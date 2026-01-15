Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Малков - Пасха - Воскресение Христово

Малков - Пасха
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books
Series Святые отцы о церковных праздниках (11 books)

Событие Воскресения Христова изображено у всех четырех евангелистов, но самый момент восстания из гроба Христа не описан никем из них. Ведь образ Воскресения Иисуса, тот способ, которым оно совершилось, — по убеждению церковных толкователей — тайна, не доступная человеческому разумению.

Рассказы евангелистов о явлениях Христа по восстании из мертвых, а также о свидетельствах ангелов, благовествующих о Воскресении близким Ему людям — Богоматери, апостолам, женам-мироносицам, — свидетельствуют лишь о том, что Воскресение Господа подлинно совершилось, но каким образом оно совершилось — нам не открывают.

Пасха - Воскресение Христово

Антология святоотеческих проповедей
Авт.-сост. П. Ю. Малков
М.: Никея, 2018. 344 с.
Серия "Святые отцы о церковных праздниках"
ISBN 978-5-91761-839-5

Пасха - Воскресение Христово - Содержание

  • Петр Малков - «Праздников праздник»: святоотеческие пасхальные проповеди

Святые Отцы о Воскресении Христовом

  • Святитель Григорий Богослов - Слово 45-е. На Святую Пасху

  • Святитель Григорий Нисский - Слово на Святую и спасительную Пасху

  • Святитель Амфилохий Иконийский - Две проповеди

  • Святитель Епифаний Кипрский - Две проповеди (spuria)

  • Святитель Амвросий Медиоланский - Два слова на Святую Пасху (spuria)

  • Святитель Иоанн Златоуст - Слово на Святую Пасху

  • Преподобный Исихий Иерусалимский - Слово первое на Святую Пасху

  • Святитель Прокл Константинопольский - Слово на Святую Пасху

  • Святитель Лев Великий - Два слова на Воскресение Господне

  • Святитель Петр Хрисолог - Слово 77-е. О Воскресении Христовом

  • Преподобный Феодор Студит - Огласительное слово во Святую и Великую Неделю Пасхи

  • Преподобный Симеон Новый Богослов - Слово 42-е. Что есть таинство Воскресения Христова?

  • Святитель Кирилл Туровский - Слово на Святую Пасху

  • Святитель Филарет Московский - Слово в день Святой Пасхи

  • Святой праведный Иоанн Кронштадтский - Слово о внутреннем, духовном воскресении человека — христианина и о духовном праздновании Воскресения Христова

  • Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский - Слово в первый день Пасхи

  • Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский - Слово на Святую Пасху

Источники и литература

Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books