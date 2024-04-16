Мальдонадо Гильермо - Как жить в сверхъестественной силе Божьей

Наблюдая за происходящими в мире событиями, мы начинаем осознавать, что сбываются библейские пророчества. Все чаще и безжалостнее становятся такие природные катаклизмы, как землетрясения, ураганы и цунами. Складывается впечатление, что усиливается ожесточение в обществе. Вечерние новости наполнены сводками о войнах и восстаниях. Около миллиарда человек в мире лягут спать голодными сегодня. Голод – это ужасающая проблема. Финансовый кризис потрясает страны, в которых процветают обман, ложь, неуверенность и страх.

Люди отчаянно ищут решения этих проблем, но ни правительства, ни политические лидеры, ни религиозные системы не способны предложить надежного выхода. К сожалению, религия смогла предоставить миру только исторического бога – «ветхого днями», который сидит на троне в ожидании падения мира, чтобы наказать его, бога, не обладающего сверхъестественными возможностями и не имеющего личных взаимоотношений с человечеством. К счастью, такой бог не имеет никакого отношения к настоящему, живому Богу Священного Писания. Основная цель данной книги – ответить на вопрос: как жить в победе, покое и радости в том мире, который с каждым днем все больше и больше погружается во тьму.

В этой книге можно лицом к лицу встретиться с могущественным и сверхъестественным Богом, творящим чудеса сегодня так же, как и много веков назад, – с Богом, Который ненавидит грех, но любит грешника. На страницах этой книги мы познакомимся с Богом, явившим Свою бесконечную любовь, послав на землю Своего единственного Сына в знак неослабевающей любви к нам. Это Тот же Бог, Который исцелял, творил чудеса и знамения не только во времена Ветхого Завета, но и через первую Церковь во времена апостолов. Он и сейчас продолжает творить чудеса и знамения через Свое Тело – всех тех, кто верит в Него. Он дал нам сверхъестественную силу, чтобы жить в победе. Без Его вмешательства невозможно справиться с горем, болезнями и другими превратностями судьбы.

Мальдонадо Гильермо - Как жить в сверхъестественной силе Божьей

«Золотые страницы», 2011 198 стр

ISBN 978-1-60374-278-8

Мальдонадо Гильермо Как жить в сверхъестественной силе Божьей Содержание

1. Откровение о сверхъестественном Боге

Жажда сверхъестественного

Кто такой Бог?

Откровение

Кто служит источником откровений?

Как же апостол Павел обращался с естественными знаниями?

Божья мудрость

Божьи способы передачи откровения

Божье откровение зависит от:

Какие нее существуют сферы?

Бог останавливает солнце

Сверхъестественный Бог открыл нам Себя через Иисуса Христа

Современное поколение

Враги сверхъестественного Бога

Что произошло в начале творения?

Как попасть за пределы естественного мира?

Церковь с человеческими способностями

План действий

2. Заменители силы Божьей

Моя миссия на земле

Что такое Царство Божье?

Что является источником откровения о Царстве Божьем?

Что же такое сила Божья?

Заменители силы Божьей

Традиции заменяют Слово

Как уравновесить сверхъестественную силу

3. Предназначение силы Божьей

1. Формирование и назидание христианского характера

2. Развитие эффективной молитвенной жизни

3. Выполнение функций служителя и служение Богу

4. Победа над грехом

6. Послушное сердце

7. Способность достигать великих результатов за короткий срок

8. Нести Благую весть для Христа

Условия, которые нужно соблюдать для наполнения Духом Святым

В Библии Иисус послал Своих учеников в силе

Мои личные переживания Божьей сверхъестественной силы

Как действовать в силе Божьей

4. Иисус и Крест, единственный истинный источник сверхъестественной силы

Физические муки и смерть на кресте

Испытания, которые Иисус прошел перед смертью

Откровение о Кресте

Два великих события на Кресте

В чем заключаются благословения Креста?

5. Вера: первое измерение сверхъестественного мира

Что такое вера?

Естественный мир

Сущность веры кроется в настоящем

Уровень власти

Как мы получаем веру Божью?

Как получить веру Божью?

Каковы враги веры?

Как перейти от разума к вере

Как перейти на более высокий уровень веры?

6. Помазание: второе измерение сверхъестественного мира

Что такое помазание?

Что такое сила в сфере служения?

В чем предназначение елея и святого помазания?

В чем разница между талантом и помазанием?

Что такое мантия?

Две мантии Иисуса

Цель помазания

Каковы последствия осуждения или отказа от мантии?

Что произошло с пятикратным служением?

Последствия прикосновения к мантии

Главный враг помазания

Требования к помазанию, или мантии

Как вера и помазание работают вместе?

Каковы признаки того, что Бог высвобождает новую мантию?

Как передаются мантия и помазание?

Что должно произойти, чтобы Бог дал нам мантию?

7. Слава: третье измерение сверхъестественного мира

Слава от сотворения мира

Что такое слава Божья?

Как входить в присутствие славы Божьей?

Что такое откровение?

Как действуют слава, вера и помазание?

Слава – присутствие Божье – действует на основе:

В чем разница между славой и помазанием?

Переход от помазания к славе

Контраст между тьмой и славой

8. Чудеса, знамения и изгнание бесов

Мои отношения с Иисусом, творящим чудеса

Что такое исцеление?

Что такое «чудо»?

В чем разница между исцелением и чудом?

Что такое знамение?

Какие семь знамений доказывают Божественное происхождение Иисуса?

Что такое чудеса?

Что такое изгнание бесов?

Бог подтверждал служение Иисуса следующими способами:

Для чего нужны чудеса и знамения?

Чудеса аллегорически описывают Царствие Божье 1

Принципы совершения чудес

Кто может действовать в потоке чудес?

9. Принципы, понятия и откровения для действия в

сверхъестественном мире

Благодаря молитвенной жизни Иисуса

Как действует Дух премудрости?

Мои откровения

10. Иисус являет силу Божью через верующих