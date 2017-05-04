Библиотека мировых религий

Александр Митрофанов — магистр богословия, религиовед, проректор по академической части в Московской Богословской семинарии Евангельских христиан-баптистов. В 1999 году закончил Московскую Богословскую семинарию ЕХБ. С 2000 года работал в Московском Богословском институте ЕХБ в должности академического декана. С 2001 по 2005 гг. учился в Российском государственном гуманитарном университете. Получил второе высшее образование в области религиоведения. С 2006 года аспирант кафедры религиоведения Российской Академии государственной службы при Президенте РФ. Автор многочисленных статей и учебного пособия по изучению новых религиозных движений (Москва, 2005).

Миф о том, что протестанты приносят в жертву людей или проводят на богослужениях сексуальные оргии, еще более нелепый, чем предыдущий. Однако он очень устойчив и благополучно дожил до наших дней. К большому сожалению, основную роль в распространении подобных слухов играют средства массовой информации. Голословные и эмоциональные обвинения чрезвычайно опасны. Результатом такого рода публикаций бывают нападения на верующих, поджоги культовых зданий, оскорбления, пикеты у мест собраний протестантов. Все это очень печально, поскольку продолжает иметь место в современной России, в наши дни. Причем, ссылаясь на текст курса прикладной конфликтологии для журналистов, процитируем: «Представителей самых различных культов голословно обвиняют в ритуальных человеческих жертвоприношениях, однако по крайней мере за последние сто лет в России не было ни одного доказанного случая ритуального убийства».

Все же попробуем осветить этот весьма непростой вопрос, вся сложность которого и заключается в том, что он основан на слухах и домыслах, а не на реальных и доказанных фактах. Ирония ситуации заключается в том, что если уж касаться темы обвинений в человеческих жертвоприношениях тех или иных верующих, то нелишне будет вспомнить, что подобное уже случалось в истории христианства.

В эпоху ранней церкви ее лидерам неоднократно приходилось слышать в свой адрес обвинения в человеческих жертвоприношениях и каннибализме, а так же в сексуальных оргиях и разврате. В ответ на эти обвинения свои работы в защиту христианской веры писали лучшие ее представители, владеющие словом и искусством диалога. Однако, несмотря на это, слухи продолжали свое существование и осложняли и без того непростые отношения между христианами и римской властью. В ответ на подобные нелепые обвинения один из первых христианских апологетов Афинагор Афинянин в произведении «Прошение о христианах» во II веке пишет: «Итак, кто из здравомыслящих может сказать, когда таков наш образ жизни, что мы человекоубийцы? Потому что невозможно есть мясо человеческое, не убив наперед кого-нибудь. Первое — ложь, а насчет второго, если кто спросит их, видели ли они то, о чем говорят, то никто не будет так бесстыден, чтобы сказать, будто он видел это».

Другой известнейший учитель ранней церкви Тертуллиан в произведении «К язычникам» в III веке написал еще более прямо: «Вы знаете дни наших собраний, почему нас и осаждают и притесняют, и хватают на самых тайных наших собраниях. Однако наткнулся ли кто когда-нибудь на полуобъеденный труп? Заметил ли кто-нибудь на залитом кровью хлебе следы зубов? Увидел ли кто какое-либо бесчинство, чтобы не сказать кровосмешение, рассеяв мрак внезапным светом? Если мы деньгами достигаем того, чтобы нас не привлекали к суду в таком качестве, то почему нас все-таки преследуют? Мы и вообще могли бы не подвергаться суду. Ведь кто может защищать или осуждать какое-либо преступление только по имени, без самого преступления?» Похоже, за последние почти два тысячелетия мало что изменилось. Слухи живут вовсе не потому, что они подтверждаются фактами, а просто потому, что кому-то очень хочется в них верить.

Почему подобные слухи рождаются? Одним из примеров может служить достаточно нашумевший некогда художественны фильм «Тучи над Борском», снятый в 1960 году. Сюжет фильма следующий. Молодая девушка, десятиклассница Оля, в какой-то момент своей жизни оказывается в одиночестве, когда ее перестают понимать самые близкие ей люди. В этот момент она влюбляется в молодого человека, который оказывается членом «секты пятидесятников». Олю с распростертыми объятьями принимают его единоверцы, строя планы сделать из нее мученицу ради распространения собственной веры. Кульминация фильма приходится на несостоявшееся распятие Оли членами «секты». Финал фильма — разоблачение сектантов и призыв больше уделять внимания молодежи. По советским меркам фильм очень сильный и в качестве антирелигиозной пропаганды — эффективный.

