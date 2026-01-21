Максимова - Творчество - созидание или деструкция?

В монографии описываются различные философские и психологические подходы к творчеству. Представлены новая концептуальная модель творчества и экспериментальное исследование творческой активности детей и взрослых. С новой точки зрения рассматриваются такие проблемы как творческий потенциал и условия его реализации, личностные барьеры в творческой деятельности, творческая устремленность и развитие личности, деструктивные и конструктивные варианты реализации спонтанной активности.

Книга предназначена для психологов, педагогов, а также для тех, кто не ищет в жизни стандартных путей.

Максимова С.В. - Творчество: созидание или деструкция?

М.: Академический проект, 2020. — 442 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2764-0

Максимова С.В. - Творчество: созидание или деструкция? – Содержание