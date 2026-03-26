Имеется ясное различие между светской историей стран и историей царей, так как нации писали свои летописи в память своих успехов и достижений и практически игнорировали свои неудачи и беды; в то время как священная история никогда не пропускает падений, и она также не скрывает разложения, которое привело к этим падениям. Поистине, она недвусмысленно доказывает, что как верно то, что день сменяется ночью, так же верно и то, что за отступлением от Бога и Его путей следует поражение.

Когда Господь разговаривал с двумя учениками на дороге в Эммаус, сказано, что Он начал с Моисея и пророков (Лк. 24:27). Кажется, это может побудить нас наблюдать за тем, как в истории прошлого находятся прообразы будущего. Многие не могут не увидеть в истории царствования Соломона определенную тень Тысячелетнего царства Христа; аналогично, читая о земном и материальном храме, они одновременно созерцают прообраз духовного храма. История в Писании не становится менее правдивой оттого, что она написана таким образом, чтобы предвещать и события будущего.

Альберт МакШейн - Третья и Четвертая книги Царств - Содержание

Предисловие

Введение

ТРЕТЬЯ КНИГА ЦАРСТВ

Последние дни царствования Давида (3 Царств 1:1 - 2:11)

Ранние годы царствования Соломона (3 Царств 2:12 - 4:34)

Соломон строит храм (3 Царств 5:1 - 7:51)

Освящение храма (3 Царств 8:1-66)

Взаимоотношения Соломона с Господом и с окружающими (3 Царств 9:1-28)

Слава и известность царства Соломона (3 Царств 10:1-29)

Падение и смерть Соломона (3 Царств 11:1-43)

Царства Иуды и Израиля (3 Царств 12:1 - 22:53)

Цари Израиля (3 Царств 15:25 - 22:40)

Жизнь Илии (3 Царств 17:1 - 19:21)

Победы Ахава над Сирией (3 Царств 20:1-43)

Ахав и виноградник Навуфея (3 Царств 21:1-29)

Иосафат и Ахав объединяются против Сирии (3 Царств 22:1-53)

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ

Последние дни Илии (4 Царств 1:1 - 2:11)

Жизнь и времена Елисея (4 Царств 2:12 - 13:21)

Последние дни Северного царства (4 Царств 13:22 - 17:41)

Царство Иуды (4 Царств 18:1 - 25:30)

Приложения