Мальдонадо Гильермо - Как жить в сверхъестественной силе Божьей
Наблюдая за происходящими в мире событиями, мы начинаем осознавать, что сбываются библейские пророчества. Все чаще и безжалостнее становятся такие природные катаклизмы, как землетрясения, ураганы и цунами. Складывается впечатление, что усиливается ожесточение в обществе. Вечерние новости наполнены сводками о войнах и восстаниях. Около миллиарда человек в мире лягут спать голодными сегодня. Голод – это ужасающая проблема. Финансовый кризис потрясает страны, в которых процветают обман, ложь, неуверенность и страх.
Люди отчаянно ищут решения этих проблем, но ни правительства, ни политические лидеры, ни религиозные системы не способны предложить надежного выхода. К сожалению, религия смогла предоставить миру только исторического бога – «ветхого днями», который сидит на троне в ожидании падения мира, чтобы наказать его, бога, не обладающего сверхъестественными возможностями и не имеющего личных взаимоотношений с человечеством. К счастью, такой бог не имеет никакого отношения к настоящему, живому Богу Священного Писания. Основная цель данной книги – ответить на вопрос: как жить в победе, покое и радости в том мире, который с каждым днем все больше и больше погружается во тьму.
В этой книге можно лицом к лицу встретиться с могущественным и сверхъестественным Богом, творящим чудеса сегодня так же, как и много веков назад, – с Богом, Который ненавидит грех, но любит грешника. На страницах этой книги мы познакомимся с Богом, явившим Свою бесконечную любовь, послав на землю Своего единственного Сына в знак неослабевающей любви к нам. Это Тот же Бог, Который исцелял, творил чудеса и знамения не только во времена Ветхого Завета, но и через первую Церковь во времена апостолов. Он и сейчас продолжает творить чудеса и знамения через Свое Тело – всех тех, кто верит в Него. Он дал нам сверхъестественную силу, чтобы жить в победе. Без Его вмешательства невозможно справиться с горем, болезнями и другими превратностями судьбы.
Мальдонадо Гильермо - Как жить в сверхъестественной силе Божьей
«Золотые страницы», 2011 198 стр
ISBN 978-1-60374-278-8
Мальдонадо Гильермо Как жить в сверхъестественной силе Божьей Содержание
1. Откровение о сверхъестественном Боге
- Жажда сверхъестественного
- Кто такой Бог?
- Откровение
- Кто служит источником откровений?
- Как же апостол Павел обращался с естественными знаниями?
- Божья мудрость
- Божьи способы передачи откровения
- Божье откровение зависит от:
- Какие нее существуют сферы?
- Бог останавливает солнце
- Сверхъестественный Бог открыл нам Себя через Иисуса Христа
- Современное поколение
- Враги сверхъестественного Бога
- Что произошло в начале творения?
- Как попасть за пределы естественного мира?
- Церковь с человеческими способностями
- План действий
2. Заменители силы Божьей
- Моя миссия на земле
- Что такое Царство Божье?
- Что является источником откровения о Царстве Божьем?
- Что же такое сила Божья?
- Заменители силы Божьей
- Традиции заменяют Слово
- Как уравновесить сверхъестественную силу
3. Предназначение силы Божьей
- 1. Формирование и назидание христианского характера
- 2. Развитие эффективной молитвенной жизни
- 3. Выполнение функций служителя и служение Богу
- 4. Победа над грехом
- 6. Послушное сердце
- 7. Способность достигать великих результатов за короткий срок
- 8. Нести Благую весть для Христа
- Условия, которые нужно соблюдать для наполнения Духом Святым
- В Библии Иисус послал Своих учеников в силе
- Мои личные переживания Божьей сверхъестественной силы
- Как действовать в силе Божьей
4. Иисус и Крест, единственный истинный источник сверхъестественной силы
- Физические муки и смерть на кресте
- Испытания, которые Иисус прошел перед смертью
- Откровение о Кресте
- Два великих события на Кресте
- В чем заключаются благословения Креста?
5. Вера: первое измерение сверхъестественного мира
- Что такое вера?
- Естественный мир
- Сущность веры кроется в настоящем
- Уровень власти
- Как мы получаем веру Божью?
- Как получить веру Божью?
- Каковы враги веры?
- Как перейти от разума к вере
- Как перейти на более высокий уровень веры?
6. Помазание: второе измерение сверхъестественного мира
- Что такое помазание?
- Что такое сила в сфере служения?
- В чем предназначение елея и святого помазания?
- В чем разница между талантом и помазанием?
- Что такое мантия?
- Две мантии Иисуса
- Цель помазания
- Каковы последствия осуждения или отказа от мантии?
- Что произошло с пятикратным служением?
- Последствия прикосновения к мантии
- Главный враг помазания
- Требования к помазанию, или мантии
- Как вера и помазание работают вместе?
- Каковы признаки того, что Бог высвобождает новую мантию?
- Как передаются мантия и помазание?
- Что должно произойти, чтобы Бог дал нам мантию?
7. Слава: третье измерение сверхъестественного мира
- Слава от сотворения мира
- Что такое слава Божья?
- Как входить в присутствие славы Божьей?
- Что такое откровение?
- Как действуют слава, вера и помазание?
- Слава – присутствие Божье – действует на основе:
- В чем разница между славой и помазанием?
- Переход от помазания к славе
- Контраст между тьмой и славой
8. Чудеса, знамения и изгнание бесов
- Мои отношения с Иисусом, творящим чудеса
- Что такое исцеление?
- Что такое «чудо»?
- В чем разница между исцелением и чудом?
- Что такое знамение?
- Какие семь знамений доказывают Божественное происхождение Иисуса?
- Что такое чудеса?
- Что такое изгнание бесов?
- Бог подтверждал служение Иисуса следующими способами:
- Для чего нужны чудеса и знамения?
- Чудеса аллегорически описывают Царствие Божье 1
- Принципы совершения чудес
- Кто может действовать в потоке чудес?
9. Принципы, понятия и откровения для действия в
- сверхъестественном мире
- Благодаря молитвенной жизни Иисуса
- Как действует Дух премудрости?
- Мои откровения
10. Иисус являет силу Божью через верующих
- Как Писание называет Церковь?
- Что такое Церковь?
- Каковы цели Церкви?
- 3. Открывать жизнь Царства
- Церковь вместе с Богом распространяет
- Какие каналы использует Иисус, чтобы действовать на земле?
- Для чего Бог дал нам тела, и в чем промысел Божий?
- Какую обитель ищет Бог?
- Как Иисус служит сегодня?
- Бог доверил Евангелие нам с вами
- Что мы должны делать?
- Мы были избраны и помазаны для дел
No comments yet. Be the first!