Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Максвелл - Позиция победителя
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Джона Максвелла «Позиция победителя» посвящена исследованию того, как внутренний настрой и психологические установки определяют успех лидера. Автор утверждает, что разница между победителем и проигравшим кроется не в уровне интеллекта или объеме ресурсов, а в «позиции» — совокупности убеждений, которые позволяют человеку видеть возможности там, где другие видят препятствия. Максвелл детально разбирает, как негативное мышление и прошлые неудачи становятся «потолком», ограничивающим влияние лидера, и предлагает методику трансформации этого ментального барьера в трамплин для роста.

В пособии описываются практические шаги по развитию качеств, необходимых для эффективного воздействия на окружающих: уверенности, инициативности и умения вдохновлять. Автор подчеркивает, что позиция лидера — это не врожденное свойство темперамента, а осознанный выбор, который нужно подтверждать ежедневно. Особое внимание уделяется работе с отказами и критикой: Максвелл учит воспринимать их не как личное поражение, а как ценную обратную связь, помогающую корректировать курс и укреплять авторитет в глазах команды.

Методическая ценность книги заключается в её способности мотивировать к изменениям «здесь и сейчас». Максвелл предлагает читателю инструменты самодиагностики, помогающие выявить ограничивающие установки и заменить их на «позицию победителя». Это издание служит мостом между психологией личности и теорией управления, доказывая, что внешнее лидерство и масштаб влияния на других людей всегда являются прямым отражением внутренней дисциплины и силы духа самого руководителя.

Джон С. Максвелл - Позиция победителя – Как развить в себе способности к лидерству и влиянию на других людей

2-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2002.— 192 с.:ил.— (Серия «Успех!»).

ISBN 985-438-795-Х.

Джон С. Максвелл - Позиция победителя – Содержание

Выражение признательности 3

РАЗДЕЛ I. РАССМОТРЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

  • Глава 1. Позиция... Да, позиция!

  • Глава 2. Позиция — что это такое?

  • Глава З.Позиция — почему она важна?

РАЗДЕЛ II. ВЫРАБОТКА ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

  • Глава 4. Трудно парить с орлами, когда вынужден жить с индюками

  • Глава 5. Основные истины относительно выработки жизненной позиции

  • Глава 6. Материалы, используемые при выработке жизненной позиции

  • Глава 7. Ошибка, которую люди совершают при выработке позиции и которая очень дорого обходится

РАЗДЕЛ III. КРУШЕНИЕ ВАШЕЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

  • Глава 8. SOS! SOS! Моя позиция теряет высоту

  • Глава 9. Проблемы внутренние

  • Глава 10. Проблемы внешние

РАЗДЕЛ IV. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

  • Глава 11. Ну же, взлетай!

  • Глава 12. Выбор зависит от вас

  • Глава 13. Благоприятные возможности вокруг вас

  • Глава 14. Над вами Бог

Схема для изменения

Руководство по обучению

Об авторе

Views 64
Rating
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

