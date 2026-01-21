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Максимова - Творчество - созидание или деструкция?

Максимова - Творчество - созидание или деструкция?
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психологические технологии (35 books)

В монографии описываются различные философские и психологические подходы к творчеству. Представлены новая концептуальная модель творчества и экспериментальное исследование творческой активности детей и взрослых. С новой точки зрения рассматриваются такие проблемы как творческий потенциал и условия его реализации, личностные барьеры в творческой деятельности, творческая устремленность и развитие личности, деструктивные и конструктивные варианты реализации спонтанной активности.

Книга предназначена для психологов, педагогов, а также для тех, кто не ищет в жизни стандартных путей.

Максимова С.В. - Творчество: созидание или деструкция?

М.: Академический проект, 2020. — 442 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2764-0

Максимова С.В. - Творчество: созидание или деструкция? – Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ОТ АВТОРА

  • АНТИЧНОСТЬ

  • РАННЯЯ И СРЕДНЯЯ КЛАССИКА (космологический этап)

  • СРЕДНЯЯ КЛАССИКА (антропологический этап)

  • ВЫСОКАЯ КЛАССИКА (эйдологический этап)

  • ПОЗДНЯЯ КЛАССИКА

  • ПОСЛЕКЛАССИКА

  • СРЕДНИЕ ВЕКА

  • РЕНЕССАНС

  • НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

  • ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ

  • ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

  • XIX век

  • ХХ-ХХI вв. (СОВРЕМЕННОСТЬ)

  • РУССКАЯ ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ (1Х-ХХ1 ВВ.)

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

  • УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

  • УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ

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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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