Библия - необычная книга. Эго Божье послание нам. На страницах Библии Бог рассказывает нам о Себе и о том, как мы должны жить. Библию писали многие люди на протяжении 1500 лет, но поскольку Сам Бог вдохновлял каждого из ее авторов, все книги Библии связаны друг с другом. Автор Библии - Сам Господь Бог.

Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета. Ветхий Завет включает 39 книг, изначально написанных на древнееврейском языке. Новый Завет объединяет собой 27 книг, изначально написанных на греческом языке. Каждая книга состоит из глав. Каждая глава поделена на стихи. Это облегчает нам поиск определенного слова или предложения в Библии.

В 18-м псалме говорится, что Слово Божье:

совершенно

праведно

чисто

слаще меда

светло

верно

В тридцатой главе Книги Притчей Агур говорит, что «слово Бога чисто». Иисус говорил, что книги Библии, или Писания, истинны и заслуживают доверия. «Не может нарушиться Писание» (Иоанна 10:35). Во Втором послании к Тимофею Павел пишет, что вся Библия, или Писание, «богодухновенно», то есть Сам Бог вдохновлял людей на его создание (2 Тимофею 3:16). В Своей молитве к Богу Отцу Иисус говорит, что Слово Божье есть истина (Иоанна 17:17).

Кэрин Маккензи – Проводник по Библии – Божьи истины от Бытия до Откровения

СПб., «Библия для всех», 2010. – 168 с.

ISBN 978-5-86181-138-5

Кэрин Маккензи – Проводник по Библии - Содержание

Обзор книг Ветхого Завета В начале Бог сотворил Адама и Еву Грех поражает мир Грех должен быть наказан Каин и Авель Потоп Авраам и Сарра Исаак и Измаил Бог испытал веру Авраама Невеста для Исаака Близнецы Право первородства Исава Благословение Иакова Приключения Иакова в Вефиле Приключения Иакова в Харране Дары для Исава Борьба у Пенуэла Исав мирится с Иаковом Иосиф дома Иосиф в Египте Моисей Горящий куст Десять казней египетских Пасха Переход через Красное море В пустыне Манна Вода из скалы Битва с амаликитянами Гора Синай Десять заповедей Золотой телец Правила богослужения в святилище Праздники Священник Закон Перепись населения Разведчики Медный змей Божий закон Жизнь народа израильского после смерти Моисея Раав Иерихонская битва Грех Ахана Поражение израильтян при Гае Беда в Израиле Самсон История молодой женщины История молодой матери Храбрый пастушок Помазанный царь Давид сражается с Голиафом Зависть Саула Мелхола - верная жена Дружба с Ионафаном Авигея Царь Давид Грех Давида Нафан Давид и Авессалом Мудрость Соломона Храм Царица Савская Илия Вдова из Сарепты Пророки Ваала Не один Елисей Бедная вдова Сын сонамитянки Нееман Цари Израиля и Иудеи Ездра и Неемия Есфирь Новая царица Пир Мардохею воздают должное Есфирь спасает иудеев Иов Нападки сатаны Утешители Иова Исцеление Иова Псалтирь Иисус и псалмы Притчи Песнь песней Соломона Екклесиаст Большие пророки Исаия Иеремия Плач Иеремии Иезекииль Даниил Сон Навуходоносора Царский пир Коварный замысел Львиный ров Малые пророки Неповиновение Ионы Решительный поступок Ионы Иона исполняет волю Божью Гнев Ионы Связь между Ветхим и Новым Заветом Карта Израиля Река времени

Обзор книг Нового Завета Рождение Иоанна Крестителя Рождение Иисуса Детство Иисуса Праздник Пасхи Крещение Иисуса Сатана искушает Иисуса Смерть Иоанна Крестителя Иисус призывает апостолов Первое чудесное деяние Иисуса Иисус помогает людям Самарянка Сын царского слуги Нагорная проповедь Мудрый строитель и неразумный строитель Притчи о Царстве Божьем Плевелы Спрятанное сокровище Драгоценная жемчужина Рыбацкая сеть Иисус накормил 5000 человек Иисус идет по воде Иисус исцеляет людей Иисус-Учитель Преображение Учение Иисуса Люди, которых встречал Иисус Семья из Вифании Иисус приходит в Вифанию Слепой Вартимей Закхей Притчи Заблудшая овца Потерянная монета Блудный сын Другие притчи Милосердный самарянин Добрый пастырь Молитва мытаря Иисус отправляется в Иерусалим Коварный замысел Иуды Празник Пасхи Вечеря Господня Гефсиманский сад В доме у первосвященника Голгофа Воскресение Вознесение Иисуса Пятидесятница Исцеление хромого Стефан Обращение Савла Приключения Петра Тавифа Корнилий Первое миссионерское путешествие Павла Второе миссионерское путешествие Павла Третье миссионерское путешествие Павла В Троаде Возвращение в Иерусалим Павла везут в Рим Послания Павла к церквям Римлянам 1 и 2 Коринфянам Галатам Ефесянам Филиппийцам Колоссянам 1 и 2 Фессалоникийцам Послания Павла к разным людям 1 и 2 Тимофею Титу Филимону Другие послания Евреям Иакова 1 и 2 Петра 1, 2 и 3 Иоанна Иуды Откровение



F. A. Q. Часто задаваемые вопросы

Указатель библейских имен

Указатель стихов для запоминания

Библейские термины и понятия