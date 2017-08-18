Золотой век еврейской истории

Мечтой написать древнееврейскую историю периода после смерти короля Шломо и развала его империи на два государства я заболел в ленинградской юности. Не найдя систематического изложения событий и устав от категорических «не ищи, нету материалов!», я стал по крохам собирать любые сведения об этом периоде – первом тысячелетии до новой эры – всё, что было известно о Древнем Ближнем Востоке, от быта и религии до оружия.

В первоисточнике, Танахе, указан адрес сведений: Книги Королей Израиля и Иудеи, увы, сами книги ещё не найдены. Но с обнаружением папирусов в пещерах вблизи Мёртвого моря мой оптимизм по части нахождения Книг Королей - окреп. В Израиле после многочисленных поездок на раскопки и бесед с археологами я решил не откладывать написание Малых Королей, пора!

Давид Малкин - Жизнеописание малых королей

Книга четвёртая из серии «Золотой век еврейской истории»

Иерусалим, Гешер Алия 1992 г. – 326 с.

Давид Малкин - Жизнеописание малых королей - Содержание

Новелла Первая Рехавам – первый король Иудеи (928 – 911 г.г. до н.э.) и Яровам – первый король Израиля (928 – 907 г.г. до н.э.)

Новелла Вторая Израиль и Иудея друг против друга 1. Потомки Давида (короли Иудеи: Авиам (911 – 908 г.г. до н.э.) и Аса (908 – 867 г.г. до н.э.) 2."Бааша убил Надава, Зимри убил Элу, Омри убил Зимри <…>" Короли Израиля: Надав (907 –906), Бааша (906-883), Эла (883-882), Зимри (882г. до н.э.)

Новелла Третья Омри и его сын Ахав

Новелла Четвёртая Счастливое правление короля Ехошафата, прозванного Справедливым (867 – 846 годы до новой эры)

Новелла Пятая Три храбрых ивримских короля: Ахав – воин (871 – 852 г.г. до н.э.), Ехорам – неудачник (851 – 842) и герой – бедолага Иошияу Иудейский (639 – 609 г.г. до н.э.)

Новелла Шестая Изевель – королева Израиля (871 – 852 г.г. до н.э.) и Аталия – королева Иудеи (842 – 836 г.г. до н.э.)

Новелла Седьмая Еху Кровожадный (842 – 814 г.г. до н.э.)

Новелла Восьмая Король Амация и заговорщики (798 – 769 г.г. до н.э.)

Новелла Девятая Счастливо-печальная история иудейского короля Узияу (769 – 733 г.г. до н.э.) и грустно-удачная – израильского короля Ехоахаза (814 – 800 г.г. до н.э.)

II ЕХОАХАЗ ИЗРАИЛЬСКИЙ – ОТ ТРАГЕДИИ К ПОКОЮ

Новелла Десятая Короли – собиратели земель: Узияу (769 – 733 г.г. до н.э.) и Ётам (758 – 743) в ИУДЕЕ и Ёаш (800 – 784 г.г. до н.э.) и Яровам II (784 – 748) в ИЗРАИЛЕ

Новелла Одиннадцатая "День маловажный"[22] Последние короли ИЗРАИЛЯ: Захария (747 г. до н.э.),Шалум (747 г.), Менахем (747 – 737г.г.), Пекахия (737 – 735г.г.), Пеках (735 – 733г.г.) и Хошеа (733 – 724г.г.)

Новелла Двенадцатая Сравнительное жизнеописание Наковальни и Молота (Псаметих, Нехо, Ашшурбанипал, Набопаласар)

Новелла Тринадцатая Не дразни Господа! (Три великих грешника – иудейские короли Ахаз, Менаше и Амон)

1. ПРИГЛАСИВШИЙ БИЧ БОЖИЙ /Ахаз – двенадцатый король Иудеи. 743-727г.г.до н.э./

2. МЕНАШЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРЕХОВ /698-642г.г.до н.э./

3. НЕ ДРАЗНИ ГОСПОДА! (Амон, Пятнадцатый король Иудеи /641-639 г.г.до н.э./)

Новелла Четырнадцатая ПРОСТОДУШНЫЙ КОРОЛЬ ХИЗКИЯУ (727 – 698 г.г. до н.э.)

