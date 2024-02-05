Максимович, Архиепископ Иоанн - Да обновится Русская земля
В Бел граде 22 июня 1931 года было совершено торжественное освящение храма-часовни в честь Иверской чудотворной иконы Божией Матери, построенного на кладбище, отведенном для русских. Освящение совершал патриарх Сербский Варнава в сослужении митрополита Киевского и Галицкого Антония и епископа Лондонского Николая. Какое замечательное сочетание имен! Восток (Иверия — Грузия) и столица Запада — Лондон, иерарх священной купели русского народа, патриарх коего некогда назывался патриархом «и всех северных стран», и первоиерарх южных славян — все это соединяется для торжества в честь Честнейшей Херувим.
Но еще знаменательнее оно, когда вспомним, что в тот день, когда по улицам Белграда несли доставленную из земного удела Божией Матери — Святой Горы Афонской — икону Заступницы рода христианского, в тот именно день исполнилось 1500 лет открытия Третьего Вселенского Собора, когда вечером народ торжественно приветствовал святых отцов, защитивших почитание Богоматери и осудивших еретиков, Ее хуливших.
Православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовию к Той, Которая родила Соединившего в одно небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются Ее слова: «Отныне ублажат Мя вси роди».
Почитание Божией Матери
От апостольских времен и до наших дней все истинно любящие Христа воздают почтение Той, Которая родила Его, воспитывала и оберегала в дни детства. Если Ее избрал Бог Отец, сошел на Нее Дух Святый, Бог Сын вселился в Нее, повиновался Ей в дни детства, заботился о Ней, вися на кресте, то не должен ли Ей кланяться всякий исповедующий Святую Троицу?
Еще в дни Ее земной жизни друзья Христовы, апостолы, проявили большую заботливость и преданность по отношению к Матери Господа, в особенности евангелист Иоанн Богослов, который, исполняя волю Ее Божественного Сына, взял к себе и заботился о Ней как о Матери, с того времени, как Господь со креста изрек ему: «Се мати твоя».
Архиепископ Иоанн (Максимович) - Да обновится Русская земля
Сост., предисл. Т. А. Соколовой. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. — 285 с. — (Духовное наследие Русского зарубежья).
ISBN 5-7533-0003-0
Архиепископ Иоанн (Максимович) - Да обновится Русская земля – Содержание
Предисловие
Как Святая Православная Церковь чтила и чтит Божию Матерь Почитание Божией Матери
- Первые недруги почитания Богоматери
- Попытки евреев и еретиков опорочить приснодевство Марии
- Несторианская ересь, провозгласившая Богородицу только Христородицею, и Третий Вселенский Собор
- Попытки иконоборцев уменьшить славу Царицы Небесной и их посрамление
- «Ревность не ПО разуму» (Рим. 10, 2). Извращение латинянами в новоизмышленном догмате «непорочного зачатия» истинного почитания Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
- Православное почитание Богоматери
Круг богослужебный
- Премудрость созда Себе Дом. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
- Христос раждается, славите!
- Слово в день Богоявления перед освящением вод
- Слово о Страшном Суде
- Слово о покаянии
- Перед Великим постом
- Слово в Неделю 1-ю Великого поста
- Проповедь в Неделю Православия
- За что был помилован благоразумный разбойник
- Слово на Пасху
- Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся
- Откровения Святой Троицы
- Воздвижение Креста Господня
Памяти мучеников
- Страстотерпец Николай II
- Царь Николай многострадальный
- Грех цареубийства
- Кровь его на нас
- Слово перед панихидой по царю-мученику
- Новые страстотерпцы
- Памяти мучеников
Воспряни, воспряни, восстань, Русь!
- 950-летие Крещения Руси
- Щит Руси на реке Неве
- Слово в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших
- Преподобный Серафим Саровский
- Об отношении к вождям Белого движения
- Духовное состояние русской эмиграции
- В чем духовная сила блаженнейшего митрополита Антония?
Сан-францисской пастве
- Воззвание о помощи Святой Земле
- О причащении на Пасху
- Взойдите на гору, и носите дерева, и стройте храм
Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века
- Бог есть огнь
- Прославление святых угодников Божиих
- Церковь — Тело Христово
- Слово о двух пирах
- Назидательный урок для юношей из притчи о блудном сыне
- Закхей
- О талантах и иконописи
- Каким способом мы можем наилучше почтить память усопших близких наших
- Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века
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