Максимова - Творчество - созидание или деструкция?
В монографии описываются различные философские и психологические подходы к творчеству. Представлены новая концептуальная модель творчества и экспериментальное исследование творческой активности детей и взрослых. С новой точки зрения рассматриваются такие проблемы как творческий потенциал и условия его реализации, личностные барьеры в творческой деятельности, творческая устремленность и развитие личности, деструктивные и конструктивные варианты реализации спонтанной активности.
Книга предназначена для психологов, педагогов, а также для тех, кто не ищет в жизни стандартных путей.
Максимова С.В. - Творчество: созидание или деструкция?
М.: Академический проект, 2020. — 442 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2764-0
Максимова С.В. - Творчество: созидание или деструкция? – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ОТ АВТОРА
АНТИЧНОСТЬ
РАННЯЯ И СРЕДНЯЯ КЛАССИКА (космологический этап)
СРЕДНЯЯ КЛАССИКА (антропологический этап)
ВЫСОКАЯ КЛАССИКА (эйдологический этап)
ПОЗДНЯЯ КЛАССИКА
ПОСЛЕКЛАССИКА
СРЕДНИЕ ВЕКА
РЕНЕССАНС
НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ
XIX век
ХХ-ХХI вв. (СОВРЕМЕННОСТЬ)
РУССКАЯ ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ (1Х-ХХ1 ВВ.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ
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