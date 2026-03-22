Малейчук - Обреченные на связь
Книга Геннадия Малейчука «Обречённые на связь» посвящена теме эмоциональной зависимости в близких отношениях. Автор рассматривает, почему люди оказываются в отношениях, которые приносят страдание, и почему им бывает так трудно разорвать болезненную привязанность.
В книге анализируются психологические механизмы эмоциональной зависимости: страх одиночества, низкая самооценка, потребность в одобрении, повторение детских сценариев и стремление удержать отношения любой ценой. Автор показывает, как формируются зависимые отношения, какие признаки указывают на их наличие и какие последствия они имеют для личности.
Особое внимание уделяется пути выхода из эмоциональной зависимости. Малейчук рассматривает вопросы личных границ, ответственности за собственную жизнь, формирования здоровой самооценки и построения зрелых отношений.
Книга будет полезна психологам, консультантам, а также всем, кто интересуется психологией отношений и стремится лучше понять природу эмоциональной привязанности и зависимости.
Малейчук Г. - Обреченные на связь - Эмоциональная зависимость в близких отношениях
2-е изд.,испр.— М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер»,2023.— 316 с.— (Методы психотерапии).
ISBN 978-5-904993-85-6
Малейчук Г. - Обреченные на связь – Содержание
От автора
Введение: псевдоблизость,4или Жизнь на полюсе
Родительские следы
«Тяжелая идентичность»: голоса из прошлого
Родительское наследие
Родительские задачи
Технология формирования ложного Я
Неуместный ребенок
Феномен «мертвой» матери
Я буду жить для тебя: материнское захватничество
Родители, которые «убивают» своих детей: «семейное захватничество»
Под наркозом материнской любви: гиперопекающая мать
Такая обычная история: эстафета нелюбви
«Кривая» любовь
Ловушки комплементарных отношений
Вкус, знакомый с детства
Странные игры
Сладкая парочка: зависимость как система
Прикладная пси-паразитология: метафора созависимого брака
Между надо и хочу
Двойной капкан отношений: ловушки созависимости
Комплементарный брак: общая характеристика
Комплементаоный брак: психологический портрет партнеров
Ловушки комплементарного брака
Очарованные нарциссом
Убегалки-догонялки: сценарий для одной пьесы
Как повзрослеть в отношениях?
Как «накормить» внутреннего Ребенка?
Несчастный внутренний Ребенок
Как «накормить» внутреннего Ребенка?
Психотерапевт как родитель
Сам себе родитель
На пути к принятию
Взросление: сам себе Дед Мороз
Что нас держит в «мертвых» отношениях?
Когда расстаться невозможно
Что нас держит в «мертвых» отношениях?
Слияние в отношениях: первичные и вторичные чувства
Идеализация в близких отношениях
Опыт разочарования
Расстаться,4чтобы жить
Ты бросил меня
Психологический портанс
А как у вас на границе?
Как перестать быть вешалкой
Куда уходит детство?
Послать родителя
Я изменилась
Терапевтические истории
Отвергнутая женственность
Дар отца
В поисках мужественности
Пашечка-какашечка
Мама, я такой, как ты
Ее величество обида
Уйти невозможно остаться
Мальчик-с-пальчик
Разбитое корыто комплементарного брака
Мертвая царевна в сказке и жизни
Замороженная жизнь
Вместо заключения: близость — манящая и пугающая
Глоссарий
