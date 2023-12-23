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Максвелл - Без ограничений!

Максвелл, Джон – Без ограничений
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Я писал эту книгу с любовью, потому что с любовью отношусь к людям! Пятьдесят лет я работал над тем, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих. Ничто не доставляет мне такой радости, как помощь другим людям в самосовершенствовании. Я написал эту книгу специально для того, чтобы помочь вам раскрыть свой потенциал.

Идея пришла ко мне, когда я занимался своим любимым делом — беседовал с друзьями за обедом. В ходе разговора один из них подчеркнул важность раскрытия заложенного в человеке потенциала. Разгорелась великолепная дискуссия, которая затянулась на два часа. Выходя из-за стола, один из присутствовавших заметил: «Мне никогда не попадались книги о потенциале и возможностях его раскрытия». Оказалось, что остальные тоже не встречались с такими книгами.

Эта беседа запала мне в душу и не оставляла меня на протяжении следующих двух лет. Я постоянно возвращался мыслями к теме потенциала. Я задавал себе вопросы, выслушивал мнения окружающих, собирал информацию, и все это постепенно привело меня к созданию формулы раскрытия потенциала.

Потенциал раскрывается, если вы все лучше познаете себя, развиваете свои способности и принимаете правильные решения.

Максвелл, Джон – Без ограничений! – Как выйти за рамки своих возможностей

Пер. с англ С. Э. Борич. — Минск: Попурри, 2019. — 336 с.

ISBN 978-985-15-3997-6

Максвелл, Джон – Без ограничений – Содержание

ЧАСТЬ I. Познание: устраните потолок своих возможностей

  • 1. Знаете ли вы, что вас ограничивает?

  • 2. Устраните ограничения, которые мешают вам двигаться вперед

ЧАСТЬ II. Способности: развивайте задатки, которые у вас есть

  • 3. Энергетический потенциал — физические способности

  • 4. Эмоциональный потенциал: способность управлять эмоциями

  • 5. Умственный потенциал: способность эффективно мыслить

  • 6. Межличностный потенциал: способность строить взаимоотношения

  • 7. Творческий потенциал: способность видеть альтернативные возможности и находить ответы

  • 8. Производительный потенциал: способность добиваться результатов

  • 9. Лидерский потенциал: способность вдохновлять окружающих и руководить ими

ЧАСТЬ ІІI. Решения: выбор факторов, которые развивают ваши способности

  • 10. Потенциал ответственности: решение управлять своей жизнью

  • 11. Потенциал характера: решение основываться на правильных ценностях

  • 12. Потенциал изобилия: решение верить, что вам всего хватит с лихвой

  • 13. Потенциал дисциплинированности: решение концентрировать свои усилия и доводить начатое до конца

  • 14. Потенциал целеустремленности: решение заниматься только важными делами

  • 15. Потенциал отношения к жизни: решение сохранять позитивное настроение независимо от обстоятельств

  • 16. Потенциал риска: решение выйти из зоны комфорта

  • 17. Потенциал духовности: решение укрепить веру

  • 18. Потенциал развития: решение дойти до предела своих возможностей

  • 19. Потенциал партнерства: решение сотрудничать с окружающими

  • 20. Заключение. Ваша жизнь без ограничений

Views 475
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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