Маккивер - Во что верят мормоны?

Книга Билла Маккивера «Во что верят мормоны?» представляет собой критический анализ вероучения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней с позиций традиционного евангельского христианства. Автор ставит перед собой задачу объективно сопоставить основные догматы мормонизма с библейскими текстами, чтобы помочь читателю понять фундаментальные различия между этими двумя религиозными системами. Основная идея произведения заключается в том, что за знакомой христианской терминологией мормонизма скрываются радикально иные представления о Боге, природе человека и пути спасения, которые требуют внимательного и осознанного изучения.
Содержательная часть книги детально разбирает ключевые аспекты мормонского богословия: учение о «плане спасения», концепцию предземного существования душ и специфический взгляд на божественность, предполагающий возможность человека достичь состояния бога. Маккивер анализирует авторитет священных книг мормонов — Книги Мормона, Учений и Заветов и Драгоценной Жемчужины — в сравнении с Библией, указывая на исторические и текстуальные расхождения. Автор также уделяет значительное внимание практической стороне жизни общины, включая храмовые обряды и роль пророков, объясняя, как эти элементы формируют уникальную идентичность последователей данной веры и их отношение к окружающему миру.
Текст написан в полемическом, но выдержанном стиле, где автор стремится опираться на официальные источники и цитаты лидеров мормонской церкви. Билл Маккивер мастерски структурирует материал, превращая книгу в удобный справочник для тех, кто занимается апологетикой или просто хочет глубже разобраться в вопросах сравнительного богословия. Работа служит важным ресурсом для понимания того, почему традиционное христианство не относит мормонизм к числу своих деноминаций. Это чтение побуждает к серьезному исследованию первоисточников и помогает сформировать аргументированный взгляд на одну из самых обсуждаемых религиозных групп современности.
Mormonism 101:Examining the religion of the Latter-Day Saints by Bill McKeever and Eric Johnson
2005, 2015 by Bill Mc Keever and Eric Johnson
ISBN 978-0-8010-1692-9
Перевод:Александр Игнатов, Дмитрий Розет
Редактор: Дмитрий Розет
Билл Маккивер - Во что верят мормоны? - Содержание
Предисловие
Введение
Часть I. Исследование представлений мормонов о Боге
1. Бог Отец
2. Иисус
3. Троица
Часть II. Исследование представлений мормонов о человеке
4. Предземная жизнь и второе бытие
5. Грехопадение
6. Отступничество
Часть III. Исследование представлений мормонов о Писании
7. Библия
8. Книга Мормона
9. Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина
Часть IV. Исследование представлений мормонов о спасении
10. Искупление
11. Благодать и дела
12. Небеса и ад
Часть V. Исследование представлений мормонов о таинствах
13. Причастие и крещение
14. Слово Мудрости
15. Храм
Часть VI. Исследование представлений мормонов об откровении
16. Ламанийцы, семя Каина и многоженство
17. Джозеф Смит
18. Церковь и ее руководство
Приложение: 15 распространенных логических ошибок
Библиографический указатель
Указатель ссылок на Библию и писания СПД
Тематический указатель
Именной указатель
Comments (1 comment)