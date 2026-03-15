Малинаускене - Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Reference

Книга Надежды Касимовны Малинаускене «Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения» представляет собой специализированное справочное издание, которое служит мостом между классической филологией и православным богословием. Автор, филолог-классик, ставит задачу раскрыть глубинные смыслы привычных церковных терминов через их первоначальное греческое значение. Основная идея произведения заключается в том, что многие слова, ставшие для нас привычными в богослужебном контексте, несут в себе богатый пласт античной культуры и философской мысли, который был переосмыслен и воцерковлен первыми веками христианства.

Содержательная часть словаря включает в себя детальный разбор ключевых понятий церковнославянского языка, имеющих греческие корни: от общеизвестных «ангел», «литургия» и «евхаристия» до более специфических терминов. Малинаускене не ограничивается простой справкой, а прослеживает эволюцию слова от его светского употребления в Древней Греции до обретения сакрального смысла в Новом Завете и трудах святых отцов. Автор объясняет, как грамматическая структура и внутренняя форма греческого слова влияют на догматическую точность христианского учения. Особое внимание уделяется тому, как через перевод на славянский язык сохранялись или, напротив, трансформировались тонкие оттенки смыслов, заложенные в греческих оригиналах.

Текст словаря написан в строгом академическом стиле, но при этом остается доступным для широкого круга читателей, интересующихся историей языка и богословием. Надежда Малинаускене мастерски систематизирует огромный лексический материал, делая его удобным инструментом для глубокого изучения Священного Писания и литургических текстов. Работа служит важным подспорьем для студентов духовных учебных заведений, филологов и всех, кто хочет осознанно участвовать в богослужении, понимая точное значение произносимых слов. Это чтение превращает изучение словаря в увлекательное путешествие к истокам христианской мысли, где каждое слово оказывается живым свидетельством встречи античной мудрости и Божественного Откровения.

Надежда Касимовна Малинаускене - Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения

Сретенская духовная семинария. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 204 с.

ISBN 978-5-7533-1457-4

Надежда Касимовна Малинаускене - Краткий этимологический словарь церковной лексики греческого происхождения - Содержание

  • Отбор материала и принципы построения словаря

  • Классическое (эразмово) и византийское (рейхлиново) произношение

  • Древнегреческий алфавит

  • Гласные

  • Согласные

  • Надстрочные и подстрочные знаки (диакритики)

  • Список условных обозначений и сокращений

  • Словарь от А до Я

Приложение 1

  • Список использованной литературы

  • Статьи автора по тематике словаря

Приложение 2

  • Из истории терминов со сложной этимологией

  • Библия

  • Гекзаплы

  • Деисус/Деисис

  • Икос

  • Катехизис

  • Клир/Клирос/Крылос

  • Ктитор

  • Паникадило/Поликандило

  • Паралипоменон

  • Пономарь

  • Примикирий

  • Теологумен

  • Тропарь

