Макклинток-Гринберг - Комплексное ПТСР - Воркбук

Обзор книги
Category Psychology Psychotherapy
Series Современная психология. Практики (1 book)

Книга «Комплексное ПТСР. Как справиться с гневом и страхом и вернуть идентичность» доктора психологии Тамары Макклинток-Гринберг представляет собой практическое руководство для людей, столкнувшихся с последствиями многократных травмирующих событий. В отличие от классического ПТСР, возникающего из-за единичного инцидента, комплексная травма (кПТСР) формируется годами, часто начинаясь в детстве из-за пренебрежения или насилия. Автор акцентирует внимание на том, как подобные «невидимые» удары разрушают самовосприятие человека, лишая его базового чувства безопасности и понимания собственного «я», что приводит к хроническим вспышкам гнева, диссоциации и трудностям в построении отношений.

Структура воркбука позволяет читателю поэтапно осваивать навыки самопомощи, начиная от понимания нейробиологических реакций «бей, беги, замри» и заканчивая продвинутыми стратегиями метапознания и ментализации. Книга содержит конкретные упражнения для управления интенсивными эмоциями, преодоления суицидальных мыслей и работы с зависимостями. Макклинток-Гринберг предлагает бережный подход, позволяющий стабилизировать состояние в повседневной жизни, и дает четкие ориентиры для перехода ко второму этапу исцеления — глубокой проработке воспоминаний со специалистом. Это издание служит надежным инструментом для возвращения украденной травмой идентичности и развития жизнестойкости в любых обстоятельствах.

Т. Макклинток-Гринберг — Комплексное ПТСР. Воркбук

М.: Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2024. — 160 с. (Серия «Современная психология. Практики»)
ISBN 978-5-00214-338-2

Т. Макклинток-Гринберг — Комплексное ПТСР. Воркбук - Содержание

  • Дифференциальная диагностика: Разъяснение ключевых отличий между ПТСР и кПТСР, а также их влияния на личностные структуры и повседневное функционирование.

  • Регуляция аффекта: Методы работы с «монстрами» страха и гнева, обучение техникам заземления и создания внутреннего безопасного пространства.

  • Управление диссоциацией: Понимание механизмов отстранения от реальности и стратегии возвращения контакта с собственным телом и чувствами.

  • Метапознание и ментализация: Развитие способности осознанно наблюдать за своими мыслями и анализировать мотивы поведения без самоосуждения.

  • Экспозиция и ДПДГ: Обзор современных методов проработки травмы и критерии готовности к работе с тяжелыми воспоминаниями.

Added 02.04.2026
Author brat Vadim
Comments

Avel 1 week ago
Большое спасибо!

