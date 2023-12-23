Максвелл - Без ограничений!
Я писал эту книгу с любовью, потому что с любовью отношусь к людям! Пятьдесят лет я работал над тем, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих. Ничто не доставляет мне такой радости, как помощь другим людям в самосовершенствовании. Я написал эту книгу специально для того, чтобы помочь вам раскрыть свой потенциал.
Идея пришла ко мне, когда я занимался своим любимым делом — беседовал с друзьями за обедом. В ходе разговора один из них подчеркнул важность раскрытия заложенного в человеке потенциала. Разгорелась великолепная дискуссия, которая затянулась на два часа. Выходя из-за стола, один из присутствовавших заметил: «Мне никогда не попадались книги о потенциале и возможностях его раскрытия». Оказалось, что остальные тоже не встречались с такими книгами.
Эта беседа запала мне в душу и не оставляла меня на протяжении следующих двух лет. Я постоянно возвращался мыслями к теме потенциала. Я задавал себе вопросы, выслушивал мнения окружающих, собирал информацию, и все это постепенно привело меня к созданию формулы раскрытия потенциала.
Потенциал раскрывается, если вы все лучше познаете себя, развиваете свои способности и принимаете правильные решения.
Максвелл, Джон – Без ограничений! – Как выйти за рамки своих возможностей
Пер. с англ С. Э. Борич. — Минск: Попурри, 2019. — 336 с.
ISBN 978-985-15-3997-6
Максвелл, Джон – Без ограничений – Содержание
ЧАСТЬ I. Познание: устраните потолок своих возможностей
1. Знаете ли вы, что вас ограничивает?
2. Устраните ограничения, которые мешают вам двигаться вперед
ЧАСТЬ II. Способности: развивайте задатки, которые у вас есть
3. Энергетический потенциал — физические способности
4. Эмоциональный потенциал: способность управлять эмоциями
5. Умственный потенциал: способность эффективно мыслить
6. Межличностный потенциал: способность строить взаимоотношения
7. Творческий потенциал: способность видеть альтернативные возможности и находить ответы
8. Производительный потенциал: способность добиваться результатов
9. Лидерский потенциал: способность вдохновлять окружающих и руководить ими
ЧАСТЬ ІІI. Решения: выбор факторов, которые развивают ваши способности
10. Потенциал ответственности: решение управлять своей жизнью
11. Потенциал характера: решение основываться на правильных ценностях
12. Потенциал изобилия: решение верить, что вам всего хватит с лихвой
13. Потенциал дисциплинированности: решение концентрировать свои усилия и доводить начатое до конца
14. Потенциал целеустремленности: решение заниматься только важными делами
15. Потенциал отношения к жизни: решение сохранять позитивное настроение независимо от обстоятельств
16. Потенциал риска: решение выйти из зоны комфорта
17. Потенциал духовности: решение укрепить веру
18. Потенциал развития: решение дойти до предела своих возможностей
19. Потенциал партнерства: решение сотрудничать с окружающими
20. Заключение. Ваша жизнь без ограничений
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