять эту работу ни при каких обстоятельствах.
Выпуская эту статью, мы нисколько не хотим умалить труд учителя или наставника. «Сие надлежало делать и того не оставлять». Мы также не намерены сопоставлять труд евангелиста и учителя с тем, чтобы одного возвысить, а другого унизить. Каждый из них занимает свое особое место в деле созидания Церкви Христовой.
Но, с другой стороны, не видим ли мы опасности в том, что евангелист оставляет свое поприще, желая стать учителем или лектором? Не опасно ли для евангелиста превратиться в учителя? Боимся, что да. Именно из такого чувства опасения мы и пишем эту статью.
Чарлз Генри Макинтош - Письма евангелисту
Одесса: «Христанское просвещение», 1993. - 78 с.
Чарлз Генри Макинтош - Письма евангелисту - Содержание
Слово к евангелисту
Дело благовестника
Письма евангелисту:
Письмо 1
Письмо 2
Письмо 3
Письмо 4
Письмо 5
Письмо 6
Письмо 7
«...всенародно и по домам»
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«Пойдем опять...»
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