Вот, например, цитата из статьи на выход фильма «Тучи над Борском», опубликованной в газете «Кирсановская коммуна» от 24 мая 1961 года: «Страшные тучи мракобесия надвигаются над городом Борском, над головой ученицы. Но ужасного не происходит. Конец фильма радостен. Так и должно быть. Ведь в нашей жизни побеждает все светлое, хорошее». Вот еще цитата из высказывания директора кинотеатра «Ударник» А. Бобкова после демонстрации фильма: «На конференции выступили учащиеся тт. Зенкин, Бросалина, директор железнодорожного клуба т. Перебора, учительница средней школы № 1 т. Шарапова, киномеханик тов. Сальников и другие. Все они высоко оценили значение фильма „Тучи над Борском“ в целях антирелигиозной пропаганды и призвали культурные силы города усилить борьбу со всякими проявлениями враждебной нам идеологии, больше проявлять заботы о воспитании молодежи. Учительница т. Шарапова и киномеханик т. Сальников заявили, что в Кирсанове также есть сектанты, но они мало разоблачаются, вокруг них не создается общественное мнение. Надо исправить это большое упущение в антирелигиозной работе». Собственно, подобная реакция предсказуема. Весь трагизм ситуации в том, что страшные слухи распространяются на уровне государственных средств массовой информации и посему воспринимаются как неопровержимый и доказанный факт. И это несмотря на то, что фильм не отражает реальности. Сила пропаганды скрывает даже очевидные ляпы, например, когда попытка распятия Оли проводится чуть ли не на глазах всего города.

Результаты не заставляют себя долго ждать. Члены пятидесятнических общин сразу сталкиваются с большими трудностями. Например, жене епископа пятидесятников Николая Горетого в детской больнице, где она работала уборщицей, врач сказала следующее: «Нам очень нужен работник на кухне, но я не могу перевести туда вас, так как о вас известно, что вы сектантка, и люди будут бояться, что вы отравите пищу для детей». Это говорилось женщине, которая родила 14 детей и растила их в невероятно трудных условиях. Вот другое воспоминание о событиях, имевших место после выхода фильма: «Я учился в университете, когда фильм впервые вышел на экраны. Чтобы посмотреть в реальности на „изуверов“, я ездил на место съемки фильма и бродил по улочкам этого города в надежде встретить живого баптиста и поговорить с ним… Чуть позже исключили из университета моего соседа по парте. Мы часто говорили на совершенно нейтральные темы. Ни разу не говорили о Христе, а тут мне сказали: узнали, что он верующий, и на комсомольском собрании предложили отречься от Бога… Кто он был: православный или баптист, я не знаю. Знаю, что был христианин, а со мной сидел потому, что только мы двое во всей группе не ругались матом».

После начавшейся антирелигиозной и конкретно антипятидесятнической кампании пресвитер одной из общин Иван Федотов был осужден на 10 лет за то, что якобы склонял женщину из своей общины убить дочь. Причем об этом тоже был снят соответствующий фильм «Чудотворец из Бирюлева». В 1980 году в Ярославле от взрыва газовой плиты погибли молодая женщина, член пятидесятнической общины, и ее годовалый сын. Версии произошедшего были просты — причиной убийства стал религиозный фанатизм. Сразу после трагедии милиция силой отобрала оставшихся двух детей у отца, опасаясь, что они тоже могут погибнуть.

Собственно, подобное поведение властей легко объясняется тем, что как раз в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века отношение к верующим в СССР стало более жестким. В 1961 году Совет по делам религий при Совете Министров СССР утвердил инструкцию, по которой не допускались к регистрации «религиозные общества и группы верующих, принадлежащих сектам, вероучение и характер которых носит антигосударственный и изуверский характер: иеговисты, пятидесятники, истинно православные христиане, истинно православная церковь, адвентисты-реформисты и т. п.». И тут же известная фраза Н.С. Хрущева: «По телевизору последнего попа в 1980 году я вам покажу».

Мифология о верующих в Советском Союзе моделировалась вполне целенаправленно. Ко всему сказанному можно вспомнить образ лютеранского пастора из фильма «Берегись автомобиля», который расплачивается за угнанную Деточкиным машину мелкими купюрами — пожертвованиями своих прихожан. Или хорошо закрепленный стереотип православной церкви — мрачные и неграмотные старушки. И многое, многое другое.

Какой вывод можно сделать из всех сделанных рассуждений? Прежде всего, слухи-«страшилки», видимо, принципиально неистребимы, как и детские истории-«страшилки». Всегда найдутся люди, желающие казаться осведомленнее других, а подобные истории очень эффективно действуют, поскольку всегда будут находиться люди, желающие в них поверить.

Но это не самый опасный уровень проблемы. Подобными настроениями некогда умело воспользовалась государственная власть и сделала из них инструмент сдерживания и уничтожения. Как уже говорилось, недавняя история повторила модель действия римских властей. И все же хочется верить, что все то осталось в прошлом и больше никогда не повторится.