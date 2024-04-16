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Мальдонадо Гильермо - Как жить в сверхъестественной силе Божьей

Мальдонадо Гильермо - Как жить в сверхъестественной силе Божьей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Наблюдая за происходящими в мире событиями, мы начинаем осознавать, что сбываются библейские пророчества. Все чаще и безжалостнее становятся такие природные катаклизмы, как землетрясения, ураганы и цунами. Складывается впечатление, что усиливается ожесточение в обществе. Вечерние новости наполнены сводками о войнах и восстаниях. Около миллиарда человек в мире лягут спать голодными сегодня. Голод – это ужасающая проблема. Финансовый кризис потрясает страны, в которых процветают обман, ложь, неуверенность и страх.
Люди отчаянно ищут решения этих проблем, но ни правительства, ни политические лидеры, ни религиозные системы не способны предложить надежного выхода. К сожалению, религия смогла предоставить миру только исторического бога – «ветхого днями», который сидит на троне в ожидании падения мира, чтобы наказать его, бога, не обладающего сверхъестественными возможностями и не имеющего личных взаимоотношений с человечеством. К счастью, такой бог не имеет никакого отношения к настоящему, живому Богу Священного Писания. Основная цель данной книги – ответить на вопрос: как жить в победе, покое и радости в том мире, который с каждым днем все больше и больше погружается во тьму.
В этой книге можно лицом к лицу встретиться с могущественным и сверхъестественным Богом, творящим чудеса сегодня так же, как и много веков назад, – с Богом, Который ненавидит грех, но любит грешника. На страницах этой книги мы познакомимся с Богом, явившим Свою бесконечную любовь, послав на землю Своего единственного Сына в знак неослабевающей любви к нам. Это Тот же Бог, Который исцелял, творил чудеса и знамения не только во времена Ветхого Завета, но и через первую Церковь во времена апостолов. Он и сейчас продолжает творить чудеса и знамения через Свое Тело – всех тех, кто верит в Него. Он дал нам сверхъестественную силу, чтобы жить в победе. Без Его вмешательства невозможно справиться с горем, болезнями и другими превратностями судьбы.

Мальдонадо Гильермо - Как жить в сверхъестественной силе Божьей

«Золотые страницы», 2011 198 стр
ISBN 978-1-60374-278-8

Мальдонадо Гильермо Как жить в сверхъестественной силе Божьей Содержание

1. Откровение о сверхъестественном Боге
  • Жажда сверхъестественного
  • Кто такой Бог?
  • Откровение
  • Кто служит источником откровений?
  • Как же апостол Павел обращался с естественными знаниями?
  • Божья мудрость
  • Божьи способы передачи откровения
  • Божье откровение зависит от:
  • Какие нее существуют сферы?
  • Бог останавливает солнце
  • Сверхъестественный Бог открыл нам Себя через Иисуса Христа
  • Современное поколение
  • Враги сверхъестественного Бога
  • Что произошло в начале творения?
  • Как попасть за пределы естественного мира?
  • Церковь с человеческими способностями
  • План действий
2. Заменители силы Божьей
  • Моя миссия на земле
  • Что такое Царство Божье?
  • Что является источником откровения о Царстве Божьем?
  • Что же такое сила Божья?
  • Заменители силы Божьей
  • Традиции заменяют Слово
  • Как уравновесить сверхъестественную силу
3. Предназначение силы Божьей
  • 1. Формирование и назидание христианского характера
  • 2. Развитие эффективной молитвенной жизни
  • 3. Выполнение функций служителя и служение Богу
  • 4. Победа над грехом
  • 6. Послушное сердце
  • 7. Способность достигать великих результатов за короткий срок
  • 8. Нести Благую весть для Христа
  • Условия, которые нужно соблюдать для наполнения Духом Святым
  • В Библии Иисус послал Своих учеников в силе
  • Мои личные переживания Божьей сверхъестественной силы
  • Как действовать в силе Божьей
4. Иисус и Крест, единственный истинный источник сверхъестественной силы
  • Физические муки и смерть на кресте
  • Испытания, которые Иисус прошел перед смертью
  • Откровение о Кресте
  • Два великих события на Кресте
  • В чем заключаются благословения Креста?
5. Вера: первое измерение сверхъестественного мира
  • Что такое вера?
  • Естественный мир
  • Сущность веры кроется в настоящем
  • Уровень власти
  • Как мы получаем веру Божью?
  • Как получить веру Божью?
  • Каковы враги веры?
  • Как перейти от разума к вере
  • Как перейти на более высокий уровень веры?
6. Помазание: второе измерение сверхъестественного мира
  • Что такое помазание?
  • Что такое сила в сфере служения?
  • В чем предназначение елея и святого помазания?
  • В чем разница между талантом и помазанием?
  • Что такое мантия?
  • Две мантии Иисуса
  • Цель помазания
  • Каковы последствия осуждения или отказа от мантии?
  • Что произошло с пятикратным служением?
  • Последствия прикосновения к мантии
  • Главный враг помазания
  • Требования к помазанию, или мантии
  • Как вера и помазание работают вместе?
  • Каковы признаки того, что Бог высвобождает новую мантию?
  • Как передаются мантия и помазание?
  • Что должно произойти, чтобы Бог дал нам мантию?
7. Слава: третье измерение сверхъестественного мира
  • Слава от сотворения мира
  • Что такое слава Божья?
  • Как входить в присутствие славы Божьей?
  • Что такое откровение?
  • Как действуют слава, вера и помазание?
  • Слава – присутствие Божье – действует на основе:
  • В чем разница между славой и помазанием?
  • Переход от помазания к славе
  • Контраст между тьмой и славой
8. Чудеса, знамения и изгнание бесов
  • Мои отношения с Иисусом, творящим чудеса
  • Что такое исцеление?
  • Что такое «чудо»?
  • В чем разница между исцелением и чудом?
  • Что такое знамение?
  • Какие семь знамений доказывают Божественное происхождение Иисуса?
  • Что такое чудеса?
  • Что такое изгнание бесов?
  • Бог подтверждал служение Иисуса следующими способами:
  • Для чего нужны чудеса и знамения?
  • Чудеса аллегорически описывают Царствие Божье 1
  • Принципы совершения чудес
  • Кто может действовать в потоке чудес?
9. Принципы, понятия и откровения для действия в
  • сверхъестественном мире
  • Благодаря молитвенной жизни Иисуса
  • Как действует Дух премудрости?
  • Мои откровения
10. Иисус являет силу Божью через верующих
  • Как Писание называет Церковь?
  • Что такое Церковь?
  • Каковы цели Церкви?
  • 3. Открывать жизнь Царства
  • Церковь вместе с Богом распространяет
  • Какие каналы использует Иисус, чтобы действовать на земле?
  • Для чего Бог дал нам тела, и в чем промысел Божий?
  • Какую обитель ищет Бог?
  • Как Иисус служит сегодня?
  • Бог доверил Евангелие нам с вами
  • Что мы должны делать?
  • Мы были избраны и помазаны для дел
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Rating 5.0 / 5
Added 16.04.2024
Author brat Vital
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5.0/5 (1)

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