Новелла Пятнадцатая НАВУХОДОНОСОР – ВСЕГО ЛИШЬ БИЧ БОЖИЙ

Новелла Шестнадцатая ЭХО ВЕЛИКИХ КОРОЛЕЙ: Ехоахаз ( 609 г. до н.э.), Ехояким (608 – 598) и Ехояхин (597 г. до н.э.)

Новелла Семнадцатая Ещё один день на земле или ЦИДКИЯУ – последний из МАЛЫХ КОРОЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИОДА

О ДАТИРОВКЕ

Давид Малкин - Жизнеописание малых королей - Новелла Первая Рехавам – первый король Иудеи (928 – 911 г.г. до н.э.) и Яровам – первый король Израиля (928 – 907 г.г. до н.э.)

Принято считать, что за всю историю союзом древнееврейских племён управляли только три короля: Шаул, Давид и Шломо. На самом деле был и четвёртый.

Внук Давида Рехавам – сын Шломо и моавитянки Наамы – в течение трёх дней был королём всех иврим. Именно столько времени прошло от его коронации и жалобы десяти северных племён (в дальнейшем станем именовать их Израилем, как принято в хрониках) и до момента, пока он ответил на эти жалобы, выбрав самый неудачный из полученных советов.

После этого ему суждено было всю жизнь из двух полученных советов выбирать неправильный. При этом Рехавам действительно верно узнавал проблему и даже оказывался всегда в нужном месте. Но…

Сорок один год было Рехаваму, когда он стал королём и семнадцать лет правил он в Иерусалиме – в городе, который избрал Господь изо всех городов, чтобы пребывало там Имя Его.

За годы правления короля Шломо от Иерусалима отпали чуть ли не все города и страны, завоёванные Давидом.

Первым восстал Эдом. "Умывальная чаша моя!" – называл эту покорённую страну Давид. Некто Адад, царского рода и с биографией, сильно напоминающей жизнь еврейского праотца Моше, взбунтовал Эдом, а после победы стал управлять этой страной.

Затем от империи последовательно отпали арамейские государства на севере, Моав на востоке и др. А между тем, Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились.

И "никто не хотел умирать за Дамаск". Отпал и Дамаск.

Вместе с отпавшими провинциями иссяк и немалый доход, прибывавший оттуда в виде дани. Остановить же амбициозные военные и экономические проекты империи было уже невозможно. Поэтому все налоги и трудовые повинности пришлось переложить на племена иврим.

Народ этого не одобрил.

Кроме прочего, нужно было выплачивать долги союзникам, прежде всего Цору (Тиру), за драгоценные материалы для Храма и дворца, за корабли и заморские ткани, без которых уже не могли обходиться знатные семьи в Иерусалиме.

Постепенно иврим стало не до веселья. На севере назрел бунт, но его Шломо ещё успел вовремя погасить. Главный бунтовщик Яровам бен-Нават бежал в Египет – тот, подобно Лондону времён Второй мировой войны, давал пристанище всем свергнутым монархам и провалившимся бунтарям – авось, пригодятся. Яровам затаился при дворе фараона. Ждал.

И вот после сорока лет правления почил Шломо с отцами своими и погребён был в городе Давида, отца своего.

Рехавам бен-Шломо отправился на коронацию в главный город десяти северных племён – Шхем. Факт этот говорит нам, что наследник понимал ситуацию верно: за Иерусалим беспокоиться нечего, а на севере опять назрел мятеж.

Толпа народа собралась на церемонию. Перед началом, как это было принято, старейшины северян передали прибывшему из Иерусалима Рехаваму петицию. В ней все жалобы и требования разделялись на два вида: принципиальные (в традиционном переводе они называются "игом"): отменить привилегии Иуды – родного племени Рехавама, предоставить автономию северным храмам: Пнуэлю, Бет-Элю и Дану, ибо они были ивримскими святынями задолго до Иерусалима, не дискриминировать Израиль, особенно самое многочисленное и амбициозное племя – Эфраима, – при назначении на государственные должности. Второй вид требований назывался "работы" и подразумевал снижение налогов, сокращение времени воинской службы, уменьшение сроков общественных работ на строительстве крепостей и заготовке кедров в горах Ливана.

