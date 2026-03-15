Книга Надежды Касимовны Малинаускене «Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения» представляет собой специализированное справочное издание, которое служит мостом между классической филологией и православным богословием. Автор, филолог-классик, ставит задачу раскрыть глубинные смыслы привычных церковных терминов через их первоначальное греческое значение. Основная идея произведения заключается в том, что многие слова, ставшие для нас привычными в богослужебном контексте, несут в себе богатый пласт античной культуры и философской мысли, который был переосмыслен и воцерковлен первыми веками христианства.
Содержательная часть словаря включает в себя детальный разбор ключевых понятий церковнославянского языка, имеющих греческие корни: от общеизвестных «ангел», «литургия» и «евхаристия» до более специфических терминов. Малинаускене не ограничивается простой справкой, а прослеживает эволюцию слова от его светского употребления в Древней Греции до обретения сакрального смысла в Новом Завете и трудах святых отцов. Автор объясняет, как грамматическая структура и внутренняя форма греческого слова влияют на догматическую точность христианского учения. Особое внимание уделяется тому, как через перевод на славянский язык сохранялись или, напротив, трансформировались тонкие оттенки смыслов, заложенные в греческих оригиналах.
Текст словаря написан в строгом академическом стиле, но при этом остается доступным для широкого круга читателей, интересующихся историей языка и богословием. Надежда Малинаускене мастерски систематизирует огромный лексический материал, делая его удобным инструментом для глубокого изучения Священного Писания и литургических текстов. Работа служит важным подспорьем для студентов духовных учебных заведений, филологов и всех, кто хочет осознанно участвовать в богослужении, понимая точное значение произносимых слов. Это чтение превращает изучение словаря в увлекательное путешествие к истокам христианской мысли, где каждое слово оказывается живым свидетельством встречи античной мудрости и Божественного Откровения.
Надежда Касимовна Малинаускене - Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения
Сретенская духовная семинария. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 204 с.
ISBN 978-5-7533-1457-4
Надежда Касимовна Малинаускене - Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения - Содержание
Отбор материала и принципы построения словаря
Классическое (эразмово) и византийское (рейхлиново) произношение
Древнегреческий алфавит
Гласные
Согласные
Надстрочные и подстрочные знаки (диакритики)
Список условных обозначений и сокращений
Словарь от А до Я
Приложение 1
Список использованной литературы
Статьи автора по тематике словаря
Приложение 2
Из истории терминов со сложной этимологией
Библия
Гекзаплы
Деисус/Деисис
Икос
Катехизис
Клир/Клирос/Крылос
Ктитор
Паникадило/Поликандило
Паралипоменон
Пономарь
Примикирий
Теологумен
Тропарь
