Жизнь и учение апостола Павла - Джон Макрей

Я попытался «надеть очки первого века» (что всегда рекомендую своим студентам), чтобы посмотреть на Павла в его иудейском и эллинистическом окружении Средиземноморья и увидеть его не отцом церкви четвертого, протестантским реформатором шестнадцатого или евангельским миссионером двадцать первого века, а тем, кем он был — еврейским раввином первого века, который обратился к Иисусу как к Мессии и стал страстным, преданным мессианским евреем.

В этой книге я пытаюсь обратить внимание читателя на то, что Павел не был основателем христианства, что он не перестал быть евреем и что христианство не является религией язычников. Никогда не было большего защитника вселенского акцента христианской веры, чем Павел, который категорически заявлял, что во Христе «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28).

Это означает, что когда люди возлагают свою надежду на Иисуса, еврею или язычнику не нужно отвергать свое происхождение, мужчине или женщине — свой пол, рабу или свободному — свое общественное положение. Центром проповеди Павла было то, что язычники должны стать евреями не более, чем евреи — язычниками, ведь, продолжает он, «если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники» (Гал. 3, 29). Монотеизм веры Авраама был основанием христианской веры в проповеди Павла, и Бог, таким образом, есть Отец всех верующих. Это означает, что там, где у Бога есть сын или дочь, у меня есть брат или сестра (еврей или язычник, мужчина или женщина). Влияние этой истины может быть не иначе как революционным в мире, переполненном религиозными разделениями, если только учение Павла с любовью принимают и применяют в повседневной жизни. Я молюсь, чтобы эта книга могла отчасти поспособствовать осуществлению данной цели.

Многие люди, организации и фонды содействовали моим путешествиям и исследованиям, начиная с 1967 года до опубликования книги «Археология и Новый Завет» в 1991 году. Свою признательность я выразил им в предисловии к той книге, а мои исследования продолжались благодаря их щедрости. С того времени также и другие партнеры сделали возможными мои дальнейшие путешествия и исследования о жизни и временах Павла, и я выражаю глубочайшую признательность всем, кто помогал данному проекту.