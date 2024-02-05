Максимович, Архиепископ Иоанн - Да обновится Русская земля

В Бел граде 22 июня 1931 года было совершено торжественное освящение храма-часовни в честь Иверской чудотворной иконы Божией Матери, построенного на кладбище, отведенном для русских. Освящение совершал патриарх Сербский Варнава в сослужении митрополита Киевского и Галицкого Антония и епископа Лондонского Николая. Какое замечательное сочетание имен! Восток (Иверия — Грузия) и столица Запада — Лондон, иерарх священной купели русского народа, патриарх коего некогда назывался патриархом «и всех северных стран», и первоиерарх южных славян — все это соединяется для торжества в честь Честнейшей Херувим.

Но еще знаменательнее оно, когда вспомним, что в тот день, когда по улицам Белграда несли доставленную из земного удела Божией Матери — Святой Горы Афонской — икону Заступницы рода христианского, в тот именно день исполнилось 1500 лет открытия Третьего Вселенского Собора, когда вечером народ торжественно приветствовал святых отцов, защитивших почитание Богоматери и осудивших еретиков, Ее хуливших.

Православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовию к Той, Которая родила Соединившего в одно небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются Ее слова: «Отныне ублажат Мя вси роди».

Почитание Божией Матери

От апостольских времен и до наших дней все истинно любящие Христа воздают почтение Той, Которая родила Его, воспитывала и оберегала в дни детства. Если Ее избрал Бог Отец, сошел на Нее Дух Святый, Бог Сын вселился в Нее, повиновался Ей в дни детства, заботился о Ней, вися на кресте, то не должен ли Ей кланяться всякий исповедующий Святую Троицу?

Еще в дни Ее земной жизни друзья Христовы, апостолы, проявили большую заботливость и преданность по отношению к Матери Господа, в особенности евангелист Иоанн Богослов, который, исполняя волю Ее Божественного Сына, взял к себе и заботился о Ней как о Матери, с того времени, как Господь со креста изрек ему: «Се мати твоя».

Архиепископ Иоанн (Максимович) - Да обновится Русская земля

Сост., предисл. Т. А. Соколовой. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. — 285 с. — (Духовное наследие Русского зарубежья).

ISBN 5-7533-0003-0

Архиепископ Иоанн (Максимович) - Да обновится Русская земля – Содержание

Предисловие

Как Святая Православная Церковь чтила и чтит Божию Матерь Почитание Божией Матери

Первые недруги почитания Богоматери

Попытки евреев и еретиков опорочить приснодевство Марии

Несторианская ересь, провозгласившая Богородицу только Христородицею, и Третий Вселенский Собор

Попытки иконоборцев уменьшить славу Царицы Небесной и их посрамление

«Ревность не ПО разуму» (Рим. 10, 2). Извращение латинянами в новоизмышленном догмате «непорочного зачатия» истинного почитания Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Православное почитание Богоматери

Круг богослужебный

Премудрость созда Себе Дом. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

Христос раждается, славите!

Слово в день Богоявления перед освящением вод

Слово о Страшном Суде

Слово о покаянии

Перед Великим постом

Слово в Неделю 1-ю Великого поста

Проповедь в Неделю Православия

За что был помилован благоразумный разбойник

Слово на Пасху

Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся

Откровения Святой Троицы

Воздвижение Креста Господня

Памяти мучеников

Страстотерпец Николай II

Царь Николай многострадальный

Грех цареубийства

Кровь его на нас

Слово перед панихидой по царю-мученику

Новые страстотерпцы

Памяти мучеников

Воспряни, воспряни, восстань, Русь!

950-летие Крещения Руси

Щит Руси на реке Неве

Слово в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших

Преподобный Серафим Саровский

Об отношении к вождям Белого движения

Духовное состояние русской эмиграции

В чем духовная сила блаженнейшего митрополита Антония?

Сан-францисской пастве

Воззвание о помощи Святой Земле

О причащении на Пасху

Взойдите на гору, и носите дерева, и стройте храм

Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века