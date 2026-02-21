Книга Джона Максвелла «Позиция победителя» посвящена исследованию того, как внутренний настрой и психологические установки определяют успех лидера. Автор утверждает, что разница между победителем и проигравшим кроется не в уровне интеллекта или объеме ресурсов, а в «позиции» — совокупности убеждений, которые позволяют человеку видеть возможности там, где другие видят препятствия. Максвелл детально разбирает, как негативное мышление и прошлые неудачи становятся «потолком», ограничивающим влияние лидера, и предлагает методику трансформации этого ментального барьера в трамплин для роста.

В пособии описываются практические шаги по развитию качеств, необходимых для эффективного воздействия на окружающих: уверенности, инициативности и умения вдохновлять. Автор подчеркивает, что позиция лидера — это не врожденное свойство темперамента, а осознанный выбор, который нужно подтверждать ежедневно. Особое внимание уделяется работе с отказами и критикой: Максвелл учит воспринимать их не как личное поражение, а как ценную обратную связь, помогающую корректировать курс и укреплять авторитет в глазах команды.

Методическая ценность книги заключается в её способности мотивировать к изменениям «здесь и сейчас». Максвелл предлагает читателю инструменты самодиагностики, помогающие выявить ограничивающие установки и заменить их на «позицию победителя». Это издание служит мостом между психологией личности и теорией управления, доказывая, что внешнее лидерство и масштаб влияния на других людей всегда являются прямым отражением внутренней дисциплины и силы духа самого руководителя.

Джон С. Максвелл - Позиция победителя – Как развить в себе способности к лидерству и влиянию на других людей

2-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2002.— 192 с.:ил.— (Серия «Успех!»).

ISBN 985-438-795-Х.

Джон С. Максвелл - Позиция победителя – Содержание

Выражение признательности 3

РАЗДЕЛ I. РАССМОТРЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Глава 1. Позиция... Да, позиция!

Глава 2. Позиция — что это такое?

Глава З.Позиция — почему она важна?

РАЗДЕЛ II. ВЫРАБОТКА ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Глава 4. Трудно парить с орлами, когда вынужден жить с индюками

Глава 5. Основные истины относительно выработки жизненной позиции

Глава 6. Материалы, используемые при выработке жизненной позиции

Глава 7. Ошибка, которую люди совершают при выработке позиции и которая очень дорого обходится

РАЗДЕЛ III. КРУШЕНИЕ ВАШЕЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Глава 8. SOS! SOS! Моя позиция теряет высоту

Глава 9. Проблемы внутренние

Глава 10. Проблемы внешние

РАЗДЕЛ IV. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Глава 11. Ну же, взлетай!

Глава 12. Выбор зависит от вас

Глава 13. Благоприятные возможности вокруг вас

Глава 14. Над вами Бог

Схема для изменения

Руководство по обучению

Об авторе