Малков Петр - Рождество Пресвятой Богородицы
Первый двунадесятый праздник церковного года. Когда наступает Новый год? Конечно же, — ответим мы, — он приходит в нашу жизнь вместе с нашим радостным, пусть и бессонным, полночным переходом от декабря к январю. Он вступает в свои права посреди холодной снежной зимы — во время уютного семейного торжества, сопровождаемый светом горящих на елках праздничных огоньков, долгожданными подарками, теплыми взаимными пожеланиями. Однако так было далеко не всегда. В Византии (с VII века) и на Руси (с конца XV столетия) новый год наступал 1 сентября, потому что люди верили: моментом сотворения Богом нашего мира было именно начало осени. Так когда же Господь сотворил небо и землю? — спрашивали себя византийцы. Ну, конечно же в сентябре!
Начало нового года являлось для византийцев, так же как и для всех нас, важной точкой отсчета: в их делах, в их надеждах, в их планах на будущее. Правда, сегодня при наступлении нынешнего январского Новолетия современный человек прежде всего думает о земном, ожидая от наступающего года домашнего благополучия, материального достатка, успехов в работе. Для византийцев же наступавший осенний — сентябрьский — Новый год был в первую очередь судьбоносным духовным рубежом, воспринимался ими как значимая веха в их личном духовном обновлении, творческом христианском пересозидании самих себя. Они были убеждены: раз Бог создал небо и землю именно 1 сентября, то и мы, верующие христиане, — подражая Его творческой созидательной силе (ведь человек сотворен по образу Божию), — также призваны, вместе с наступлением Новолетия, к творческому усилию по преображению и обновлению себя во Христе.
Тот наступавший Новый год виделся православным византийцам прежде всего как важная точка отсчета в их борьбе со страстями и грехом, в их устремленности к свету Христовой Истины, в стяжании духовных даров Божественной благодати... Первым по порядку праздником церковного года, следующим за празднованием сентябрьского Новолетия — как прославления Творца за созданный Им мир, — как раз и оказывается двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших) праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
И это не случайно. Рождение от престарелых родителей долгожданной маленькой Девочки — будущей Богоматери — виделось православным богословам, церковным проповедникам как вполне сопоставимое по своей духовной значимости с сотворением Богом мира и человека. Ведь именно в этот момент — в миг Рождества Пречистой Девы — полагается начало нашему спасению. Вместе с Рождением Марии начинается обновление всего, поврежденного последствиями грехопадения Адама и Евы, мироздания; для самого же людского рода открывается путь к скорой победе над грехом и смертью, к благодатной богопричастности в грядущем Христе.
Петр Малков - Рождество Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей
Издательство — «Никея» — 256 с.
Москва — 2017 г.
ISBN 978-5-91761-777-0
Петр Малков - Рождество Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей - Содержание
Петр Малков
Источник всемирного спасения: святоотеческие проповеди на Рождество Пресвятой Богородицы
Первый двунадесятый праздник церковного года
История падшего грехом человечества: путь к Рождеству Богородицы
Событие Рождества Богородицы
Церковный праздник
Рождества Пресвятой Богородицы
Святоотеческие проповеди на Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Богородицы: от Закона к Благодати
Рождество Богородицы: начало спасения
Святоотеческие гомилии на Рождество Богородицы: догматическое учение о Богоматери
Святоотеческие гомилии на Рождество Богородицы: нравственный облик Богоматери
Слава Богоматери: залог, начало и источник славы спасаемых
Святоотеческие гомилии на Рождество Богородицы: ветхозаветные прообразы Богоматери и пророчества о Ней
Святоотеческие гомилии на Рождество Богородицы: богословско-поэтические образы Богоматери
Родители Пресвятой Богородицы: святые и праведные Иоаким и Анна
Рождество Богоматери: начало земного пути Пресвятой Девы
СВЯТЫЕ ОТЦЫ О РОЖДЕСТВЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Святитель Андрей Критский Две гомилии на Рождество
Пресвятой Богородицы
Гомилия первая на Рождество Пресвятой Богородицы
Гомилия четвертая на Рождество Пресвятой Богородицы
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Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
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Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
Святитель Григорий Палама Беседа на спасительное
Рождество Пренепорочной Владычицы нашей
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Святой праведный Николай Кавасила Слово на Преславное Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
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Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
Преподобный Иустин (Попович), Челийский
Проповедь на Рождество
Пресвятой Богородицы
Список источников и литературы
Источники
Литература
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