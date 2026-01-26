Предлагаемая русскому читателю книга шотландского пастора Томаса Бостона (1676-1732) "Природа человека в ее четырех состояниях", впервые переведенная на русский язык, является одной из самых знаменитых книг шотландской религиозной классики периода Второй Реформации. Чтобы облегчить понимание важнейших истин, изложенных в книге и относящихся к спасению человека, мы приводим краткую историческую справку относительно Первой и Второй Реформации.

Как известно, в 16 веке, сначала в Германии, а потом и в других странах Европы, возникло мощное религиозное протестантское движение, называемое Реформацией и связанное с именами Лютера, Кальвина, Цвингли и других известных церковных деятелей. Реформация привела к огромным потрясениям не только в религиозной, но и в политической жизни Европы, поскольку в то время в европейских странах католическая церковь в полном смысле этого слова была государственной религией. По этой причине любые попытки реформирования католической церкви неизбежно вызвали политический резонанс во всей Европе. На этой почве в Германии вспыхнула настоящая война, пламя которой впоследствии перекинулось и на другие европейские страны, что привело к повсеместным опустошениям. Война с непродолжительными перерывами длилась почти сто лет и закончилась только в 1648 году подписанием Вестфальского мира. В соответствии с ним возникшие на севере Европы и Британских островах протестантские церкви (лютеранская, реформаторская, пресвитерианская и др.) получили признание, право на существование и гарантии невмешательства со стороны Рима.

Однако, в связи с тем, что Первая Реформация, с одной стороны, не привела к полному восстановлению первохристианских принципов, и, с другой стороны, в протестантские церкви вошли невозрожденные люди, которые стали вести безнравственный образ жизни, возникла необходимость во Второй Реформации, более обстоятельной и глубокой. Вторая Реформация акцентировала внимание верующих на личном познании Бога и освящении в повседневной жизни. В Англии ее сторонниками были пуритане - так назывались те, кто решительно подвизался за обновление церкви, т.е. за необходимость личной веры, возрождения, святости в жизни, ежедневного чтения и изучения Библии, учреждения домашних церквей, общения верующих друг с другом и т.п.

Предлагаемая книга отражает идеи пуританского движения и Второй Реформации по самому важному вопросу евангельского учения - доктрине спасения. Правильное понимание этой доктрины в контексте Библейского учения о законе и благодати, безусловно ведет к ясному пониманию природы человека, сущности спасения по благодати и необходимости освящения личной жизни христианина. Мы верим, что эта книга принесет большие благословения читателю, благодаря глубине и силе изложения важнейших евангельских истин.

Братство Независимых Церквей и Миссий Евангельских Христиан-Баптистов Украины

Томас Бостон - Природа человека в ее четырех состояниях

2-е издание, исправленное в новой редакции

DRTS, 2014, 630 стр.

Томас Бостон - Природа человека в ее четырех состояниях

от издательства

Томас Бостон и его книга "Природа человека в ее четырех состояниях"

предисловие

часть I СОСТОЯНИЕ ПЕРВОЕ, А ИМЕННО, СОСТОЯНИЕ НЕВИННОСТИ ИЛИ ПЕРВОЗДАННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, В КОТОРОМ ОН БЫЛ СОТВОРЕН

Глава 1 о первозданной праведности человека

Глава 2 о первичном счастье человека

Глава 3 практическое применение доктрины об абсолютной невинности сотворенного Богом человека

часть II ВТОРОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, А ИМЕННО ЕГО ПРИРОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ ИЛИ СОСТОЯНИЕ ПОЛНОЙ РАЗВРАЩЕННОСТИ

РАЗДЕЛ 1 ГРЕХОВНОСТЬ ПРИРОДНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ

Глава 1 доказательство доктрины об испорченности человеческой природы

Глава 2 о развращенности разума

Глава 3 о развращенности воли

Глава 4 о развращенности влечений, совести, памяти и тела невозрожденного человека

Глава 5 каким образом человеческая природа развратилась?

Глава 6 применение доктрины об испорченности человеческой природы

РАЗДЕЛ 2 природное состояние человека после грехопадения - это состояние духовной нищеты

Глава 1 грехопадение человека - причина всех его бедствий

Глава 2 природное состояние человека - это состояние проклятия

Глава 3 подтверждение и обоснование доктрины о гневе божьем по отношению к грешнику

Глава 4 применение доктрины о нищете природного состояния человека

РАЗДЕЛ 3 ПОЛНАЯ НЕСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ИСПРАВИТЬ САМОГО СЕБЯ

Глава 1 человек не может сам исправить себя путем закона

Глава 2 человек не может сам исправить себя с помощью евангелия

часть III ТРЕТЬЕ СОСТОЯНИЕ: СОСТОЯНИЕ БЛАГОДАТИ ИЛИ НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

РАЗДЕЛ 1 ВОЗРОЖДЕНИЕ

Глава 1 о сущности возрождения

Глава 2 сходство между естественным и духовным рождением

Глава 3 применение доктрины о возрождении

РАЗДЕЛ 2 ТАИНСТВЕННЫЙ СОЮЗ МЕЖДУ ХРИСТОМ И ВЕРУЮЩИМИ

Глава 1 общая характеристика таинственного союза

Глава 2 о естественном стволе и о ветвях, которые отрезаются от него

Глава 3 о сверхъестественном стволе, к которому прививаются ветви

Глава 4 о ветвях, которые отрезаются от природного ствола

Глава 5 каким образом ветви отрезаются от природного ствола и прививаются к сверхъестественному?

