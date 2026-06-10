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Максвелл - Мыслить, чтобы измениться

Максвелл - Мыслить, чтобы измениться
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Series Успех (1 book)

Большинство людей в современном обществе считают, что обучать как их, так и их детей мыслить должна существующая система образования. Многие верят в то, что формальное образование даст ключ к улучшению жизни и реформированию общества. Преподаватель и бывший президент Гарвардского университета Джеймс Брайан Конант утверждает, что , всеобщее образование является превосходным инструментом для изменения общества... Образование — это социальный процесс и, возможно, самый важный в определении будущего нашей страны; от него, более чем от чего-либо другого, зависит рост нашего национального дохода".

Многие педагоги пытаются заставить нас поверить в то, что хорошие отметки обеспечат нам лучшую жизнь, и чем более высокий уровень формального образования вы имеете, тем большего успеха добьетесь. Тем не менее часто образование не оправдывает такого рода ожиданий. Разве среди ваших знакомых нет высокообразованных, но так и не добившихся никакого успеха людей? Разве вы не встречали преподавателей колледжей со степенью доктора философии, не способных эффективно управлять своей жизнью? И наоборот, разве вы не знаете таких, которые бросили школу и тем не менее стали очень преуспевающими людьми? (Вспомните Билла Гейтса, Томаса Эдисона, Федерико Феллини, Стива Джобса.)

Джон Максвелл - Мыслить, чтобы измениться

Пер.с англ. Л. А. Бабук.— Мн.: ООО «Попурри», 2004.— 384 с.— (Серия «Успех!»).

ISBN 985-483-156-6

Джон Максвелл - Мыслить, чтобы измениться - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Выражение благодарности

Предисловие. Отличие, которое определяет реальное изменение

Мысли о мышлении

Часть І ИЗМЕНИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ - И ВЫ ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

  • Глава 1. Понимание ценности плодотворного мышления

  • Глава 2. Осознание влияния измененного мышления

  • Глава 3. Овладение процессом осознанного мышления

Часть II ОДИННАДЦАТЬ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ КАЖДОМУ ПРЕУСПЕВАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

  • Навык 1. Обретение мудрости масштабного мышления

  • Навык 2. Высвобождение потенциала сосредоточенного мышления

  • Навык 3. Открытие радости творческого мышления

  • Навык 4. Познание важности реалистического мышления

  • Навык 5. Высвобождение силы стратегического мышления

  • Навык 6. Ощущение энергии мышления о невозможном

  • Навык 7. Применеие уроков рефлективного мышления

  • Навык 8. Умение подвергать сомнению общепринятое мышление

  • Навык 9. Поощрение разделенного мышления

  • Навык 10. Получение удовлетворения от бескорыстного мышления

  • Навык 11. Наслаждение отдачей от мышления, ориентированного на основную цель

Послесловие

Views 46
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Added 10.06.2026
Author AlexDigger
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 7 hours ago
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