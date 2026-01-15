Малков - Пасха - Воскресение Христово
Событие Воскресения Христова изображено у всех четырех евангелистов, но самый момент восстания из гроба Христа не описан никем из них. Ведь образ Воскресения Иисуса, тот способ, которым оно совершилось, — по убеждению церковных толкователей — тайна, не доступная человеческому разумению.
Рассказы евангелистов о явлениях Христа по восстании из мертвых, а также о свидетельствах ангелов, благовествующих о Воскресении близким Ему людям — Богоматери, апостолам, женам-мироносицам, — свидетельствуют лишь о том, что Воскресение Господа подлинно совершилось, но каким образом оно совершилось — нам не открывают.
Пасха - Воскресение Христово
Антология святоотеческих проповедей
Авт.-сост. П. Ю. Малков
М.: Никея, 2018. 344 с.
Серия "Святые отцы о церковных праздниках"
ISBN 978-5-91761-839-5
Пасха - Воскресение Христово - Содержание
Петр Малков - «Праздников праздник»: святоотеческие пасхальные проповеди
Святые Отцы о Воскресении Христовом
Святитель Григорий Богослов - Слово 45-е. На Святую Пасху
Святитель Григорий Нисский - Слово на Святую и спасительную Пасху
Святитель Амфилохий Иконийский - Две проповеди
Святитель Епифаний Кипрский - Две проповеди (spuria)
Святитель Амвросий Медиоланский - Два слова на Святую Пасху (spuria)
Святитель Иоанн Златоуст - Слово на Святую Пасху
Преподобный Исихий Иерусалимский - Слово первое на Святую Пасху
Святитель Прокл Константинопольский - Слово на Святую Пасху
Святитель Лев Великий - Два слова на Воскресение Господне
Святитель Петр Хрисолог - Слово 77-е. О Воскресении Христовом
Преподобный Феодор Студит - Огласительное слово во Святую и Великую Неделю Пасхи
Преподобный Симеон Новый Богослов - Слово 42-е. Что есть таинство Воскресения Христова?
Святитель Кирилл Туровский - Слово на Святую Пасху
Святитель Филарет Московский - Слово в день Святой Пасхи
Святой праведный Иоанн Кронштадтский - Слово о внутреннем, духовном воскресении человека — христианина и о духовном праздновании Воскресения Христова
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский - Слово в первый день Пасхи
Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский - Слово на Святую Пасху
Источники и литература
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