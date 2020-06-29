Макмёртри - Праздники Ветхого Завета
Соблюдение библейских праздников не является необходимым условием спасения. Мы спасены верой в Иисуса. Праздники имеют отношение к нашей плодоносности после спасения. Когда мы отмечаем их, они поочередно раскрывают нам последовательные этапы плана искупления, помогая нам должным образом удерживать в фокусе внимания Божьи цели.
Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета
Н. Новгород: Агапе, 2017. — 240 с.
ISBN 978-5-88930-117-2
Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета - Содержание
- 1. Описание и значимость курса
- 2. Цели курса
- Глава 1. Иудаизм — стержневой корень нашей веры. Шабат — первый праздник!
- Глава 2. Еврейский и григорианский календари
- Глава 3. Песах (Пасха)
- Глава 4. Квасной и пресный хлеб
- Глава 5. Пасхальный седер — основные элементы
- Глава 6. Пасхальный седер — причастие
- Глава 7. Второй и третий праздники
- Глава 8. Значение распятия
- Глава 9. Четвертый праздник, Шавуот (пятидесятница)
- Глава 10. Малые летние праздники
- Глава 11. Три осенних праздника
- Глава 12. Ханука
- Глава 13. Пурим
- Приложение I. Свадебные ритуалы
- Приложение II. Дата рождения Мессии
- Приложение III. День Господень
Список использованных источников и литературы
Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета - Три осенних праздника
1. Три последних праздника приходятся на месяц тишри (вторая половина сентября — первые числа октября). Когда Бог велел евреям изменить календарь, первый месяц гражданского календаря стал седьмым месяцем священного. Соответственно, седьмой месяц гражданского стал первым месяцем священного. Исход 12:1-2.
1.1. Изменение календаря предзнаменовывает переход от иудаизма к христианству.
1.1.1. Еврей трудился шесть дней, чтобы заработать день покоя. Христианин покоится один день, чтобы выйти и трудиться оставшихся шесть дней.
1.1.2. Мы начинаем с покоя, данного нам Христовыми смертью и воскресением. Сейчас мы трудимся на ниве, как Он и велел.
1.1.3. Мы не будем больше покоиться вплоть до Его второго пришествия.
1.2. Другая параллель: евреи начали во тьме, а закончили в свете; как с физической точки зрения, так и с духовной. Иллюстрацией служат дни первой главы Бытия: «и был вечер, и было утро: день один».
1.3. Мы, христиане, начали во свете Иисуса — Света Мира. И во тьме этого века мы проповедуем Его ходящим во тьме.
2. тишри, седьмой месяц — сезон ранних дождей. Седьмой по счету, тишри — субботний месяц. Что седьмой день для недели, то — тишри для года. Поэтому первый день этого месяца отмечают как субботу, день покоя и воспоминания о трубном звуке, священное собрание. С первого дня тишри начинаются осенние праздники.
2.1. Мы увидели, как предсказания четырех праздников сезона поздних дождей исполнились в первое пришествие Иисуса.
2.2. Как первые четыре праздника указывали на первое пришествие, так последние три, наверняка, пророчествуют о Его втором пришествии.
2.3. Первого тишри начинается двухдневный Праздник труб — йом теруа (День пробуждающего трубного звука) или рош ашана (глава года). Среди главных праздников только он начинается в новолуние.
2.3.1. Другие названия рош ашана у евреев:
2.3.1.1. День трубления шофара;
2.3.1.2. День воспоминания;
2.3.1.3. День суда.
2.3.2. Этот праздник открывает десятидневный период, который мы будем глубоко изучать по причине его особой важности.
2.4. Заповедь о соблюдении Праздника труб находится в ключевой для нашего исследования главе. Левит 23:23-25. Необходимые жертвоприношения и дополнительные детали описаны в Числах 29:1-7.
2.5. На Праздник труб трубят в шофары — традиционные бараньи рога.
2.5.1. Праздник служит напоминанием о роли баранов и бараньих рогов, шофар можно сделать из любого рога, кроме коровьего — из-за золотого тельца Аарона.
2.5.2. Он восходит к эпизоду с принесением Исаака в жертву. Вместо Исаака Бог послал Аврааму барана, предвещая приход Иисуса — беспорочного жертвенного агнца, посланного Отцом, чтобы заменить Собой нас. Бытие 22:1-19.
2.5.3. Бог даровал победу у Иерихона при трублении шофаров.
2.5.4. шофары играют важную роль в праздновании юбилейного года. Левит 25:8-10.
2.5.5. Начертание на колоколе свободы в Филадельфии заимствовано из книги Левит: «объявите свободу на земле всем жителям ее». Левит 25:10.
Интересная книга, особенно для мессианских евреев, необходимая для быстрого поиска информации. Правда, там есть досадные описки (надеюсь не ошибки!), вот случайно, пролистывая, увидел на с. 18-19:
2.5.12.Последней каплей, после которой евреи-христиане покинули Храм, стало добавление нового благословения К ежедневной молитве АМИДА. АМИДА (от JIAAMOД - •стоять., так как читается обязательно стоя), другое название которой шмонв ЭСРЕ (•восемнадцать., первоначальное число благословений), является центральной молитвой иудейского молитвен· ного служения.
Когда на соборе в Явнии (ок. 90 г.) были приняты 18 благословений, одно из к-х было на тех, кто проклинает еретиков, христиане покинули синагогу как институт, но не Храм, к-го уже не было. Но это уже - мелочи, в дипломной работе это бы забраковали, но в качестве общей инф-и для проповедников - нормально.
Признаюсь честно, читая подобное вообще не пойму каким боком она вообще в иудаику попала?! это же в раздел для христиан