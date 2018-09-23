Святой Иоанн Златоуст, прославленный учитель и проповедник — одна из наиболее ярких фигур церковной истории. Он родился в Антиохии между 344 и 354 гг. в христианской семье, принадлежавшей к высшей аристократии. Светское образование Златоуст получил у знаменитого языческого ритора Ливания, у которого воспринял самые лучшие традиции эллинского красноречия. В Ливании Иоанн с юношеских лет видел пример терпимости к людям и, вероятно, не без его влияния научился воздействовать на душу человека не прибегая к насилию, а опираясь лишь на убеждение словом, что впоследствии сделалось одним из его основных пастырских принципов. Духовным образованием будущий святитель обязан так называемому «аскитериону», богословской школе-монастырю, возглавляемой Диодором, будущим епископом Тарсийским. По словам протоиерея Г. В. Флоровского, здесь «сложилось его библейское мировоззрение, определился экзегетический стиль». Огромное влияние на формирование пастырской личности Златоуста оказал Мелетий, епископ Антиохийский. В течение восьми лет Иоанн предавался монашескому подвигу, из них шесть лет он провел в монастыре и еще два — в уединении пещеры. Это было временем, когда молодой Златоуст окончательно осознал свое пастырское призвание. Древние жития свт. Иоанна Златоуста - Тексты с комментариями М.: «Паломник», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, ИМЛИ РАН 2007. - 528 с. ISBN 9785-7429-0267-6 Представлены первые переводы на русский язык трех агиографических памятников, посвященных св. Иоанну Златоусту. Два из них: «Диалог с Феодором, римским диаконом, повествующий о житии блаженного Иоанна, епископа Константинопольского, Златоуста», созданный Палладием, епископом Еленопольскнм, а также «Житие во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского. Златоуста», принадлежащее перу неизвестного автора, именуемого в научной литературе Псевдо-Мартирнем Антиохийским, написаны современниками и друзьями Константинопольского святителя. Они являются, с одной стороны, ценными историко-биографичесекими источниками, а с другой - ранними образцами формирующегося агиографического жанра. Третье произведение: «Повествование, или Житие и чудеса во святых отца нашего и вселенского учителя и архиепископа Константинопольского, Златоуста», приписываемое Георгию, архиепископу Александрийскому, относится к более позднему периоду, представляя собой классический образец агиографического жанра и отражая картину церковного почитания, воздававшегося св. Иoaнну Златоусту в VII - начале VIII вв.

Древние жития свт. Иоанна Златоуста - Тексты с комментариями - Содержание

А.С. Балаховская. Святитель Иоанн Златоуст в памятниках агиографии

Диалог Палладия, епископа Еленопольскогo с Феодором, римским диаконом, повествующий о житии блаженного Иоанна, епископа Константинопольскогo Златоуста

Псевдо-Мартирий Антиохийский. Житие во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоуста

Георгий, архиепископ Александрийский. Повествование, или житие и чудеса во святых отца нашего и вселенского учителя и архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста Комментарии Приложения Список литературы Список сокращений

Древние жития свт. Иоанна Златоуста - Тексты с комментариями - Святитель Иоанн Златоуст в памятниках агиографии

Пастырское служение Златоуста проходило в Антиохии в диаконском (381-386), пресвитерском (386-397) сане, а затем в Константинополе в сане епископа (397-404). Вступив на Константинопольскую кафедру, святитель приступил к церковным преобразованиям, направленным на оздоровление духовной жизни столицы. В своих проповедях он обличал греховный образ жизни, призывал столичную знать и народ к исправлению и покаянию. Константинопольская элита во главе с императрицей была недовольна деятельностью епископа, особенно в сфере благотворительности, поскольку это задевало материальные интересы знати.

Со Златоустом начала борьбу и партия епископата, возглавляемая Феофилом Александрийским. С одной стороны, вражда Феофила против св. Иоанна была обусловлена объективным возвышением Константинопольской кафедры, соперничавшей с Александрийской, с другой — представителям партии, возглавляемой Феофилом, были чужды духовные установки св. Иоанна: аскетический образ жизни, нежелание принимать участие в пирах и развлечениях знати, высокие требования к нравственному уровню клира, примером чему прежде всего служила жизнь самого епископа, отношение к церковным деньгам и церковному имуществу как к достоянию бедных и др. Врагам Златоуста незаконным путем удалось добиться его низложения и ссылки в армянский городок Кукуз, но даже там он продолжал свою благотворительную и просветительскую деятельность.

Незадолго до того, как он покинул Константинополь, отправляясь в ссылку, Златоуст передал римскому папе Иннокентию I письмо, в котором сообщал о совершенном по отношению к нему беззаконии. Папа принял сторону Златоуста, и из Рима в Константинополь было отправлено посольство в составе западных и восточных епископов для ходатайства перед императором Аркадием о созыве собора западных и восточных епископов для пересмотра дела Златоуста. Однако посольство, не достигнув цели, было арестовано, а действия Рима испугали врагов Златоуста и побудили их перевести его из Кукуза в более отдаленный Питиунт. Не вынеся тяжести пути, святитель 27 сентября 407 г. скончался в Команах Абхазских.