Малков - Пасха - Воскресение Христово

Событие Воскресения Христова изображено у всех четырех евангелистов, но самый момент восстания из гроба Христа не описан никем из них. Ведь образ Воскресения Иисуса, тот способ, которым оно совершилось, — по убеждению церковных толкователей — тайна, не доступная человеческому разумению.

Рассказы евангелистов о явлениях Христа по восстании из мертвых, а также о свидетельствах ангелов, благовествующих о Воскресении близким Ему людям — Богоматери, апостолам, женам-мироносицам, — свидетельствуют лишь о том, что Воскресение Господа подлинно совершилось, но каким образом оно совершилось — нам не открывают.

Пасха - Воскресение Христово

Антология святоотеческих проповедей

Авт.-сост. П. Ю. Малков

М.: Никея, 2018. 344 с.

Серия "Святые отцы о церковных праздниках"

ISBN 978-5-91761-839-5

Пасха - Воскресение Христово - Содержание

Петр Малков - «Праздников праздник»: святоотеческие пасхальные проповеди

Святые Отцы о Воскресении Христовом

Святитель Григорий Богослов - Слово 45-е. На Святую Пасху

Святитель Григорий Нисский - Слово на Святую и спасительную Пасху

Святитель Амфилохий Иконийский - Две проповеди

Святитель Епифаний Кипрский - Две проповеди (spuria)

Святитель Амвросий Медиоланский - Два слова на Святую Пасху (spuria)

Святитель Иоанн Златоуст - Слово на Святую Пасху

Преподобный Исихий Иерусалимский - Слово первое на Святую Пасху

Святитель Прокл Константинопольский - Слово на Святую Пасху

Святитель Лев Великий - Два слова на Воскресение Господне

Святитель Петр Хрисолог - Слово 77-е. О Воскресении Христовом

Преподобный Феодор Студит - Огласительное слово во Святую и Великую Неделю Пасхи

Преподобный Симеон Новый Богослов - Слово 42-е. Что есть таинство Воскресения Христова?

Святитель Кирилл Туровский - Слово на Святую Пасху

Святитель Филарет Московский - Слово в день Святой Пасхи

Святой праведный Иоанн Кронштадтский - Слово о внутреннем, духовном воскресении человека — христианина и о духовном праздновании Воскресения Христова

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский - Слово в первый день Пасхи

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский - Слово на Святую Пасху

Источники и литература