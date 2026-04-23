Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Малков - Православные церковные праздники

Малков - Православные церковные праздники
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Эта книга представляет собой доступный и содержательный путеводитель по миру православного богослужения, ориентированный на тех, кто только начинает свой путь в Церкви. Автор, П. Ю. Малков, ставит своей задачей не академическое исследование, а живое введение в духовный смысл и уставной порядок важнейших торжеств церковного года. Читатель знакомится с основами эортологии — науки о праздниках, которая раскрывает историю возникновения памятных дат, их связь с ветхозаветной традицией и значение для современного христианина.

Основная часть издания посвящена детальному разбору двунадесятых и великих праздников — от Рождества Пресвятой Богородицы до Воскресения Христова (Пасхи). В приложении собраны статьи, затрагивающие фундаментальные вопросы православия: догмат о Пресвятой Троице, загадки библейской истории, понимание смерти и святости, а также практические аспекты нравственной жизни. Благодаря сочетанию простоты изложения и глубокого духовного содержания, книга помогает сделать богослужебные тексты и храмовые ритуалы более понятными и близкими сердцу каждого верующего.

Малков П. Ю. — Православные церковные праздники

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. — 384 с.: ил.
ISBN 978-5-7533-0745-3

Малков П. Ю. — Православные церковные праздники - Содержание

  • Место и значение праздников: Введение в литургику и духовный смысл торжеств.

  • Круг праздников: Подробное описание истории и порядка служб (Рождество, Крещение, Пасха, Троица, Успение и др.).

  • Приложение. Статьи о Православии:

    • Тайна Пресвятой Троицы и история Библии.

    • Загадка Эдема и христианское отношение к смерти.

    • Подвиг любви к ближнему и путь к святости.

    • Отношение к богатству и почитание святых мощей.

    • Статья-размышление «Три рая».

Views 37
Rating 5.0 / 5
Added 23.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 7 hours ago
Благодарю.

