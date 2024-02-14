В 1895 У Б. Йейтс написал эссе, озаглавленное «Тело Отца нашего Христиана Розенкрейца». Оно начинается с описания того, как основатель Братства Розенкрейцеров был положен в роскошный гроб, окруженный неугасимыми лампадами. Там он почивал в течение многих поколений, пока один из учеников Ордена Розенкрейцеров случайно не обнаружил место его захоронения. Написав это, Йейтс принялся нападать на современный ему критицизм за то, что тот похоронил воображение. «Древние и елизаветинцы предавались воображению подобно тому, как женщина предается любви, и создали существ, благодаря которым люди этого мира казались лишь тенями».

В целом, образ Христиана Розенкрейца кажется неактуальным, но только до тех пор, пока мы не сталкиваемся с таким предложением: «Я не могу избавиться от мысли, что эпоха критицизма вот-вот пройдет, и ее место займет эпоха воображения, эмоций, настроений, озарений; без сомнения, вера в сверхчувственный мир уже не за горами». В этом отрывке Йейтс демонстрирует глубокое понимание феномена розенкрейцера. Здесь есть и истинное объяснение той необыкновенной мистификации, послед ствия которой продолжают ощущаться на протяжении трех с половиной веков.

Как утверждает в своей книге Кристофер Макинтош, «мистификация» началась с опубликованного в 1614 году памфлета под названием «Откровение Братства Высокочтимого Ордена Розового Креста». В памфлете описывается жизнь мага и мистика Христиана Розенкрейца, прожившего 106 лет, чье тело на следующие 120 лет было надежно спрятано в таинственном склепе. Макинтош переводит слово “Гата” как «откровение», однако мой латинский словарь дает такие определения, как «молва», «сообщение», «поговорка», «традиция». Таким образом, было бы несправедливо переводить “Гата” как миф или легенду.

Как бы то ни было, этот таинственный памфлет (полный текст которого напечатан в приложении к «Розенкрейцерскому просвещению» авторства Фрэнсис Йейтс) продолжает приглашать всех заинтересованных присоединиться к Братству. Все, что для этого нужно сделать — это заявить о своем интересе устно или письменно, Братство узнает об этом и, возможно, свяжется с кандидатом. Здесь, разумеется, содержится намек на то, что Братство обладает магическими силами — быть может, каким-то хрустальным шаром, который позволяет им «настраиваться» на любого, кто искренне в нем заинтересован.

Кристофер Макинтош - Разоблачение Розового Креста - История, мифология и ритуалы оккультного ордена розенкрейцеров

Перевод: Малиновский Дмитрий. - М.: Касталия. 2024. - 296 с.

ISBN 978-5-521-24024-1

Кристофер Макинтош - Разоблачение Розового Креста – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1 Древние учения вновь открыты

Глава 2 Эзотерическая традиция в Германии

Глава 3 Тюбингенский кружок

Глава 4 После манифестов

Глава 5 Розенкрейцерство распространяется

Глава 6 Поиски философского камня

Глава 7 Золотой и Розовый Крест

Глава 8 Монарх-розенкрейцер

Глава 9 Возрождение во Франции

Глава 10 Золотая Заря, ее предшественники и ответвления

Глава 11 Адепт-розенкрейцер как герой и злодей

Глава 12 Современные розенкрейцерские течения

Глава 13 Заключение

Приложение Степень наследника Розы и Креста

Библиография