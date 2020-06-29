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Макмёртри - Праздники Ветхого Завета

Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Соблюдение библейских праздников не является необходимым условием спасения. Мы спасены верой в Иисуса. Праздники имеют отношение к нашей плодоносности после спасения. Когда мы отмечаем их, они поочередно раскрывают нам последовательные этапы плана искупления, помогая нам должным образом удерживать в фокусе внимания Божьи цели.

Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета

Н. Новгород: Агапе, 2017. — 240 с.
ISBN 978-5-88930-117-2

Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета - Содержание

  • 1. Описание и значимость курса
  • 2. Цели курса
  • Глава 1. Иудаизм — стержневой корень нашей веры. Шабат — первый праздник!
  • Глава 2. Еврейский и григорианский календари
  • Глава 3. Песах (Пасха)
  • Глава 4. Квасной и пресный хлеб
  • Глава 5. Пасхальный седер — основные элементы
  • Глава 6. Пасхальный седер — причастие
  • Глава 7. Второй и третий праздники
  • Глава 8. Значение распятия
  • Глава 9. Четвертый праздник, Шавуот (пятидесятница)
  • Глава 10. Малые летние праздники
  • Глава 11. Три осенних праздника
  • Глава 12. Ханука
  • Глава 13. Пурим
  • Приложение I. Свадебные ритуалы
  • Приложение II. Дата рождения Мессии
  • Приложение III. День Господень
Список использованных источников и литературы

Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета - Три осенних праздника

1. Три последних праздника приходятся на месяц тишри (вторая половина сентября — первые числа октября). Когда Бог велел евреям изменить календарь, первый месяц гражданского календаря стал седьмым месяцем священного. Соответственно, седьмой месяц гражданского стал первым месяцем священного. Исход 12:1-2.
1.1. Изменение календаря предзнаменовывает переход от иудаизма к христианству.
1.1.1. Еврей трудился шесть дней, чтобы заработать день покоя. Христианин покоится один день, чтобы выйти и трудиться оставшихся шесть дней.
1.1.2. Мы начинаем с покоя, данного нам Христовыми смертью и воскресением. Сейчас мы трудимся на ниве, как Он и велел.
1.1.3. Мы не будем больше покоиться вплоть до Его второго пришествия.
1.2. Другая параллель: евреи начали во тьме, а закончили в свете; как с физической точки зрения, так и с духовной. Иллюстрацией служат дни первой главы Бытия: «и был вечер, и было утро: день один».
1.3. Мы, христиане, начали во свете Иисуса — Света Мира. И во тьме этого века мы проповедуем Его ходящим во тьме.
2. тишри, седьмой месяц — сезон ранних дождей. Седьмой по счету, тишри — субботний месяц. Что седьмой день для недели, то — тишри для года. Поэтому первый день этого месяца отмечают как субботу, день покоя и воспоминания о трубном звуке, священное собрание. С первого дня тишри начинаются осенние праздники.
2.1. Мы увидели, как предсказания четырех праздников сезона поздних дождей исполнились в первое пришествие Иисуса.
2.2. Как первые четыре праздника указывали на первое пришествие, так последние три, наверняка, пророчествуют о Его втором пришествии.
2.3. Первого тишри начинается двухдневный Праздник труб — йом теруа (День пробуждающего трубного звука) или рош ашана (глава года). Среди главных праздников только он начинается в новолуние.
2.3.1. Другие названия рош ашана у евреев:
2.3.1.1. День трубления шофара;
2.3.1.2. День воспоминания;
2.3.1.3. День суда.
2.3.2. Этот праздник открывает десятидневный период, который мы будем глубоко изучать по причине его особой важности.
2.4. Заповедь о соблюдении Праздника труб находится в ключевой для нашего исследования главе. Левит 23:23-25. Необходимые жертвоприношения и дополнительные детали описаны в Числах 29:1-7.
2.5. На Праздник труб трубят в шофары — традиционные бараньи рога.
2.5.1. Праздник служит напоминанием о роли баранов и бараньих рогов, шофар можно сделать из любого рога, кроме коровьего — из-за золотого тельца Аарона.
2.5.2. Он восходит к эпизоду с принесением Исаака в жертву. Вместо Исаака Бог послал Аврааму барана, предвещая приход Иисуса — беспорочного жертвенного агнца, посланного Отцом, чтобы заменить Собой нас. Бытие 22:1-19.
2.5.3. Бог даровал победу у Иерихона при трублении шофаров.
2.5.4. шофары играют важную роль в праздновании юбилейного года. Левит 25:8-10.
2.5.5. Начертание на колоколе свободы в Филадельфии заимствовано из книги Левит: «объявите свободу на земле всем жителям ее». Левит 25:10.
Views 593
Rating 5.0 / 5
Added 29.06.2020
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 6 years ago

Интересная книга, особенно для мессианских евреев, необходимая для быстрого поиска информации. Правда, там есть досадные описки (надеюсь не ошибки!), вот случайно, пролистывая, увидел на с. 18-19:

2.5.12.Последней каплей, после которой евреи-хри­стиане покинули Храм, стало добавление но­вого благословения К ежедневной молитве АМИДА. АМИДА (от JIAAMOД - •стоять., так как читается обязательно стоя), другое название которой шмонв ЭСРЕ (•восемнадцать., первоначальное число благословений), является центральной молитвой иудейского молитвен· ного служения.

Когда на соборе в Явнии (ок. 90 г.) были приняты 18 благословений, одно из к-х было на тех, кто проклинает еретиков, христиане покинули синагогу как институт, но не Храм, к-го уже не было. Но это уже - мелочи, в дипломной работе это бы забраковали, но в качестве общей инф-и для проповедников - нормально.

 
S
shtelvan 6 years ago

Признаюсь честно, читая подобное вообще не пойму каким боком она вообще в иудаику попала?! это же в раздел для христиан 

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