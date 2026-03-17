Маккивер - Во что верят мормоны?

Книга Билла Маккивера «Во что верят мормоны?» представляет собой критический анализ вероучения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней с позиций традиционного евангельского христианства. Автор ставит перед собой задачу объективно сопоставить основные догматы мормонизма с библейскими текстами, чтобы помочь читателю понять фундаментальные различия между этими двумя религиозными системами. Основная идея произведения заключается в том, что за знакомой христианской терминологией мормонизма скрываются радикально иные представления о Боге, природе человека и пути спасения, которые требуют внимательного и осознанного изучения.

Содержательная часть книги детально разбирает ключевые аспекты мормонского богословия: учение о «плане спасения», концепцию предземного существования душ и специфический взгляд на божественность, предполагающий возможность человека достичь состояния бога. Маккивер анализирует авторитет священных книг мормонов — Книги Мормона, Учений и Заветов и Драгоценной Жемчужины — в сравнении с Библией, указывая на исторические и текстуальные расхождения. Автор также уделяет значительное внимание практической стороне жизни общины, включая храмовые обряды и роль пророков, объясняя, как эти элементы формируют уникальную идентичность последователей данной веры и их отношение к окружающему миру.

Текст написан в полемическом, но выдержанном стиле, где автор стремится опираться на официальные источники и цитаты лидеров мормонской церкви. Билл Маккивер мастерски структурирует материал, превращая книгу в удобный справочник для тех, кто занимается апологетикой или просто хочет глубже разобраться в вопросах сравнительного богословия. Работа служит важным ресурсом для понимания того, почему традиционное христианство не относит мормонизм к числу своих деноминаций. Это чтение побуждает к серьезному исследованию первоисточников и помогает сформировать аргументированный взгляд на одну из самых обсуждаемых религиозных групп современности.

Mormonism 101:Examining the religion of the Latter-Day Saints by Bill McKeever and Eric Johnson

2005, 2015 by Bill Mc Keever and Eric Johnson

ISBN 978-0-8010-1692-9

Перевод:Александр Игнатов, Дмитрий Розет

Редактор: Дмитрий Розет

Билл Маккивер - Во что верят мормоны? - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. Исследование представлений мормонов о Боге

1. Бог Отец

2. Иисус

3. Троица

Часть II. Исследование представлений мормонов о человеке

4. Предземная жизнь и второе бытие

5. Грехопадение

6. Отступничество

Часть III. Исследование представлений мормонов о Писании

7. Библия

8. Книга Мормона

9. Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина

Часть IV. Исследование представлений мормонов о спасении

10. Искупление

11. Благодать и дела

12. Небеса и ад

Часть V. Исследование представлений мормонов о таинствах

13. Причастие и крещение

14. Слово Мудрости

15. Храм

Часть VI. Исследование представлений мормонов об откровении

16. Ламанийцы, семя Каина и многоженство

17. Джозеф Смит

18. Церковь и ее руководство

Приложение: 15 распространенных логических ошибок

Библиографический указатель

Указатель ссылок на Библию и писания СПД

Тематический указатель

Именной указатель