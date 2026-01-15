Церковное торжество Благовещения подводит нас - гораздо ближе, чем любой другой богородичный праздник - к радостной встрече с грядущим вочеловечиться ради Спасения мира Господом. Ведь именно в евангельском событии Благовещения как раз и совершилось - наитием Святого Духа на Пречистую Деву - Воплощение Слова, как Его вселение по плоти во чрево Богоматери. Однако в миг Благовещения осуществилось не только само Воплощение Сына Божия, отныне и навеки ставшего одним из нас, истинным Человеком. Сегодня также произошло и подлинное примирение двух «полюсов» тварного мироздания: как обновленный союз неба и земли, как новая радостная встреча - в лице Пречистой Девы и благовествующего Ей архангела - рода ангельского и рода людского. Более того: ныне, в миг Вочеловечения Бога Слова и Его вселения в утробу Пречистой Девы, осуществился коренной переворот в иерархическом устроении всей полноты мироздания, где еще совсем недавно ангельские силы имели над человеческим родом предельное и абсолютное превосходство. Но теперь тот прежний иерархический порядок тварного бытия раз и навсегда изменился.

Тайны небесного бытия ангельских сил предельно высоки для человеческого ума, неизмеримы, непостижимы. Однако нам открыто: предстоящие Престолу Творца и верно служащие Господу ангелы существуют и обладают бессмертием именно благодаря их причастности нетварному свету Божественной благодати. Они - «вторые светы», отражающие в себе, подобно духовным и живым зеркалам, вечное сияние Господней Славы. По учению святых отцов, это исходящее из Божественной природы блистание Божественных энергий - пища и питие для небесных сил. Именно здесь - источник их бессмертного и безгрешного бытия, а также и залог способности ангелов к постижению удивительных троичных тайн, открывающихся бесплотным силам в той мере, в какой это угодно Самому Богу.

Петр Юрьевич Малков - Благовещение Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей

(«Святые отцы о церковных праздниках»)

М.: Никея, 2020. - 464 с.

ISBN 978-5-907307-05-6

Петр Юрьевич Малков - Благовещение Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

Глава 1. Петр Малков «Источник и Корень свободы ... »: святоотеческие проповеди на Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение: день преображения вселенной

Событие Благовещения Пресвятой Богородицы: евангельское свидетельство

Церковный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Святоотеческие проповеди на Благовещение Пресвятой Богородицы

Святоотеческие проповеди на Благовещение: спасительное значение Боговоплощения

Святоотеческие проповеди на Благовещение: Боговоплощение - общее дело всей Пресвятой Троицы

Святоотеческие проповеди на Благовещение: миг Боговоплощения

Святоотеческие проповеди на Благовещение: ветхозаветные пророчества о Богоматери и Ее библейские прообразы

Святоотеческие проповеди на Благовещение: чистота, святость и духовная высота Богоматери

Святоотеческие проповеди на Благовещение: парадоксы Богоматеринства

Святоотеческие проповеди на Благовещение: архангел Гавриил - вестник воли Божией

Диалог Богородицы и архангела: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами ... (Лк. 1: 28)

Диалог Богородицы и архангела: Она же ... смутилась ... Не бойся, Мария ... (Лк. 1: 29-30)

Диалог Богородицы и архангела: Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына ... (Лк. 1: 30-33)

Диалог Богородицы и архангела: как будет это, когда Я мужа не знаю? (Лк. 1: 34)

Диалог Богородицы и архангела: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя." (Лк. 1: 35)

Диалог Богородицы и архангела: Вот и Елисавета, родственница Твоя .. . зачала (Лк. 1: 36-37)

Диалог Богородицы и архангела: Се, Раба Господня (Лк. 1: 38); Благовещение - праздник людской свободы и синергии Бога и человека

Святоотеческие проповеди на Благовещение: Богоматерь и Иосиф - Благовещение: на пороге Рождества Христова

Глава 2. СВЯТЫЕ ОТЦЫ О БЛАГОВЕЩЕНИИ ПРЕСВЯТОЙ БОГО РОДИЦЫ

Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский Три проповеди о Богоматери (spuria)

Похвала Пресвятой Богородице и Приснодеве Марии

Беседа первая на Благовещение Пресвятой Богородицы

Беседа третья на Благовещение Всесвятой Богородицы Девы Марии

Святитель Прокл Константинопольский Две беседы о Богоматери

Беседа на Благовещение Пресвятой Богородицы

Похвальная беседа в честь Пресвятой Богородицы Марии

Святитель Петр Хрисолог Два слова на Благовещение Пресвятой Богородицы

Слово 140-е. О Благовещении Благословенной Девы Марии

Слово 143-е. О Благовещении третье

Преподобный Исихий Иерусалимский Слово первое в честь святой Марии Богородицы

Святитель Анастасий Антиохийский Слово на день Благовещения Пресвятой Богородицы (dubla)

Святитель Герман Константинопольский Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы

Преподобный Беда Достопочтенный Гомилия на праздник Благовещения Всеблаженной Богородицы Марии

Святитель Андрей Критский Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы

Святитель Фотий Константинопольский Беседа первая на Благовещение Пресвятой Богородицы

Святитель Григорий Палама Беседа 14-я. На Благовещение Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Святой праведный Николай Кавасила Слово на Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Святитель Филарет Московский Два слова на Благовещение

Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы (1822 год)

Слово в день Благовещения Пресвятой Богородицы {1842 год)

Святитель Феофан Затворник Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы

Святой праведный Иоанн Кронштадтский Две проповеди на Благовещение

Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы

Поучение на день Благовещения Пресвятой Богородицы

Святитель Николай Сербский Благовещение Пресвятой Богородицы. Евангелие архангела Гавриила