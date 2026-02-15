Макклур - Меч – Заучивание Писания

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

В своей книге Мэй Макклур представляет заучивание библейских текстов не как факультативное упражнение для памяти, а как жизненно важную необходимость для духовного выживания в современном мире. Используя библейский образ «меча Духа», автор доказывает, что знание Слова Божьего на память является главным оборонительным и наступательным оружием христианина против искушений и лжи. Макклур подчеркивает, что в моменты кризиса или внезапного духовного давления у верующего может не быть под рукой печатной Библии, поэтому Слово должно быть глубоко запечатлено в его разуме и сердце для мгновенного применения.

Автор предлагает системный подход к запоминанию Писания, делясь проверенными методами и практическими советами для людей с разным уровнем подготовки. Книга содержит рекомендации по выбору ключевых стихов, технике их повторения и, что самое важное, по глубокому размышлению (медитации) над заученными словами для их интеграции в повседневную жизнь. Макклур утверждает, что регулярное наполнение разума Божьими истинами преображает мышление, укрепляет веру и делает молитвенную жизнь более эффективной, превращая теорию христианства в практическую силу победоносной жизни.

Мэй Макклур – Меч – Заучивание Писания: требовательная необходимость нынешнего дня

Перевод с англ. С.П. Богачева. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 176 с.

Мэй Макклур – Меч – Содержание

  • ГЛАВА 1. Жизнь на бегу

  • ГЛАВА 2. Заучивание Писания: требовательная необходимость в эти оставшиеся дни

  • ГЛАВА 3. Благословенный муж

  • ГЛАВА 4. Большое «если»

  • ГЛАВА 5. Огонь возрождения

  • ГЛАВА 6. Я не могу запомнить!

  • ГЛАВА 7. Заучивать Писание? У меня нет времени!

  • ГЛАВА 8. Приготовьте свой разум к действию!

  • ГЛАВА 9. Хорошо! С чего же мне начать?

  • ГЛАВА 10. Ваше наследие

  • ГЛАВА 11. Бог говорит

  • ПРИЛОЖЕНИЕ А. Помощь и советы по заучиванию

  • ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Учите ваших детей!

  • ПРИЛОЖЕНИЕ В. Не хлебом одним... (свидетельства)

Views 72
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

