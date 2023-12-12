Малина Брюс - Новый Иерусалим в Откровении Иоанна - Bruce Malina - The New Jerusalem in the Revelation of John

Предметом этого небольшого сборника является заключительное видение книги Откровение. В нем представлены сценарии чтения, описывающие и объясняющие две главные сущности в конце книги: небесный город и космический Агнец. Их "брак" является кульминацией изложения Иоанна.

Что представлял собой тип города, описанный Иоанном, и что означало бы для жителей Средиземноморья первого века замужество с таким небесным городом? Представленные здесь определение и сравнительная модель города должны оказаться не менее полезными для тех, кто интересуется пониманием тех первых "городских" членов групп Иисуса, к которым обращаются другие новозаветные документы.

Новый Иерусалим, как единственный город, спустившийся с небес, является конечным городом par excellence. Все дороги обязательно ведут к нему. И как единственный город, все человечество образует ингруппу, центром которой является этот город и его регент. Он является конечным терминалом, центром ингруппы, местом, к которому подключаются все остальные элементы человеческой сети. Таким образом, он становится центром жизни в ойкумене, а для всех практических целей - и центром жизни на земле. Бог, спустившийся в город и живущий в нем, теперь "наш" Бог, а не только Бог Израиля. Этот главный и единственный Бог небесного города - конечный Бог космоса. Как центральный и уникальный город, этот Иерусалим перестает быть израильским феноменом. Тот, кто говорит или имеет дело с Иерусалимом в Откровении, оказывается Альфой и Омегой, началом и концом всех народов. И, как отмечается в последних словах Иезекииля, название этого нового города уже не Иерусалим, но "имя городу отныне будет: "Яхве там" (Иез. 48:35).

Таким образом, именно обретение единственного Бога города и верность ему являются основанием для проживания в городе. Это меняет распространенное представление о социальной территориальности: люди органически связаны с землей своего происхождения, ее богами, обществом и т.п. По-видимому, здесь находит отклик эллинистическая концепция римского гражданства, зависящая не от этнической принадлежности и/или места жительства, а от индивидуальной принадлежности и лояльности. "Вывод состоит в том, что в Риме любая связь между гражданством и этнической принадлежностью была ослаблена настолько, что ее практически не существовало" (Cornell 1991:65).

В условиях, когда римское гражданство вложено в человека независимо от его этнической принадлежности, границы Рима перемещаются туда, где находятся его граждане. В результате возникает социальный опыт, который может служить готовой аналогией божеству вне этнической принадлежности. Эта социальная особенность позволяет развивать и тиражировать идею и концепцию универсального полиса и универсального божества для всех людей, независимо от этнической принадлежности. С точки зрения политической религии теперь важна принадлежность к сети надежных и верных рабов Бога, действующих в терминах верности единственному божеству, вознесенному в земном городе, спустившемся с небес.

В античности вера никогда не означала веры в существование Бога или богов. Вера всегда означала преданность одному из множества верховных божеств, некоему единому, высшему существу, которое, как считалось, управляет существованием человека. Пророк Иоанн отчетливо сообщает, что существует только один-единственный высший Бог, некогда восседавший в небе над Иерусалимом, но вскоре оказавшийся в едином, центральном городе, возвышающемся над всем сотворенным миром, - городе, который, собственно, и будет новой землей. Нет других богов ни на небе, ни на земле. Это монотеизм, выраженный так ясно, возможно, впервые кем-либо из израильской традиции, а теперь снабженный новыми линзами, полученными из опыта воскресшего Иисуса.

С точки зрения Евангелия, сосредоточенного на Христе Иисусе, совершенно очевидно, что возникающий и спускающийся небесный Иерусалим, который теперь является местом пребывания Бога и Агнца с землянами, является центральным, основным, тотальным усилием Божьего провозглашения. Результатом появления этого города является приток к Богу израильтян и язычников (Ис 2:2: "Все народы потекут к нему"; Ис 66:20: "И приведут всех братьев ваших из всех народов"). Город знаменует собой Бога, привлекающего всех людей в обновленном ойкумене. Это Бог, воспринимаемый в опыте группы Иисуса, тот, кто совершает призыв людей к Себе (например, Рим 1 :7; 8:28; 11:29; 1 Кор 1 :2, 9, 24; 1 Фес 2:12; также 1 Пет 5:10).

Иисус также видел свою задачу в Израиле в сборе урожая (Матф. 9:38; Лук. 10:2; даже Иоан. 4:38 и Павел в Рим. 1:13). Павел, в свою очередь, видел свою задачу среди своих собратьев-израильтян в иудейских колониях в том, чтобы провозглашать, делать известным то, что происходит в Иерусалиме, чтобы его собратья по этносу приходили сами (Рим 10: 14-15). Подобным же образом характеризуется восприятие Бога как того, кто проявил инициативу в проповеди язычникам в книге Деяний (10: 1-33). Призвание, привлечение всегда совершает Бог.