Глава 6 о преимуществах, дарованных истинным верующим в их союзе со Христом

часть IV СОСТОЯНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: ПРЕБЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ВЕЧНОСТИ В СОСТОЯНИИ СОВЕРШЕННОГО СЧАСТЬЯ ИЛИ ЖЕ ВЕЧНОГО СТРАДАНИЯ

Глава 1 о смерти

Глава 2 различие между праведным и нечестивым в их смерти

Глава 3 воскресение

Глава 4 всеобщий суд

Глава 5 царство небесное

Глава 6 ад

Томас Бостон - Природа человека в ее четырех состояниях - Введение

Существует четыре истины, знание которых абсолютно необходимо всякому, кто стремится обрести вечную жизнь на небесах.

Во-первых, сотворенному Богом первому человеку было присуще состояние невинности.

Во-вторых, в настоящее время человеческая природа испорчена вследствие грехопадения.

В-третьих, если человек хочет быть участником «в наследии святых во свете" (Кол. 1:12), ему надлежит войти в состоянии благодати, и быть созданным «во Христе Иисусе на добрые дела» (Ефес.2:8-10).

И, в-четвертых, человек однажды перейдет в вечность - либо в состояние вечного счастья, либо в состояние вечного страдания, в соответствии с волей Судии всех, - и это будет продолжаться вовеки веков.

Эти глубокие мысли затрагивают самые существенные вопросы практического благочестия, но от понимания их, к сожалению, многие верующие далеки в наши мрачные времена. Именно поэтому, всецело полагаясь на Божественное руководство, попробуем осветить эти истины и рассмотреть их практическое применение.

Начнем с первой из них - с доктрины о состоянии невинности сотворенного Богом человека. Он был сотворен, "как искусно изваянный столп в чертоге» (Пс.143:12), и разрушение этого "столпа" привело к столь опасным последствиям для нас. Осознавая это, мы тем более можем по достоинству оценить Того непревзойденного Человека, то есть Иисуса Христа, Которому Отец поручил быть "восстановителем развалин" (Ис.58:12). И преисполнившись твердой решимостью, давайте отправимся в путь, ведущий к городу, который имеет нерушимое основание (Евр.11, 10).

Рассмотрим три момента, о которых идет речь в тексте из Священного Писания, приведенном в качестве эпиграфа.

1. Бог сотворил человека правым* - в этих первых словах говорится о состоянии невинности, в котором человек был сотворен. Под понятием «человек» подразумеваются наши первые прародители, самая первая человеческая пара или, если точнее, - корень человечества, сконцентрированным олицетворением которого является один человек - Адам, от которого произошли все последующие поколения людей. Это становится очевидным при чтении другого места из Писания: «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их и нарек им имя Человек" (Быт.5:1-2), то есть Адам, ставший тем корнем человечества, о котором сказано выше. В нашем тексте слово "человек" имеет такое же значение.

Таким образом, человек был сотворен праведным (в соответствии с природой Бога, дела Которого совершенны), без каких-либо признаков несовершенства или порока - телесного или духовного, - то есть точно в соответствии с волей и законом Божьим, в состоянии полной душевной гармонии. Все, чем была наделена при сотворении его душа, свидетельствовало о ее принадлежности Господу, Который и являлся ее главной целью. Даже вертикальное положение тела, характерное только для человека, и ни для какого другого Божьего творения на всей земле, символически отражает эту принадлежность.

Подобно тому как Христос, прообразом которого был некогда царь Израиля Давид, по истине был мужем «по сердцу Божьему» (1.Цар. 13,14), так и Адам до грехопадения также был мужем Божьим в соответствии с законом, то есть абсолютно праведным, чистым и святым. Господь сотворил Адама таким изначально, то есть он получил праведность от Бога не после сотворения, а уже в самом процессе Божьего созидания в него была заложена эта абсолютная святость. Иными словами, первичная праведность человека появилась одновременно с его сотворением: в тот самый момент, когда он стал человеком, он был наделен праведностью и моральным совершенством. То есть, вдохнув в Адама Своим божественным дыханием жизнь, Господь подарил ему одновременно и чистую душу.

17/01/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7