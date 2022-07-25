Малферс - Все начинается с ценностей

Через 8 лет после окончания Даллаской Семинарии, я снова имел возможность посетить ее и, конечно же, заглянул по обыкновению в книжный магазин. Среди большого разнообразия мне в глаза кинулась книга с необычной для семинарского магазина обложкой. На книге с названием «Винтики и болтики служения» были изображены эти самые винтики и болтики на фоне монтажной карты, а под картинкой еще более интригующий подзаголовок «Чему не учат в семинарии». Когда я открыл книгу и начал бегло с ней знакомиться, то понял, что это то, чего мне так не хватало все мои не только годы служения, но даже все годы моей сознательной жизни. Знание духовных жизненных ценностей, миссии, видения и стратегии очень сильно повлияло на мою жизнь. Я наконец приобрел счастье от уверенности, куда хочу идти и как повести за собой церковь. Несомненно — эта книга помогла мне стать целеустремленным пастором.

Когда я знакомился с этой книгой тогда, в книжном магазине, я особенно остро понял, что это то, чего так не хватает нашим церквям и христианским организациям в Украине для успешного служения. К тому времени я уже был пастор с 7-ми летним стажем, преподавателем семинарии, обучающим других пасторов и был хорошо знаком с нуждами подобных мне людей. Важно то, что автор книги, Обри Малфэрс, не только мастерски подает ценный материал, но то, что он предлагает шаг за шагом пройти с ним процесс выработки четырех жизненно важных концепций для любой организации. Примеры из жизни реальных церквей и готовые образцы делают книгу очень практичной. Мы с нашей церковью уже прошли этот процесс и это подняло на качесвенно новый уровень наше служение. Теперь я от всей души желаю, как можно большему количеству лидеров служения, скрепить сложную машину их служения такими необходимыми елементами, без которых она просто не будет работать эффективно.

Энди Джонстон вот уже третий год нес служение пастора в церкви города Лейк Кантри, заметно ощущая, что все все идет не так, как хотелось бы. Он понимал, что существует серьезная проблема, которая погубит его служение, если в ближайшее время не предпринять каких-либо решительных действий. Паства Энди ничем не отличалась от других американских церквей и состояла из 75-85 прихожан, между которыми явно ощущалось разделение. В меньшую по количеству группу входили в основном ровесники Энди и его жены Каролин. Они появились в церкви уже после того, как Энди был назначен пастором церкви. К большинству принадлежали старшие члены церкви, посещавшие церковь еще до приезда Энди в Лейк Кантри. Все они голосовали за его кандидатуру, но в последнее время, похоже, стали сомневаться в его способности нести это ответственное служение. В глубине души Энди понимал, что, возможно, они правы, и ему следует всерьез задуматься над проблемой.

Обри Малферс - Все начинается с ценностей. Чему не учат служителей в семинариях

Луцьк, РТ МКФ «Християнське життя», 2020. - 256 с.

ISBN 978-617-503-205-3

Обри Малферс - Все начинается с ценностей. Чему не учат служителей в семинариях - Содержание

Список схем и таблиц

Введение

Часть 1: Ценности вашего служения !Определение ключевых ценностей. Что такое кредо ?

2 Выработка ключевых ценностей. Что такое ваше кредо?

3 Развитие ключевых ценностей. Как создать свое кредо

Часть 2: Миссия вашей церкви

4 Определение миссии. Что такое миссия ?

5 Развитие миссии. Как разработать свою миссию

Часть 3: Видение вашего служения

6 Определение видения, часть 1. Что такое видение ?

7 Определение видения, часть 2. В чем разница между миссией и видением?

8 Развитие видения. Как улучшить свое видение

Часть 4: Стратегия вашего служения

9 Определение стратегии. Что такое стратегия?

10 Разработка стратегии

Приложения