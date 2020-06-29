Соблюдение библейских праздников не является необходимым условием спасения. Мы спасены верой в Иисуса. Праздники имеют отношение к нашей плодоносности после спасения. Когда мы отмечаем их, они поочередно раскрывают нам последовательные этапы плана искупления, помогая нам должным образом удерживать в фокусе внимания Божьи цели.

Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета

Н. Новгород: Агапе, 2017. — 240 с.

ISBN 978-5-88930-117-2

Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета - Содержание

1. Описание и значимость курса

2. Цели курса

Глава 1. Иудаизм — стержневой корень нашей веры. Шабат — первый праздник!

Глава 2. Еврейский и григорианский календари

Глава 3. Песах (Пасха)

Глава 4. Квасной и пресный хлеб

Глава 5. Пасхальный седер — основные элементы

Глава 6. Пасхальный седер — причастие

Глава 7. Второй и третий праздники

Глава 8. Значение распятия

Глава 9. Четвертый праздник, Шавуот (пятидесятница)

Глава 10. Малые летние праздники

Глава 11. Три осенних праздника

Глава 12. Ханука

Глава 13. Пурим

Приложение I. Свадебные ритуалы

Приложение II. Дата рождения Мессии

Приложение III. День Господень

Список использованных источников и литературы

Грейди Ш. Макмёртри - Праздники Ветхого Завета - Три осенних праздника

1. Три последних праздника приходятся на месяц тишри (вторая половина сентября — первые числа октября). Когда Бог велел евреям изменить календарь, первый месяц гражданского календаря стал седьмым месяцем священного. Соответственно, седьмой месяц гражданского стал первым месяцем священного. Исход 12:1-2.

1.1. Изменение календаря предзнаменовывает переход от иудаизма к христианству.

1.1.1. Еврей трудился шесть дней, чтобы заработать день покоя. Христианин покоится один день, чтобы выйти и трудиться оставшихся шесть дней.

1.1.2. Мы начинаем с покоя, данного нам Христовыми смертью и воскресением. Сейчас мы трудимся на ниве, как Он и велел.

1.1.3. Мы не будем больше покоиться вплоть до Его второго пришествия.

1.2. Другая параллель: евреи начали во тьме, а закончили в свете; как с физической точки зрения, так и с духовной. Иллюстрацией служат дни первой главы Бытия: «и был вечер, и было утро: день один».

1.3. Мы, христиане, начали во свете Иисуса — Света Мира. И во тьме этого века мы проповедуем Его ходящим во тьме.

2. тишри, седьмой месяц — сезон ранних дождей. Седьмой по счету, тишри — субботний месяц. Что седьмой день для недели, то — тишри для года. Поэтому первый день этого месяца отмечают как субботу, день покоя и воспоминания о трубном звуке, священное собрание. С первого дня тишри начинаются осенние праздники.

2.1. Мы увидели, как предсказания четырех праздников сезона поздних дождей исполнились в первое пришествие Иисуса.

2.2. Как первые четыре праздника указывали на первое пришествие, так последние три, наверняка, пророчествуют о Его втором пришествии.

2.3. Первого тишри начинается двухдневный Праздник труб — йом теруа (День пробуждающего трубного звука) или рош ашана (глава года). Среди главных праздников только он начинается в новолуние.

2.3.1. Другие названия рош ашана у евреев:

2.3.1.1. День трубления шофара;

2.3.1.2. День воспоминания;

2.3.1.3. День суда.

2.3.2. Этот праздник открывает десятидневный период, который мы будем глубоко изучать по причине его особой важности.

2.4. Заповедь о соблюдении Праздника труб находится в ключевой для нашего исследования главе. Левит 23:23-25. Необходимые жертвоприношения и дополнительные детали описаны в Числах 29:1-7.

2.5. На Праздник труб трубят в шофары — традиционные бараньи рога.

2.5.1. Праздник служит напоминанием о роли баранов и бараньих рогов, шофар можно сделать из любого рога, кроме коровьего — из-за золотого тельца Аарона.

2.5.2. Он восходит к эпизоду с принесением Исаака в жертву. Вместо Исаака Бог послал Аврааму барана, предвещая приход Иисуса — беспорочного жертвенного агнца, посланного Отцом, чтобы заменить Собой нас. Бытие 22:1-19.

2.5.3. Бог даровал победу у Иерихона при трублении шофаров.

2.5.4. шофары играют важную роль в праздновании юбилейного года. Левит 25:8-10.

2.5.5. Начертание на колоколе свободы в Филадельфии заимствовано из книги Левит: «объявите свободу на земле всем жителям ее». Левит 25:10.