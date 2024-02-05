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Максимович, Архиепископ Иоанн - Да обновится Русская земля

Архиепископ Иоанн (Максимович) - Да обновится Русская земля
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *History of Emigration
В Бел граде 22 июня 1931 года было совершено торжественное освящение храма-часовни в честь Иверской чудотворной иконы Божией Матери, построенного на кладбище, отведенном для русских. Освящение совершал патриарх Сербский Варнава в сослужении митрополита Киевского и Галицкого Антония и епископа Лондонского Николая. Какое замечательное сочетание имен! Восток (Иверия — Грузия) и столица Запада — Лондон, иерарх священной купели русского народа, патриарх коего некогда назывался патриархом «и всех северных стран», и первоиерарх южных славян — все это соединяется для торжества в честь Честнейшей Херувим.
Но еще знаменательнее оно, когда вспомним, что в тот день, когда по улицам Белграда несли доставленную из земного удела Божией Матери — Святой Горы Афонской — икону Заступницы рода христианского, в тот именно день исполнилось 1500 лет открытия Третьего Вселенского Собора, когда вечером народ торжественно приветствовал святых отцов, защитивших почитание Богоматери и осудивших еретиков, Ее хуливших.
Православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовию к Той, Которая родила Соединившего в одно небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются Ее слова: «Отныне ублажат Мя вси роди».
Почитание Божией Матери
От апостольских времен и до наших дней все истинно любящие Христа воздают почтение Той, Которая родила Его, воспитывала и оберегала в дни детства. Если Ее избрал Бог Отец, сошел на Нее Дух Святый, Бог Сын вселился в Нее, повиновался Ей в дни детства, заботился о Ней, вися на кресте, то не должен ли Ей кланяться всякий исповедующий Святую Троицу?
Еще в дни Ее земной жизни друзья Христовы, апостолы, проявили большую заботливость и преданность по отношению к Матери Господа, в особенности евангелист Иоанн Богослов, который, исполняя волю Ее Божественного Сына, взял к себе и заботился о Ней как о Матери, с того времени, как Господь со креста изрек ему: «Се мати твоя».

Архиепископ Иоанн (Максимович) - Да обновится Русская земля

Сост., предисл. Т. А. Соколовой. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. — 285 с. — (Духовное наследие Русского зарубежья).
ISBN 5-7533-0003-0

Архиепископ Иоанн (Максимович) - Да обновится Русская земля – Содержание

Предисловие
Как Святая Православная Церковь чтила и чтит Божию Матерь Почитание Божией Матери
  • Первые недруги почитания Богоматери
  • Попытки евреев и еретиков опорочить приснодевство Марии
  • Несторианская ересь, провозгласившая Богородицу только Христородицею, и Третий Вселенский Собор
  • Попытки иконоборцев уменьшить славу Царицы Небесной и их посрамление
  • «Ревность не ПО разуму» (Рим. 10, 2). Извращение латинянами в новоизмышленном догмате «непорочного зачатия» истинного почитания Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
  • Православное почитание Богоматери
Круг богослужебный
  • Премудрость созда Себе Дом. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
  • Христос раждается, славите!
  • Слово в день Богоявления перед освящением вод
  • Слово о Страшном Суде
  • Слово о покаянии
  • Перед Великим постом
  • Слово в Неделю 1-ю Великого поста
  • Проповедь в Неделю Православия
  • За что был помилован благоразумный разбойник
  • Слово на Пасху
  • Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся
  • Откровения Святой Троицы
  • Воздвижение Креста Господня
Памяти мучеников
  • Страстотерпец Николай II
  • Царь Николай многострадальный
  • Грех цареубийства
  • Кровь его на нас
  • Слово перед панихидой по царю-мученику
  • Новые страстотерпцы
  • Памяти мучеников
Воспряни, воспряни, восстань, Русь!
  • 950-летие Крещения Руси
  • Щит Руси на реке Неве
  • Слово в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших
  • Преподобный Серафим Саровский
  • Об отношении к вождям Белого движения
  • Духовное состояние русской эмиграции
  • В чем духовная сила блаженнейшего митрополита Антония?
Сан-францисской пастве
  • Воззвание о помощи Святой Земле
  • О причащении на Пасху
  • Взойдите на гору, и носите дерева, и стройте храм
Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века
  • Бог есть огнь
  • Прославление святых угодников Божиих
  • Церковь — Тело Христово
  • Слово о двух пирах
  • Назидательный урок для юношей из притчи о блудном сыне
  • Закхей
  • О талантах и иконописи
  • Каким способом мы можем наилучше почтить память усопших близких наших
  • Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века
Views 374
Rating 5.0 / 5
Added 05.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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