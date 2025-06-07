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Малков Петр - Рождество Пресвятой Богородицы

Петр Малков - Рождество Пресвятой Богородицы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books

Первый двунадесятый праздник церковного года. Когда наступает Новый год? Конечно же, — ответим мы, — он приходит в нашу жизнь вместе с нашим радостным, пусть и бессонным, полночным переходом от декабря к январю. Он вступает в свои права посреди холодной снежной зимы — во время уютного семейного торжества, сопровождаемый светом горящих на елках праздничных огоньков, долгожданными подарками, теплыми взаимными пожеланиями. Однако так было далеко не всегда. В Византии (с VII века) и на Руси (с конца XV столетия) новый год наступал 1 сентября, потому что люди верили: моментом сотворения Богом нашего мира было именно начало осени. Так когда же Господь сотворил небо и землю? — спрашивали себя византийцы. Ну, конечно же в сентябре!

Начало нового года являлось для византийцев, так же как и для всех нас, важной точкой отсчета: в их делах, в их надеждах, в их планах на будущее. Правда, сегодня при наступлении нынешнего январского Новолетия современный человек прежде всего думает о земном, ожидая от наступающего года домашнего благополучия, материального достатка, успехов в работе. Для византийцев же наступавший осенний — сентябрьский — Новый год был в первую очередь судьбоносным духовным рубежом, воспринимался ими как значимая веха в их личном духовном обновлении, творческом христианском пересозидании самих себя. Они были убеждены: раз Бог создал небо и землю именно 1 сентября, то и мы, верующие христиане, — подражая Его творческой созидательной силе (ведь человек сотворен по образу Божию), — также призваны, вместе с наступлением Новолетия, к творческому усилию по преображению и обновлению себя во Христе.

Тот наступавший Новый год виделся православным византийцам прежде всего как важная точка отсчета в их борьбе со страстями и грехом, в их устремленности к свету Христовой Истины, в стяжании духовных даров Божественной благодати... Первым по порядку праздником церковного года, следующим за празднованием сентябрьского Новолетия — как прославления Творца за созданный Им мир, — как раз и оказывается двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших) праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

И это не случайно. Рождение от престарелых родителей долгожданной маленькой Девочки — будущей Богоматери — виделось православным богословам, церковным проповедникам как вполне сопоставимое по своей духовной значимости с сотворением Богом мира и человека. Ведь именно в этот момент — в миг Рождества Пречистой Девы — полагается начало нашему спасению. Вместе с Рождением Марии начинается обновление всего, поврежденного последствиями грехопадения Адама и Евы, мироздания; для самого же людского рода открывается путь к скорой победе над грехом и смертью, к благодатной богопричастности в грядущем Христе.

Петр Малков - Рождество Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей

Издательство — «Никея» — 256 с.

Москва — 2017 г.

ISBN 978-5-91761-777-0

Петр Малков - Рождество Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

  • Петр Малков

  • Источник всемирного спасения: святоотеческие проповеди на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Первый двунадесятый праздник церковного года

  • История падшего грехом человечества: путь к Рождеству Богородицы

  • Событие Рождества Богородицы

  • Церковный праздник

  • Рождества Пресвятой Богородицы

  • Святоотеческие проповеди на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Рождество Богородицы: от Закона к Благодати

  • Рождество Богородицы: начало спасения

  • Святоотеческие гомилии на Рождество Богородицы: догматическое учение о Богоматери

  • Святоотеческие гомилии на Рождество Богородицы: нравственный облик Богоматери

  • Слава Богоматери: залог, начало и источник славы спасаемых

  • Святоотеческие гомилии на Рождество Богородицы: ветхозаветные прообразы Богоматери и пророчества о Ней

  • Святоотеческие гомилии на Рождество Богородицы: богословско-поэтические образы Богоматери

  • Родители Пресвятой Богородицы: святые и праведные Иоаким и Анна

  • Рождество Богоматери: начало земного пути Пресвятой Девы

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О РОЖДЕСТВЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

  • Святитель Андрей Критский Две гомилии на Рождество

  • Пресвятой Богородицы

  • Гомилия первая на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Гомилия четвертая на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Преподобный Иоанн Дамаскин

  • Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Преподобный Феодор Студит Слово на Рождество

  • Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

  • Святитель Фотий, патриарх Константинопольский

  • Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Святитель Григорий Палама Беседа на спасительное

  • Рождество Пренепорочной Владычицы нашей

  • Богородицы и Приснодевы Марии

  • Святой праведный Николай Кавасила Слово на Преславное Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

  • Священномученик Сергий Мечёв

  • Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

  • Преподобный Иустин (Попович), Челийский

  • Проповедь на Рождество

  • Пресвятой Богородицы

  • Список источников и литературы

  • Источники

  • Литература

Views 913
Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2025
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 5 years ago

спасибо

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