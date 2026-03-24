Малиновский - Магия, наука и религия

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Социокультурная антропология (10 books)

Бронислав Малиновский - Магия, наука и религия

Пер. с англ. А.П. Хомика

М.: Академический проект, 2020, 298 с.

Серия "Философские технологии. Социокультурная антропология"

ISBN 978-5-8291-3259-0

Бронислав Малиновский - Магия, наука и религия - Содержание

Роберт Редфилд. Магия слова Бронислава Малиновского

Иван Стренски. Почему мы по-прежнему читаем работы Малиновского о мифах?

Клод Леви-Строс. Бронислав Малиновский

Магия, наука и религия

  • 1. Человек примитивного общества и его религия

  • 2. Рациональное овладение окружающим миром

  • 3. Жизнь, смерть и судьба в ранней вере и культе

  • 4. Публичный характер примитивных культов

  • 5. Искусство магии и сила веры

Миф в примитивной психологии

Посвящение сэру Джеймсу Фрэзеру

  • 1. Роль мифа в жизни

  • 2. Мифы о происхождении

  • 3. Мифы о смерти и повторяющихся жизненных циклах

  • 4. Мифы о магии

  • 5. Заключение

Балома: духи мертвых на Тробрианских островах

Матрилинейный комплекс и миф

Миф как драматическое развитие догмы

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