Рехавам выслушал старейшин Израиля и попросил на обдумывание ответа три дня. Он вызвал советников и получил от них две противоположные рекомендации. Старики сказали: "Ответь им добрым словом, и они навсегда станут твоими рабами". Молодые, агрессивные иудеи, друзья Рехавама, посоветовали: "Зажми их ещё круче!"

Рехавам подумал и выбрал.

Через три дня северяне собрались, чтобы выслушать решение короля из Иерусалима.

Рехавам отвечал народу сурово:

– Отец мой возложил на вас тяжкое иго, а я сделаю это иго ещё тяжелее. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас тернием.

Израильтяне остолбенели.

Кто-то из старейшин, начал было:

– При короле Шломо…

– Мизинец мой толще чресел отца моего! – взревел Рехавам, и прибывшие с ним молодые хамы из иудейской аристократии захохотали.

Народ понял: говорить не с кем!

– По шатрам своим, Израиль! – раздался старинный клич племени Эфраима, и толпа повалила прочь.

Оставшись один, Рехавам в своей шхемской резиденции сообразил: пока он здесь, необходимо что-то предпринять. И срочно!

Опять перед нами верная оценка ситуации, но за ней следует абсолютно неправильное решение. Так и не поняв, что главное в требованиях Израиля – "иго", то есть принципы, а не налоги, Рехавам отправляет для переговоров с мятежниками…начальника податей. Да к тому же арамея!

Когда народ узнал, что обсуждать права первосвященника храма в Бет-Эле прибыл "иностранный специалист" (некто Адорам), иврим окончательно решили: наследник мудрого короля Шломо – дурак!

Адорама побили камнями, а Реховам поспешил взойти на колесницу и бежал в Иерусалим.

На всей территории началось восстание. Возглавил его возвратившийся из египетской эмиграции Яровам бен-Нават, вскоре провозглашённый первым королём Израиля, т.е. союза северных племён.

А разгневанный Рехавам, едва добравшись до своей столицы, пожелал отправить на север карательную экспедицию. Он велел пересчитать своё войско, и цифра показалась ему достаточно внушительной: сто восемьдесят тысяч воинов!

На его счастье, изо всех советников при нём оказался только Шмая – "человек Божий". Шмае удалось охладить молодого короля, объяснив ему нечто из арифметики:

– За тебя,– сказал он,– два с половиной племени: Иуда, Шимон да половина Биньямина (священнослужителей из племени Леви в расчёт не принимали). А бунтовщиков – девять с половиной племён.

В отличии от других королевских советников, Шмая был ещё и психологом. Он объяснил Рехаваму, что всё происшедшее – от Бога, а потому смирись и прими. Так сказал Господь: "Не поднимайтесь на войну с братьями вашими, сынами израилевыми. Возвращайтесь в дом свой, ибо от Меня это было"<…> И послушал Рехавам слова Господа. И пошёл назад по слову Господню.

Так, сам того не желая, Рехавам стал первым королём Иудеи, а Яровам бен-Нават сделался первым королём Израиля. Их предшественники, Шаул, Давид и Шломо возглавляли страну, не разделённую на две части.

Начальные четыре года своего правления Рехавам провёл в строительстве крепостей, продолжая проекты своего отца Шломо. Очевидно иудейский король опять верно почувствовал: опасность с юга, из Египта. На юге он и создал линию оборонительных крепостей. А с севера ничего строить не стал. Зачем? Яровам его не трогал, сам готовился к защите от Иудеи.

Как раз в эти годы Яровам бен-Нават прогоняет из Израиля проживающих там левитов. Он считал (и не без оснований), что посаженные на должности Давидом и Шломо левиты тайно станут помогать наследнику иудейского престола Рехаваму. А ведь левиты занимали не только культовые, но и административные должности по всей стране.

И внезапно Иерусалим наполнился сотнями беженцев – обиженных, возмущённых, лишённых службы и состояния. Учитывая амбиции этих обездоленных, молодое государство Иудея, помогая левитам, должно было вскоре разориться. Рехавам нашёл остроумный выход. Он направил изгнанников из Израиля служить на границах Иудеи, в строящихся крепостях. Там создавались склады продовольствия и оружия, возводились крепостные стены, и левиты, чиновники и администраторы, были на границах очень кстати.

Казалось, всё стало налаживаться, как вдруг.