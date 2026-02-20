Маккензи - Приключение во имя веры
Книга Кэтрин Маккензи «Приключение во имя веры» рассказывает о жизни и невероятном служении Хадсона Тейлора, выдающегося миссионера XIX века, который посвятил себя проповеди Евангелия в глубине Китая. Автор описывает, как молодой Тейлор, движимый состраданием к миллионам людей, не знавших Христа, основал «Китайскую внутреннюю миссию». Его подход был революционным для того времени: он не только изучал язык, но и принял китайский образ жизни, носил местную одежду и косу, чтобы стереть культурные барьеры и стать ближе к народу.
Основной акцент в книге сделан на безграничном доверии Тейлора Богу в вопросах обеспечения и защиты. Кэтрин Маккензи показывает, что служение во внутренних провинциях Китая было сопряжено с огромными трудностями: болезнями, враждебностью и отсутствием гарантированного финансирования. Однако Тейлор жил по принципу «Божье дело, совершаемое Божьими методами, никогда не будет иметь недостатка в Божьих ресурсах», превращая свою жизнь в сплошное духовное приключение, основанное на силе молитвы.
Эта книга — не просто биография, а призыв к дерзновению в вере. Автор вдохновляет читателя примером человека, который ради спасения других оставил комфорт Европы и полностью положился на невидимого Бога. История Тейлора учит тому, что один посвященный человек, готовый к самопожертвованию и искренне любящий Бога, может изменить духовный облик целой нации и оставить след, который не сотрется веками.
Кэтрин Маккензи - Приключение во имя веры - Служение X. Тейлора в Китае
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2014. – 162 с.
ISBN 978-1-85792-423-7
Кэтрин Маккензи - Приключение во имя веры – Содержание
ЗМО
Приключение начинается
Барнсли. Начало жизненного пути
Близость расставания
Начало веры
Путешествие начинается
Упование на милость Господа
Буря
Первые письма
Начало любви
Начало видения
Тяготы миссионерского служения
Конец или начало?
Новое служение
Для дальнейших размышлений
Жизнь Хадсона Тейлора
Высказывания Хадсона Тейлора
Comments (1 comment)