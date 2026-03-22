Малейчук - Обреченные на связь

Малейчук - Обреченные на связь
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Методы психотерапии (7 books)

Книга Геннадия Малейчука «Обречённые на связь» посвящена теме эмоциональной зависимости в близких отношениях. Автор рассматривает, почему люди оказываются в отношениях, которые приносят страдание, и почему им бывает так трудно разорвать болезненную привязанность.

В книге анализируются психологические механизмы эмоциональной зависимости: страх одиночества, низкая самооценка, потребность в одобрении, повторение детских сценариев и стремление удержать отношения любой ценой. Автор показывает, как формируются зависимые отношения, какие признаки указывают на их наличие и какие последствия они имеют для личности.

Особое внимание уделяется пути выхода из эмоциональной зависимости. Малейчук рассматривает вопросы личных границ, ответственности за собственную жизнь, формирования здоровой самооценки и построения зрелых отношений.

Книга будет полезна психологам, консультантам, а также всем, кто интересуется психологией отношений и стремится лучше понять природу эмоциональной привязанности и зависимости.

Малейчук Г. - Обреченные на связь - Эмоциональная зависимость в близких отношениях

2-е изд.,­испр.­— М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер»,­2023.­— 316 с.­— (Методы психотерапии).

ISBN 978-5-904993-85-6

Малейчук Г. - Обреченные на связь – Содержание

От автора

Введение: псевдоблизость,4или Жизнь на полюсе

Родительские следы

  • «Тяжелая идентичность»: голоса из прошлого

  • Родительское наследие

  • Родительские задачи

  • Технология формирования ложного Я

  • Неуместный ребенок

  • Феномен «мертвой» матери

  • Я буду жить для тебя: материнское захватничество

  • Родители, которые «убивают» своих детей: «семейное захватничество»

  • Под наркозом материнской любви: гиперопекающая мать

  • Такая обычная история: эстафета нелюбви

  • «Кривая» любовь

Ловушки комплементарных отношений

  • Вкус, знакомый с детства

  • Странные игры

  • Сладкая парочка: зависимость как система

  • Прикладная пси-паразитология: метафора созависимого брака

  • Между надо и хочу

  • Двойной капкан отношений: ловушки созависимости

  • Комплементарный брак: общая характеристика

  • Комплементаоный брак: психологический портрет партнеров

  • Ловушки комплементарного брака

  • Очарованные нарциссом

  • Убегалки-догонялки: сценарий для одной пьесы

  • Как повзрослеть в отношениях?

Как «накормить» внутреннего Ребенка?

  • Несчастный внутренний Ребенок

  • Как «накормить» внутреннего Ребенка?

  • Психотерапевт как родитель

  • Сам себе родитель

  • На пути к принятию

  • Взросление: сам себе Дед Мороз

Что нас держит в «мертвых» отношениях?

  • Когда расстаться невозможно

  • Что нас держит в «мертвых» отношениях?

  • Слияние в отношениях: первичные и вторичные чувства

  • Идеализация в близких отношениях

  • Опыт разочарования

Расстаться,4чтобы жить

  • Ты бросил меня

  • Психологический портанс

  • А как у вас на границе?

  • Как перестать быть вешалкой

  • Куда уходит детство?

  • Послать родителя

  • Я изменилась

Терапевтические истории

  • Отвергнутая женственность

  • Дар отца

  • В поисках мужественности

  • Пашечка-какашечка

  • Мама, я такой, как ты

  • Ее величество обида

  • Уйти невозможно остаться

  • Мальчик-с-пальчик

  • Разбитое корыто комплементарного брака

  • Мертвая царевна в сказке и жизни

  • Замороженная жизнь

Вместо заключения: близость — манящая и пугающая

Глоссарий

Added 22.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books