Интерес к происхождению церковной лексики растет не только у священнослужителей и учащихся духовных школ, но и у всех христиан, участвующих в богослужениях, читающих Священное Писание и христианских авторов. Принятие христианства на Руси из Византии положило начало глубинной взаимосвязи нашего языка, нашей культуры, науки, духовной жизни с греческим наследием.

В настоящей книге читателю предлагается комплексный анализ значительной части церковной лексики греческого происхождения в лингвистическом аспекте с учетом современных материалов. Рассматриваются также некоторые значимые для церковных текстов слова, пришедшие через греческий язык из других языков. Предпочтение отдается словам, происхождение и история которых требуют специального разъяснения. Обсуждаются вопросы этимологии заимствований, влияние языков-посредников на их фонетическое и графическое оформление, словообразовательные и семантические особенности слов, специфика их употребления.

В предлагаемое издание включены материалы, подготовленные автором во время разработки спецкурса «Греческие и латинские заимствования в русском языке» для филологов в Московском педагогическом государственном университете и работы над «Кратким этимологическим словарем церковной лексики греческого происхождения». Необходимость создания такого словаря была подсказана практикой преподавания древнегреческого языка в Сретенской духовной академии. Большая часть этих материалов была опубликована до выхода словаря и указана в списке использованной литературы к нему.

Надежда Касимовна Малинаускене - Церковная лексика греческого происхождения. История слов: учебное пособие для бакалавриата теологии

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-6044875-1-8

Надежда Касимовна Малинаускене - Церковная лексика греческого происхождения. История слов: учебное пособие для бакалавриата теологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ

Церковь

Библия

Катехизис/Катихизис

Пономарь и родственные ему слова в русском языке

ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ГРУПП СЛОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИ ИЛИ ТЕМАТИЧЕСКИ

Стих, стихира, стихарь, стихия

Происхождение названий специальных церковно-исторических дисциплин

Из истории гимнографических терминов

Основные жанры и составные части православных песнопений

Некоторые разновидности и способы исполнения православных песнопений

Названия богословских дисциплин и областей церковного знания

Наименования библейских и церковных званий и должностей белого духовенства, монашества и церковнослужителей

ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ СЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕФИКСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ

Производные от греческого корня АРХ- в русском языке

Греческая приставка МЕТА- и ее адаптация в русском языке

Многозначная приставка ПАРА- в составе церковных терминов

ГЛАВА 4. ТЕРМИНЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ГРЕЧЕСКИХ СЛОВ С СУФФИКСОМ -MEN-

Игумен/игуменья, ойкумена (экумена, икумени), феномен, ноумен, пролегомены (пролегомена), паралипоменон

Философумена/философумены, теологумен/теологумены, трагодумен/трагодумены, мифологумена, окказионализмы филологумен, психологумен

ГЛАВА 5. ТЕРМИНЫ, ПОЯВИВШИЕСЯ С ПОМОЩЬЮ РЕДКИХ СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Контаминация как способ словообразования в сфере церковной лексики (деисус, крылос, ктитор, паникадило, примикирий)

Греко-латинские слова-гибриды в составе русской церковной лексики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ АВТОРЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