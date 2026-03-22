Малейчук - Обреченные на связь

Книга Геннадия Малейчука «Обречённые на связь» посвящена теме эмоциональной зависимости в близких отношениях. Автор рассматривает, почему люди оказываются в отношениях, которые приносят страдание, и почему им бывает так трудно разорвать болезненную привязанность.

В книге анализируются психологические механизмы эмоциональной зависимости: страх одиночества, низкая самооценка, потребность в одобрении, повторение детских сценариев и стремление удержать отношения любой ценой. Автор показывает, как формируются зависимые отношения, какие признаки указывают на их наличие и какие последствия они имеют для личности.

Особое внимание уделяется пути выхода из эмоциональной зависимости. Малейчук рассматривает вопросы личных границ, ответственности за собственную жизнь, формирования здоровой самооценки и построения зрелых отношений.

Книга будет полезна психологам, консультантам, а также всем, кто интересуется психологией отношений и стремится лучше понять природу эмоциональной привязанности и зависимости.

2-е изд.,­испр.­— М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер»,­2023.­— 316 с.­— (Методы психотерапии).

ISBN 978-5-904993-85-6

Малейчук Г. - Обреченные на связь – Содержание

От автора

Введение: псевдоблизость,4или Жизнь на полюсе

Родительские следы

«Тяжелая идентичность»: голоса из прошлого

Родительское наследие

Родительские задачи

Технология формирования ложного Я

Неуместный ребенок

Феномен «мертвой» матери

Я буду жить для тебя: материнское захватничество

Родители, которые «убивают» своих детей: «семейное захватничество»

Под наркозом материнской любви: гиперопекающая мать

Такая обычная история: эстафета нелюбви

«Кривая» любовь

Ловушки комплементарных отношений

Вкус, знакомый с детства

Странные игры

Сладкая парочка: зависимость как система

Прикладная пси-паразитология: метафора созависимого брака

Между надо и хочу

Двойной капкан отношений: ловушки созависимости

Комплементарный брак: общая характеристика

Комплементаоный брак: психологический портрет партнеров

Ловушки комплементарного брака

Очарованные нарциссом

Убегалки-догонялки: сценарий для одной пьесы

Как повзрослеть в отношениях?

Как «накормить» внутреннего Ребенка?

Несчастный внутренний Ребенок

Как «накормить» внутреннего Ребенка?

Психотерапевт как родитель

Сам себе родитель

На пути к принятию

Взросление: сам себе Дед Мороз

Что нас держит в «мертвых» отношениях?

Когда расстаться невозможно

Что нас держит в «мертвых» отношениях?

Слияние в отношениях: первичные и вторичные чувства

Идеализация в близких отношениях

Опыт разочарования

Расстаться,4чтобы жить

Ты бросил меня

Психологический портанс

А как у вас на границе?

Как перестать быть вешалкой

Куда уходит детство?

Послать родителя

Я изменилась

Терапевтические истории

Отвергнутая женственность

Дар отца

В поисках мужественности

Пашечка-какашечка

Мама, я такой, как ты

Ее величество обида

Уйти невозможно остаться

Мальчик-с-пальчик

Разбитое корыто комплементарного брака

Мертвая царевна в сказке и жизни

Замороженная жизнь

Вместо заключения: близость — манящая и пугающая

Глоссарий