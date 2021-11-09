По каким критериям оценивает Павел свои методы строительства и труд, и почему он считает себя мудрым строителем? Как последующим строителям быть уверенными в том, что они идут в верном направлении, и что их труд заслужит Божье одобрение? Бог дал нам ясные указания относительно того, чему нам учить из Слова Божьего. Но разве Он не открывает нам, как учить? Как нам быть уверенными в том, что заложенные нами основания, на которых другие будут строить свою веру, приведут их к небесам и позволят им устоять в время испытаний? Как нам быть уверенными в том, что мы научили детей Божьих всему, чему их хотел научить Бог? С чем мы должны сверяться, чтобы быть уверенными в том, что движемся вперед и строим согласно Божьему плану? Как основателям церквей узнать, что они сделали все, что должны были сделать? Эти вопросы не давали мне покоя и направляли мои духовные искания, когда я, будучи начинающим миссионером, должен был закладывать фундамент Евангелия и назидать новых членов Тела Христова на далеком филиппинском острове. Минули годы, прежде чем я нашел ответы на эти вопросы. Почему мне понадобилось так много времени? Потому что мой разум находился в плену традиционной методики преподавания Библии. В конечном итоге я нашел нуждые мне ответы через изучение одного только Божьего Слова.

После того как Господь ответил на мои молитвы и открыл мне принципы обучения, которыми пользовался Он Сам и показал в Своем Слове, Он дал мне возможность поделиться этими принципами с теми, кто, как и я, находился в поиске. В 1980 году я проводил семинар для миссионеров на Филиппинах. Эти принципы преподавания Библии были приняты с энтузиазмом другими миссионерами, которые бились над теми же проблемами евангелизации и основания церквей, с которыми когда-то столкнулся и я. Эти миссионеры возвратились на свое место служения с новым энтузиазмом, поскольку теперь у них было более четкое направление и точные цели преподавания.

Подобные семинары были проведены в Боливии, Индонезии, Новой Гвинее, Сенегале, Таиланде и Соединенных Штатах. Главной темой этих семинаров была евангелизация, и, когда миссионеры по возвращении на место служения начинали применять библейский метод евангелизации, появились долговременные результаты. Хронологический обзор библейской истории, от Бытия до вознесения Христа, заложил прочные основы для спасительной веры. Многие туземцы из различных племен обрели ясное понимание естества и характера Бога, осознали свою греховность, свое беспомощное и безнадежное положение, а также спасение, совершенное Христом посредством Его смерти, погребения и воскресения. В своем понимании Божьего замысла спасения и своей твердой верой они значительно превзошли многих, уверовавших раньше. Более того, такой хронологический метод преподавания помог многим туземцам, ранее принявшим христианство, осознать, что они неверно понимали смысл проповедуемого миссионерами учения. Теперь же их вера покоилась на ясно осознанных фактах.

Тревор Маклуейн - Библейские основы: От сотворения мира до Христа, книга 1

М.: Триада, 2015. - 622 с.

ISBN 978-5-86181-559-8 (в пер.)

Тревор Маклуейн - Библейские основы: От сотворения мира до Христа, книга 1 - Содержание

Посвящение

Введение

ЧАСТЬ I - ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ - СТРОИТЬ ПО ПЛАНУ

План главного Строителя

Проверка основания

Люди, не подготовленные к принятию Евангелия

Основы Евангелия

Божественные принципы строительства

Хронологическая последовательность при евангелизации

Правильная основа для обучения верующих

ЧАСТЬ II - КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПОСОБИЕМ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

Практические вопросы и ответы

Особые примечания

Руководство для преподавателя

Особые указания по проведению уроков

ЧАСТЬ III - УРОКИ