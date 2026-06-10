Большинство людей в современном обществе считают, что обучать как их, так и их детей мыслить должна существующая система образования. Многие верят в то, что формальное образование даст ключ к улучшению жизни и реформированию общества. Преподаватель и бывший президент Гарвардского университета Джеймс Брайан Конант утверждает, что , всеобщее образование является превосходным инструментом для изменения общества... Образование — это социальный процесс и, возможно, самый важный в определении будущего нашей страны; от него, более чем от чего-либо другого, зависит рост нашего национального дохода".

Многие педагоги пытаются заставить нас поверить в то, что хорошие отметки обеспечат нам лучшую жизнь, и чем более высокий уровень формального образования вы имеете, тем большего успеха добьетесь. Тем не менее часто образование не оправдывает такого рода ожиданий. Разве среди ваших знакомых нет высокообразованных, но так и не добившихся никакого успеха людей? Разве вы не встречали преподавателей колледжей со степенью доктора философии, не способных эффективно управлять своей жизнью? И наоборот, разве вы не знаете таких, которые бросили школу и тем не менее стали очень преуспевающими людьми? (Вспомните Билла Гейтса, Томаса Эдисона, Федерико Феллини, Стива Джобса.)

Джон Максвелл - Мыслить, чтобы измениться

Пер.с англ. Л. А. Бабук.— Мн.: ООО «Попурри», 2004.— 384 с.— (Серия «Успех!»).

ISBN 985-483-156-6

Джон Максвелл - Мыслить, чтобы измениться - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Выражение благодарности

Предисловие. Отличие, которое определяет реальное изменение

Мысли о мышлении

Часть І ИЗМЕНИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ - И ВЫ ИЗМЕНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

Глава 1. Понимание ценности плодотворного мышления

Глава 2. Осознание влияния измененного мышления

Глава 3. Овладение процессом осознанного мышления

Часть II ОДИННАДЦАТЬ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ КАЖДОМУ ПРЕУСПЕВАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

Навык 1. Обретение мудрости масштабного мышления

Навык 2. Высвобождение потенциала сосредоточенного мышления

Навык 3. Открытие радости творческого мышления

Навык 4. Познание важности реалистического мышления

Навык 5. Высвобождение силы стратегического мышления

Навык 6. Ощущение энергии мышления о невозможном

Навык 7. Применеие уроков рефлективного мышления

Навык 8. Умение подвергать сомнению общепринятое мышление

Навык 9. Поощрение разделенного мышления

Навык 10. Получение удовлетворения от бескорыстного мышления

Навык 11. Наслаждение отдачей от мышления, ориентированного на основную цель

Послесловие