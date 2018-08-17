Мандзаридис - Обожение человека - книги и модуль BibleQuote
Учение об обожении – величайшем божественном даре человеку и цели человеческой жизни – всегда занимало важное место в сотериологии отцов Церкви. По афористичному выражению архимандрита Киприана (Керна), обожение – религиозный идеал Православия. Именно к нему искони были направлены сокровенные чаяния человека.
Георгий Мандзаридис - Обожение человека. По учению святителя Григория Паламы
Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2010
Перевод выполнен по изданию: Georgios I. Mantzaridis. The Deification of Man. St. Gregory Palamas and the Orthodox Tradition. St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York, 1984.
Издание второе
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003
Перевод выполнен по изданию: Georgios I. Mantzaridis. The Deification of Man. St. Gregory Palamas and the Orthodox Tradition. St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York, 1984.
Издание второе
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003
Георгий Мандзаридис - Обожение человека - По учению святителя Григория Паламы - Содержание
ГЛАВА I ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ОБОЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
- Образ Божий в человеке
- Возрождение человеческой природы во Христе
- Причастие человека Богу в Святом Духе
ГЛАВА II МИСТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБОЖЕНИЯ
- Таинства как средство обожения человека
- Таинство крещения
- Святая евхаристия
- Церковь как причастие обожения
ГЛАВА III НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ОБОЖЕНИЯ
- Природа нравственной жизни
- Исполнение Божиих заповеде
- Аскетическое делание и бесстрастие
ГЛАВА IV МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОБОЖЕНИЯ
- Молитва
- Видение нетварного света
- Причастие Богу и знание Бога
ГЛАВА V СОСТОЯНИЕ СОВЕРШЕННОГО ОБОЖЕНИЯ
- Воскресение и возрождение
- Видение Бога «лицом к лицу»
Георгий Мандзаридис - Обожение человека - По учению святителя Григория Паламы - Основы учения обожения человека
В своем учении Григорий Палама и отцы Церкви исходят из следующих предпосылок: 1) создание человека «по образу и подобию Божию»; 2) воплощение Сына Божия; 3) причастие человека Богу в Святом Духе. Бог Троица сотворил и восстановил человека. Человек, хотя и созданный по образу и подобию Своего Творца, не выдержал богообщения: он отвратился от Бога и пал. «Образ» исказился, и высшая цель человека сделалась для него недосягаемой. Однако, благодаря обожению человеческой природы Сыном Божиим, человеку была дана возможность еще раз достичь богоподобия и обожения, обожение осуществляется Святым Духом, живущим и действующим в Церкви. Дух не производит действенно избавления человека, но открывает ему доступ к возрождающей и обоживающей жертве Христа, принесенной однажды и для всех. Посредством Святого Духа Сам Христос входит в Церковь и пребывает в ней как ее глава до скончания века.
Образ Божий в человеке
В первой главе книги Бытия говорится, что Бог создал человека по образу Своему (Быт. 1, 27). Это библейское выражение послужило основой для ветхозаветной и христианской антропологии, однако смысл его не был четко определен[1]. В святоотеческих творениях и богословских трудах термин «образ» используется часто и в разных значениях. Различные толкования встречаются даже в трудах одного автора. Так, Климент Александрийский в трактате «Увещание к эллинам» прилагает выражение «по образу» к человеческому уму, а в «Педагоге» он связывает его с данной человеку способностью содействовать приведению в бытие нового человека (через рождение)[2]. Святитель Григорий Нисский в творении «О девстве» называет ум и свободную волю существенными атрибутами того, что «по образу», тогда как в книге «Об устроении человека» он относит образ Божий ко множеству телесных и духовных даров, которыми Бог наградил человека[3].
При таком разнообразии формулировок характерную позицию занял святитель Епифаний Кипрский: «Вообще, не нужно определять или утверждать, в какой части нашей природы запечатлен образ Божий, но мы должны просто признать, что образ есть в человеке, чтобы не отвергать благодать Божию и не отказываться от веры в Него, ибо все, что говорит Бог, – истина, даже если это в некоторых отношениях и выше нашего понимания»[4].
Многостороннюю динамичную концепцию «образа» можно найти и в творениях Григория Паламы. Он почти всегда проводит различие между «образом Божиим» и тем, что «по образу Божию». Это различие было отмечено еще Оригеном в его полемике с Цельсом: образ Божий – Его единородный Сын, тогда как человек есть создание, сотворенное по образу Божию[5]. Палама, как и другие отцы Церкви и церковные писатели, иногда называет человека образом Божиим, но подчеркивает при этом, что человек – это «тусклый» образ Божий, а неизменным и точным образом Бога является только Сын[6].
Следуя александрийской богословской традиции, Григорий Палама видит образ Божий прежде всего в уме человека, высшей части его природы: «"Образ" находится не в теле, а в уме, высшей части человеческого естества. Если бы в человеке было что-нибудь еще более высокое, тогда "образ" находился бы там»[7].
Подобно различию между сущностью и энергиями в Боге, есть различие между умом и его энергией. Энергию ума, проявляющуюся в виде мысли и интуиции, не следует ни отождествлять с умом, из которого она исходит, ни совершенно отрывать от него. Энергия ума связана с сущностью ума, будучи его выражением, хотя она и отлична от его сущности, как следствие от причины[8]. Здесь мы видим, как Палама раскрывает новый аспект многозначного понятия «по образу».
Но святитель Григорий идет еще дальше в изучении «образа» в человеке. Подобно тому как Бог есть Троица в Единице, то есть Ум (Νου/ς), Разум (Λόγος) и Дух (Πνεύμα), человек, сотворенный по образу Божию, являет в себе триединство ума, разума и духа. От человеческого ума порождается разум и происходит дух, как от Отца рождается Сын и исходит Святой Дух. Конечно, это сравнение не абсолютно, но в нем раскрывается отражение Бога Троицы в человеке, сотворенном по Его образу[9].
[1] См.: Harnack A. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Bd. 2. Vierte Auflade, Tübingen, 1909. S. 134 - 135.
[2] Увещевание, 10 // PG 8, 212C – 213A, GCS 1, 71; Педагог, 2, 10 // PG 8, 497B, GCS1, 208.
[3] О девстве, 12 // PG 46,369C; Jaeger W. Gregorii Nysseni operaascetica. Leiden, 1952. Bd. 8,1. S. 298. Об устроении человека, 5 и 16// PG 44,137АВ и 184В.
[4] Против ересей, 70, 2 // PG 42, 341С.
[5] «Ибо образ Божий – это Первенец всей твари ... тогда как человек сотворен по образу Божию». См.: Против Цельса, 6, 63 // GCS 2, 133; PG 11, 1393В.
Эти термины различаются и Филоном Александрийским. См. также: Merki H. Omoiosis theo. Von der platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa. Freiburg, 1952. S. 73.
[6] Прение Феофана с Феотимом // PG 150, 949АВ.
[7] Глав естественных, богословских, нравственных и деятельных сто пятьдесят, 27 // PG 150, 1137D. (Далее – Естественные главы. – Ред.). См.: Гомилия 26 // PG 151, 333В; Прение Феофана с Феотимом // Там же.
[8] Послание Даниилу Энскому, 5 // Συγγρ. 2, σ. 378.
[9] Естественные главы, 35 – 37 // PG 150, 1144В – 1145D. См.: Блж. Феодорит. Вопросы на книгу Бытия, 20 // PG 80, 108АВ; Василий Селевкийский. Беседа 1 на слова: «В начале сотвори Бог...», 3 // РG 85, 36А; Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, 6 – 7 // РG 94, 801 С – 805С.
спасибо!