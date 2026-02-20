Маккензи - Приключение во имя веры

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Кэтрин Маккензи «Приключение во имя веры» рассказывает о жизни и невероятном служении Хадсона Тейлора, выдающегося миссионера XIX века, который посвятил себя проповеди Евангелия в глубине Китая. Автор описывает, как молодой Тейлор, движимый состраданием к миллионам людей, не знавших Христа, основал «Китайскую внутреннюю миссию». Его подход был революционным для того времени: он не только изучал язык, но и принял китайский образ жизни, носил местную одежду и косу, чтобы стереть культурные барьеры и стать ближе к народу.

Основной акцент в книге сделан на безграничном доверии Тейлора Богу в вопросах обеспечения и защиты. Кэтрин Маккензи показывает, что служение во внутренних провинциях Китая было сопряжено с огромными трудностями: болезнями, враждебностью и отсутствием гарантированного финансирования. Однако Тейлор жил по принципу «Божье дело, совершаемое Божьими методами, никогда не будет иметь недостатка в Божьих ресурсах», превращая свою жизнь в сплошное духовное приключение, основанное на силе молитвы.

Эта книга — не просто биография, а призыв к дерзновению в вере. Автор вдохновляет читателя примером человека, который ради спасения других оставил комфорт Европы и полностью положился на невидимого Бога. История Тейлора учит тому, что один посвященный человек, готовый к самопожертвованию и искренне любящий Бога, может изменить духовный облик целой нации и оставить след, который не сотрется веками.

Кэтрин Маккензи - Приключение во имя веры - Служение X. Тейлора в Китае

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2014. – 162 с.

ISBN 978-1-85792-423-7

Кэтрин Маккензи - Приключение во имя веры – Содержание

  • ЗМО

  • Приключение начинается

  • Барнсли. Начало жизненного пути

  • Близость расставания

  • Начало веры

  • Путешествие начинается

  • Упование на милость Господа

  • Буря

  • Первые письма

  • Начало любви

  • Начало видения

  • Тяготы миссионерского служения

  • Конец или начало?

  • Новое служение

  • Для дальнейших размышлений

  • Жизнь Хадсона Тейлора

  • Высказывания Хадсона Тейлора

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

