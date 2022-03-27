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Малинаускене - Церковная лексика греческого происхождения

Надежда Касимовна Малинаускене - Церковная лексика греческого происхождения. История слов: учебное пособие для бакалавриата теологии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Theology, Educational, Cultural Studies Art
Интерес к происхождению церковной лексики растет не только у священнослужителей и учащихся духовных школ, но и у всех христиан, участвующих в богослужениях, читающих Священное Писание и христианских авторов. Принятие христианства на Руси из Византии положило начало глубинной взаимосвязи нашего языка, нашей культуры, науки, духовной жизни с греческим наследием.
В настоящей книге читателю предлагается комплексный анализ значительной части церковной лексики греческого происхождения в лингвистическом аспекте с учетом современных материалов. Рассматриваются также некоторые значимые для церковных текстов слова, пришедшие через греческий язык из других языков. Предпочтение отдается словам, происхождение и история которых требуют специального разъяснения. Обсуждаются вопросы этимологии заимствований, влияние языков-посредников на их фонетическое и графическое оформление, словообразовательные и семантические особенности слов, специфика их употребления.
В предлагаемое издание включены материалы, подготовленные автором во время разработки спецкурса «Греческие и латинские заимствования в русском языке» для филологов в Московском педагогическом государственном университете и работы над «Кратким этимологическим словарем церковной лексики греческого происхождения». Необходимость создания такого словаря была подсказана практикой преподавания древнегреческого языка в Сретенской духовной академии. Большая часть этих материалов была опубликована до выхода словаря и указана в списке использованной литературы к нему.

Надежда Касимовна Малинаускене - Церковная лексика греческого происхождения. История слов: учебное пособие для бакалавриата теологии

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2022. — 240 с.
ISBN 978-5-6044875-1-8

Надежда Касимовна Малинаускене - Церковная лексика греческого происхождения. История слов: учебное пособие для бакалавриата теологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ
  • Церковь
  • Библия
  • Катехизис/Катихизис
  • Пономарь и родственные ему слова в русском языке
ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ГРУПП СЛОВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИ ИЛИ ТЕМАТИЧЕСКИ
  • Стих, стихира, стихарь, стихия
  • Происхождение названий специальных церковно-исторических дисциплин
  • Из истории гимнографических терминов
  • Основные жанры и составные части православных песнопений
  • Некоторые разновидности и способы исполнения православных песнопений
  • Названия богословских дисциплин и областей церковного знания
  • Наименования библейских и церковных званий и должностей белого духовенства, монашества и церковнослужителей
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ СЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕФИКСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ
  • Производные от греческого корня АРХ- в русском языке
  • Греческая приставка МЕТА- и ее адаптация в русском языке
  • Многозначная приставка ПАРА- в составе церковных терминов
ГЛАВА 4. ТЕРМИНЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ГРЕЧЕСКИХ СЛОВ С СУФФИКСОМ -MEN-
  • Игумен/игуменья, ойкумена (экумена, икумени), феномен, ноумен, пролегомены (пролегомена), паралипоменон
  • Философумена/философумены, теологумен/теологумены, трагодумен/трагодумены, мифологумена, окказионализмы филологумен, психологумен
ГЛАВА 5. ТЕРМИНЫ, ПОЯВИВШИЕСЯ С ПОМОЩЬЮ РЕДКИХ СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ
  • Контаминация как способ словообразования в сфере церковной лексики (деисус, крылос, ктитор, паникадило, примикирий)
  • Греко-латинские слова-гибриды в составе русской церковной лексики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ АВТОРЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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Rating 5.0 / 5
Added 27.03.2022
Author professor Dmitry
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