Я писал эту книгу с любовью, потому что с любовью отношусь к людям! Пятьдесят лет я работал над тем, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих. Ничто не доставляет мне такой радости, как помощь другим людям в самосовершенствовании. Я написал эту книгу специально для того, чтобы помочь вам раскрыть свой потенциал.

Идея пришла ко мне, когда я занимался своим любимым делом — беседовал с друзьями за обедом. В ходе разговора один из них подчеркнул важность раскрытия заложенного в человеке потенциала. Разгорелась великолепная дискуссия, которая затянулась на два часа. Выходя из-за стола, один из присутствовавших заметил: «Мне никогда не попадались книги о потенциале и возможностях его раскрытия». Оказалось, что остальные тоже не встречались с такими книгами.

Эта беседа запала мне в душу и не оставляла меня на протяжении следующих двух лет. Я постоянно возвращался мыслями к теме потенциала. Я задавал себе вопросы, выслушивал мнения окружающих, собирал информацию, и все это постепенно привело меня к созданию формулы раскрытия потенциала.

Потенциал раскрывается, если вы все лучше познаете себя, развиваете свои способности и принимаете правильные решения.

Максвелл, Джон – Без ограничений! – Как выйти за рамки своих возможностей

Пер. с англ С. Э. Борич. — Минск: Попурри, 2019. — 336 с.

ISBN 978-985-15-3997-6

Максвелл, Джон – Без ограничений – Содержание

ЧАСТЬ I. Познание: устраните потолок своих возможностей

1. Знаете ли вы, что вас ограничивает?

2. Устраните ограничения, которые мешают вам двигаться вперед

ЧАСТЬ II. Способности: развивайте задатки, которые у вас есть

3. Энергетический потенциал — физические способности

4. Эмоциональный потенциал: способность управлять эмоциями

5. Умственный потенциал: способность эффективно мыслить

6. Межличностный потенциал: способность строить взаимоотношения

7. Творческий потенциал: способность видеть альтернативные возможности и находить ответы

8. Производительный потенциал: способность добиваться результатов

9. Лидерский потенциал: способность вдохновлять окружающих и руководить ими

ЧАСТЬ ІІI. Решения: выбор факторов, которые развивают ваши способности