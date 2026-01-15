Малков - Преподобный Максим Исповедник в наследии византийских отцов

Не подлежит сомнению, что богословское наследие преподобного Максима Исповедника (580-662), являясь неотъемлемой и органичной составляющей единого и внутренне непротиворечивого святоотеческого Предания, в то же время глубоко оригинально и своеобразно. В связи с этим приходится констатировать, что, вследствие такой его оригинальности, яркого своеобразия, ряд современных догматистов, патрологов, историков Церкви порой воспринимает учение Исповедника как некую богословскую «альтернативу», «ответвление» по отношению к основному руслу византийской святоотеческой мысли. Как полагают некоторые исследователи, учение преподобного Максима (прежде всего в области христологии, антропологии и космологии) настолько своеобразно, что многие из его идей вообще не нашли своей рецепции со стороны святоотеческой богословской мысли, не были ею восприняты и усвоены.

По их мнению, древние византийские отцы, стремясь к большей, чем преподобный Максим, ясности и простоте христологических и антропологических богословских формулировок, попросту «проигнорировали» многие из догматических идей Исповедника. В частности, с точки зрения ряда исследователей, одной из подобных значимых областей в богословском наследии преподобного Максима, вызывающих сомнение в их рецепции позднейшей святоотеческой мыслью, являются, как это ни прозвучит неожиданно, некоторые важные аспекты учения преподобного Максима о воле. С одной стороны, для всех очевидно, что преподобный Максим стал одним из главных защитников православного учения о двух волях во Христе — Божественной и человеческой. Именно поэтому победу православного учения о двух волях на VI Вселенском Соборе можно считать, в том числе, и личной победой самого преподобного Максима, пусть даже уже и после его кончины. И это несмотря на то что сам преподобный Максим на Соборе по известным политическим причинам — как выступивший при жизни против императора и патриарха — в положительном ключе вообще не упоминался.

Однако, с другой стороны (и это следует признать), те догматические формулировки, которые принял VI Вселенский Собор в своих определениях, заметным образом отличаются от изложения учения о двух волях во Христе, принадлежащего преподобному Максиму. И в этом смысле, как справедливо отмечает протоиерей Валентин Асмус, «достаточно простое определение» VI Вселенского Собора о двух волях во Христе «совершенно избегает сложных построений преподобного Максима, где четко различались воля естественная и гномическая».

Малков Петр - Преподобный Максим Исповедник в наследии византийских отцов Церкви: рецепция учения о гномической воле

Анализ богословского содержания источников

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. 128 с.

ISBN 978-5-7429-1373-3

Малков Петр - Преподобный Максим Исповедник в наследии византийских отцов Церкви: рецепция учения о гномической воле - Содержание

Преамбула

Учение о гномической воле преподобного Максима Исповедника (краткий обзор)

Природная и гномическая воля по преподобному Анастасию Синаиту

Понятие «гномическая воля» во флорилегии «Doctrina patrum» («Учение отцов о Воплощении Бога Слова»)

Учение о природной и гномической волях в творениях преподобного Иоанна Дамаскина

Учение о воле преподобного Феодора Студита

Учение о природной и гномической волях святителя Фотия, патриарха Константинопольского

Понятие «гномическая воля» в богословском наследии Михаила Пселла

Понятие «гномическая воля» в «Лексиконе Зонары»

Христологическое измерение понятия «гномическая воля» в связи с понятием «природная воля» в богословии Никифора Влеммида

Понятие «гномическая воля» в богословском наследии Феофана, митрополита Никейского

Общие выводы

Благодарности

Использованные источники и литература