Книга Надежды Касимовны Малинаускене «Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения» представляет собой специализированное справочное издание, которое служит мостом между классической филологией и православным богословием. Автор, филолог-классик, ставит задачу раскрыть глубинные смыслы привычных церковных терминов через их первоначальное греческое значение. Основная идея произведения заключается в том, что многие слова, ставшие для нас привычными в богослужебном контексте, несут в себе богатый пласт античной культуры и философской мысли, который был переосмыслен и воцерковлен первыми веками христианства.

Содержательная часть словаря включает в себя детальный разбор ключевых понятий церковнославянского языка, имеющих греческие корни: от общеизвестных «ангел», «литургия» и «евхаристия» до более специфических терминов. Малинаускене не ограничивается простой справкой, а прослеживает эволюцию слова от его светского употребления в Древней Греции до обретения сакрального смысла в Новом Завете и трудах святых отцов. Автор объясняет, как грамматическая структура и внутренняя форма греческого слова влияют на догматическую точность христианского учения. Особое внимание уделяется тому, как через перевод на славянский язык сохранялись или, напротив, трансформировались тонкие оттенки смыслов, заложенные в греческих оригиналах.

Текст словаря написан в строгом академическом стиле, но при этом остается доступным для широкого круга читателей, интересующихся историей языка и богословием. Надежда Малинаускене мастерски систематизирует огромный лексический материал, делая его удобным инструментом для глубокого изучения Священного Писания и литургических текстов. Работа служит важным подспорьем для студентов духовных учебных заведений, филологов и всех, кто хочет осознанно участвовать в богослужении, понимая точное значение произносимых слов. Это чтение превращает изучение словаря в увлекательное путешествие к истокам христианской мысли, где каждое слово оказывается живым свидетельством встречи античной мудрости и Божественного Откровения.

Надежда Касимовна Малинаускене - Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения

Сретенская духовная семинария. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 204 с.

ISBN 978-5-7533-1457-4

Надежда Касимовна Малинаускене - Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения - Содержание

Отбор материала и принципы построения словаря

Классическое (эразмово) и византийское (рейхлиново) произношение

Древнегреческий алфавит

Гласные

Согласные

Надстрочные и подстрочные знаки (диакритики)

Список условных обозначений и сокращений

Словарь от А до Я

Приложение 1

Список использованной литературы

Статьи автора по тематике словаря

Приложение 2