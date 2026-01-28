Жизнь и учение апостола Павла - Джон Макрей

Макрей - Жизнь и учение апостола Павла
Опираясь на сорокалетний преподавательский опыт, богослов, археолог и путешественник Джон Макрей воссоздает по кусочкам жизнь великого апостола , включая биографические сведения о Павле до его обращения, миссионерские путешествия апостола и его вклад в развитие христианского богословия.
В своей блестящей книге «Павел: апостол свободы» (Paul: Apostle of the Heart Set Free) Φ. Ф. Брюс писал: «Ни одно событие, кроме, собственно, события Христа, не было столь определяющим для хода христианской истории, как обращение и призвание Павла» (с. 75). Я разделяю это убеждение, которое побуждало и направляло мою жизнь как профессора колледжа. На протяжении сорока пяти лет я преподавал курсы лекций о Павле, написал докторскую диссертацию по одному из его писем (1 Коринфянам), много путешествовал по Средиземноморью, начиная с 1967 года, отслеживая пути, по которым путешествовал Павел.
Моей целью было исследовать каждый из приблизительно пятидесяти городов, которые он посетил, и мне удалось побывать во всех, за исключением трех или четырех. В продолжение долгих периодов времени я жил в Израиле и Греции, исследуя жизнь Павла и руководя археологическими экспедициями в израильских городах, среди которых такие как Кесария Маритима, где Павел провел два года в заточении. К тому же я написал более ста сорока статей, опубликованных в восемнадцати словарях и энциклопедиях, многие из этих статей — о Павле. Поэтому, когда в 1991 году я закончил написание книги «Археология и Новый Завет» (Archaeology and the New Testament) для издательства «Бейкер Бук Хаус» (Baker Book House) и мне предложили написать книгу о Павле, я с радостью принял предложение по причине своего глубокого и непрекращающегося интереса к великому апостолу.
Макрей Джон - Жизнь и учение апостола Павла
Пер. с англ. — Черкассы: Коллоквиум, 2009. — 534 с.
ISBN 978-966-8957-13-0
Джон Макрей - Жизнь и учение апостола Павла - Содержание
ЧАСТЬ 1. ЖИЗНЬ ПАВЛА
- 1. Окружение и биография
- 2. Обращение, призвание и поручение
- 3. Хронология служения Павла
- 4. В Сирии, Аравии и Киликии перед первым путешествием
- 5. Первое путешествие Павла
- 6. Второе путешествие Павла
- 7. Третье путешествие Павла
- 8. Путешествие в Рим, поздние путешествия и смерть
ЧАСТЬ 2. УЧЕНИЕ ПАВЛА
- 9. Форма, функция и каноничность посланий Павла
- 10. Мир Павла — демоны и откровения
- 11. Воплощение Иисуса Христа в понимании Павла
- 12. Искупление в литературе Павла
- 13. Душа Павла — богословие Послания к Ефесянам
- 14. Вера (или верность) Христа в литературе Павла
- 15. Представление Павла о законе
- 16. Состав церквей Павла: организация, Вечеря Господня и крещение
- 17. Эсхатология и Святой Дух в мысли Павла
- 18. Недавние исследования о Павле
Джон Макрей - Жизнь и учение апостола Павла - Предисловие
Я попытался «надеть очки первого века» (что всегда рекомендую своим студентам), чтобы посмотреть на Павла в его иудейском и эллинистическом окружении Средиземноморья и увидеть его не отцом церкви четвертого, протестантским реформатором шестнадцатого или евангельским миссионером двадцать первого века, а тем, кем он был — еврейским раввином первого века, который обратился к Иисусу как к Мессии и стал страстным, преданным мессианским евреем.
В этой книге я пытаюсь обратить внимание читателя на то, что Павел не был основателем христианства, что он не перестал быть евреем и что христианство не является религией язычников. Никогда не было большего защитника вселенского акцента христианской веры, чем Павел, который категорически заявлял, что во Христе «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28).
Это означает, что когда люди возлагают свою надежду на Иисуса, еврею или язычнику не нужно отвергать свое происхождение, мужчине или женщине — свой пол, рабу или свободному — свое общественное положение. Центром проповеди Павла было то, что язычники должны стать евреями не более, чем евреи — язычниками, ведь, продолжает он, «если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники» (Гал. 3, 29). Монотеизм веры Авраама был основанием христианской веры в проповеди Павла, и Бог, таким образом, есть Отец всех верующих. Это означает, что там, где у Бога есть сын или дочь, у меня есть брат или сестра (еврей или язычник, мужчина или женщина). Влияние этой истины может быть не иначе как революционным в мире, переполненном религиозными разделениями, если только учение Павла с любовью принимают и применяют в повседневной жизни. Я молюсь, чтобы эта книга могла отчасти поспособствовать осуществлению данной цели.
Многие люди, организации и фонды содействовали моим путешествиям и исследованиям, начиная с 1967 года до опубликования книги «Археология и Новый Завет» в 1991 году. Свою признательность я выразил им в предисловии к той книге, а мои исследования продолжались благодаря их щедрости. С того времени также и другие партнеры сделали возможными мои дальнейшие путешествия и исследования о жизни и временах Павла, и я выражаю глубочайшую признательность всем, кто помогал данному проекту.
Джон Макрей
Почетный профессор Нового Завета и археологии в аспирантуре колледжа Уитон. Из-под его пера вышли две книги об археологии Нового Завета и более ста научных статей, посвященных жизни и учению апостола Павла . Автор совершил множество путешествий по новозаветным местам и посетил около пятидесяти городов, по улицам которых когда-то ступала нога апостола Павла.
Большое спасибо!
Прекрасная книга!
спасибо